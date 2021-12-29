"Katilin arkasındaki güçler ortaya çıkarılmalı"

HDP (Halkların Demokratik Partisi) İzmir İl Başkanlığı’nı basarak çalışan Deniz Poyraz’ı katleden tutuklu sanık Onur Gencer’in yargılanmasına 7 ay sonra başlandı. Sanık Gencer'in salondaki rahat tavırları dikkat çekerken, sanığın ailenin önünden geçerken gülümsemesi salonda gerginliğe neden oldu. Duruşmayı izleyen HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, mahkemeyi "Katile katil gibi davranın" diye uyardı. Poyraz ailesinin avukatları da, katliamın arkasındaki kişilerin açığa çıkarılmasını talep etti.

HDP İzmir İl Başkanlığı’nı 17 Haziran 2021 tarihinde basarak burada çalışan Deniz Poyraz’ı öldüren tutuklu sanık Onur Gencer’in yargılanmasına İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı. Hakkında tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ve diğer suçlardan 7 yıl hapis cezası istenen Onur Gencer, cezaevinden getirilerek duruşmada hazır edildi.

Saat 10.00’da başlaması gereken duruşma, salonun küçük olması nedeniyle yetersiz kaldı. Bu nedenle Bayraklı Adliyesi’nin konferans salonuna alınan duruşma ancak 12.00'da başladı.

Poyraz’ın annesi Fehime Poyraz’ın da katıldığı duruşmayı, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, TİP Genel Başkanı Erkan Baş, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve HDP'li milletvekilleri ile çok sayıda baro başkanı izledi. Davada Poyraz ailesini yaklaşık 500 avukat temsil etmek istedi. Bütün avukatlar, kurum temsilcileri ve izleyicilerin salona girmesine yer olmadığı gerekçesiyle izin verilmedi. Bu durum duruşmada tartışmalara neden oldu.

Salonda görevli bir polisin, duruşmayı izlemeye gelenleri video kaydına alması tepkilere neden oldu. Avukatların uyarısı üzerine mahkeme başkanı, bu polise çektiği görüntüleri sildirdi. Salondaki silahlı polisler de avukatların talebi üzerine dışarı çıkarıldı.

Sanık jandarmaya gülümsedi, aileyi tahrik etti

Duruşmada sanık Gencer’in rahat tavırlar içinde olması, yanında duran iki jandarmayla gülerek sohbet etmesi Poyraz ailesinin ve avukatlarının tepsini çekti. Sanığın tuvalet ihtiyacı için dışarı çıkarılırken Poyraz ailesine dönerek gülmesi salonda gerilimi yükseltti ve bu durum kısa süreli arbedeye neden oldu. Avukatlar ve izleyiciler, "Katiller halka hesap verecek" sloganlarıyla bu durumu protesto etti.

Mahkeme heyetine seslenen HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, sanığın Münbiç’te eğitim alan bir katil olduğunu belirterek, mahkemeye "Bu kadar sakin soru soramazsın, katile katil gibi davranın. Bu adam IŞİD'den eğitim aldı" diye seslendi.

Sanığın kendilerine meydan okuduğunu belirten HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş da, "Milletvekillerinin başı eğilerek gözaltına alınırken bir katil bizlere, salona meydan okuyor. Kime meydan okuyor, göğsünü gererek gözümüzün içine bakarak salona giriyor" dedi.

Mahkeme başkanı, tepkiler üzerine sanığı tahrik edici davranmaması ve aileye bakmaması konusunda uyardı. Kimlik tespiti sırasında mahkeme başkanının, "İl başkanlığındaki zararı gidermek istiyor musunuz" sorusuna sanık, "Hayır asla" yanıtını verdi.

Arşiv - HDP İzmir İl Başkanlığı binasının basılarak, Deniz Poyraz'ın öldürülmesinin ardından İstanbul'da düzenlenen protesto gösterisi (17.06.2021)

Avukatlar soruşturmayı eleştirdi

Poyraz ailesinin avukatı Türkan Aslan Ağaç, söz alarak usule ilişkin itirazlarını dile getirdi. Soruşturmanın etkili yürütülmediğini belirten Ağaç, "Yürütülmüş olsaydı burada sadece katil yargılanmazdı, arkasındaki kişiler ortaya çıkarılırdı" dedi. Ağaç, mahkemeden katliamın arkasındaki kişilerin de ortaya çıkarılmasını istedi.

