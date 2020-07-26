Katolik Kilisesi'nden cinsel taciz mağdurlarına tazminat

Almanya'da Katolik Kilisesi, bünyesinde görevli papazların cinsel istismarına uğrayan kurbanlara Katolik Kilisesi tarafından 50 bin euroya kadar tazminat ödenmesine karar verildi. Almanya Katolik Kilisesi Piskoposlar Konferansı (DBK) Başkanı George Bätzing, bugün Fulda kentinde düzenlenen toplantının ardından yaptığı açıklamada, her taciz mağduru için bağımsız bir kurul tarafından ayrı karar verileceği ve tazminat tutarının buna göre belirleneceğini söyledi.

Tazmin karar kurulunun tıp, psikoloji, hukuk ve eğitim alanından kadın ve erkek olmak üzere yedi kişiden oluşması planlanıyor. Ödemelerin tek seferlik olacağını vurgulayan Bätzing, kurul üyelerinin Katolik Kilisesi görevlisi olmayacağını söyledi.

Bätzing, ödemeler konusunda ortak bir uygulama öngördüklerini belirtirken bu konuda daha önce mahkemelerce alınmış kararları esas almak istediklerini ifade etti.

Almanya Katolik Kilisesi Piskoposlar Konferansı (DBK) Başkanı George Bätzing

Mağdurların tepkisi

Katolik Kilisesi görevlileri tarafından tacize uğrayan mağdurlarsa karara mesafeli yaklaştı. Cinsel taciz kurbanlarının haklarını savunan sivil toplum örgütü Eckiger Tisch'ten Matthias Katsch, Katolik Kilisesi Piskoposlar Konferansı'nın kurbanların isteklerini göz önünde bulundurmadan karar aldığını öne sürerek, kendi taleplerinin kurbanlara en az 100 bin euronun üzerinde tazminat ödenmesi olduğunu belirtti.

Katsch, Katolik papazların cinsel tacizine uğrayan mağdurların bir çoğunun çalışamaz durumda olduğunu bu yüzden de öngörülen tazminatın yetersiz olduğunu ifade etti.

Katsch, ayrıca kurbanların ödemeleri almak için karşı karşıya kalacakları prosedürün kendilerine aynı travmanın yeniden yaşatılması anlamına gelebileceğini ileri sürdü.

Alman Katolik Kilisesi Piskoposlar Konferansı'nın iki yıl önce yayınladığı araştırma sonucuna göre, 1946 ila 2014 yılları arasında en az 1670 katolik din adamı, çoğu erkek 3 bin 677 çocuk ve gence cinsel istismarda bulundu. Ancak ortaya çıkmamış taciz vakalarının sayısının bilinen rakamın çok üstünde olduğu tahmin ediliyor.

dpa,KNA/MK,EC

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