Bir diğer avukat İmdat Ataş, soruşturmadaki eksiklikleri sıraladı. Sanığın terör örgütüyle bağlantısı hakkındaki araştırmanın, sadece Gülen yapılanmasıyla sınırlı tutulduğunu belirten Ataş, şunları kaydetti:

"Suriye’de aldığı eğitim göz önünde bulundurularak farklı terör örgütleriyle bağlantısı araştırılmalıdır. Sanığın kullandığı telefonda görüşülen kişiler hakkında araştırma yapılmamış, silahı satın aldığı dükkânın sahibinin ifadesi alınmamış, HTS kayıtları üzerinde inceleme ve analiz yapılmamıştır. İzmir atış poligonunda eğitmenleri hakkında araştırma yapılmamış. Memur olmasına rağmen lüks otellerde kalması, sürekli taksi kullanması araştırılmamıştır."

Buldan: Katile emri verenler sorgulanmadı

Öte yandan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, duruşma öncesinde Bayraklı Adliyesi önünde açıklama yaptı. "Bugün burada bir katil yargılanacak ama bu katilin arkasındaki güçler, bu katile emir verenler, tetiği çekmesi için yönlendirenler halen açığa çıkmadı, sorgulanmadı" diyen Buldan, Deniz Poyraz’ı katleden kurşunun, birlikte yaşama ve barış umutları ile demokrasiye sıkıldığını kaydetti. Deniz Poyraz’ın katledilmesiyle "büyük bir kaos planlandığını" ifade eden Buldan, "Bu kurşunu sıkmak için katili partimize gönderenler bir kaosun peşindeydiler. Ama Türkiye halkları bu kaosun yaşanmasına izin vermedi" dedi.

Arşiv - HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan (solda), HDP'nin diğer Eş Başkanı Mithat Sancar ile birlikte

"Bu katilin arkasındaki güçler yargılanmadığı sürece ve onlar hesap vermediği sürece bu iş bitmeyecek" ifadesini ulanan Buldan, sanığın Suriye’de görev yaptığı döneme işaret etti:

"Bu katilin olayı gerçekleştirmeden önce Münbiç’e gidip eğitim aldığını herkes biliyor. Orada eğitim aldıktan sonra buraya geldiğini ve bu cinayeti işlediğini hepimiz biliyoruz. Münbiç’te eğitim alıp milli ve yerli bir katil haline gelerek, bir IŞİD’li pozisyonuna bürünerek Türkiye’ye gönderilmesi onu tam bir kaos planını hayata geçirmek için uygun bir zemin haline getirdi."

"Emri verenler sorgulanmadı"

Buldan, Gencer'in olaydan önce İzmir Emniyeti’ni 27 kez aradığını belirterek, soruşturmadaki eksiklikleri eleştirdi:

"Bu katil İzmir Emniyet Müdürlüğü'nü 27 kez aramasına rağmen kiminle görüştüğünü, kimlerle görüştürüldüğünü halen açığa çıkarmayan bir zihniyetle karşı karşıyayız. Emniyet Müdürlüğü'nde kimlerle görüştü, bunu sorgulayacağız. Olayın üzerinden yedi ay geçti. Bu yedi ay süresince katilden başa hiç kimse tespit edilmedi. Telefon kayıtlarının incelenmesine, görgü tanıklarına rağmen bu katilden başka kimse tespit edilemedi. Bu katil sadece tetiği çeken katil değildir, bu katil arkasındaki güçlerle yani ağababalarıyla beraber tetiği çeken bir katildir. Bunun için siz sorgulamazsanız elbette biz sorgulayacağız. Bugün bu duruşma başta olmak üzere bundan sonraki bütün duruşmalarda hukukçularımız bu soruşturmayı en iyi şekilde yapacak. Bu katilin ağababalarının da ortaya çıkmasıyla bu iş biter."

"İktidarın nefret dili"

İktidarın kullandığı nefret dilinin, HDP’yi hedef göstermesinin Deniz Poyraz’ın öldürülmesinde etkili olduğunu söyleyen Buldan, "O günkü atmosfer, iktidarın dilinden asla bağımsız ele alınamaz. Roboski Katliamının katilleri ortaya çıkmadığı sürece, Ankara Garı’nın, Suruç’un katilleri ortaya çıkmadığı sürece, Deniz’in katillerinin arkasındaki güçler ortaya çıkmadığı sürece bu ülkede ne yazık ki cinayetler devam edecek gibi görünüyor" dedi.

Alican Uludağ

© Deutsche Welle Türkçe