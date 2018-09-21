Katar'ın "Günah vergisi" futbolseveri üzecek

Futbol ve alkollü içki Avrupalı futbolseverlerin vazgeçemedikleri ikilidir. Önümüzdeki FİFA Dünya Kupası bu ikiliyi ayıracağa benziyor. 2022 finallerinin ev sahibi alkolü "günah saydığından", şampiyona sırasında alkol tüketimi pahalıya mal olacak.

Katar, yılbaşında alkole artı bir vergi getirdi. Bu nedenle de ülkede alkollü içki pahalı eğlenceler arasına girdi. Katar yönetimi birkaç hafta önce bütçe görüşmeleri sırasında "sağlığa zararlı mallardan" ekstra vergi alınmasını kararlaştırmıştı.

24 şişe bira 90 Euro

Ülkenin tek alkollü içki dağıtım şirketi olan Katar Distribution Company bira, şarap ve sert içkilere uygulanacak vergilerin 30 sayfalık listesini açıkladı. Katar'da bir şişe cinin fiyatı 80 Euro'ya, bir kasa biranın fiyatı ise 90 Euro'ya çıktı. Enerji içecekleri ile sigara ve domuz eti ihtiva eden yiyecekler de ‘aynı vergiye tabi tutulacak.

Katar yasalarına göre dışarıda alkollü içecek tüketmek yasak. 2022 yılının kış aylarında FİFA Dünya Futbol Şampiyonası sırasında alkollü içeceklerin sadece ruhsatlı bar, kulüp ve otellerde satılacak olması hararetli tartışmalara yol açacağa benziyor.

İnsan hakları örgütleri stadyum inşaasındaki yabancı işçi ölümlerine tepki gösteriyor

Organizasyon Komitesi taraftarlara ayrılan özel yerlerde içki içilebileceğini, ancak kamuya açık yerlerde alkol almanın kesinlikle yasak olduğunu duyurdu. Statlarda bira satılıp satılmayacağı henüz açıklık kazanmadı.

Katar, Dünya Futbol Şampiyonası'na ev sahibi olması sık sık eleştiriliyor. Final turnuvasının Rusya ve Katar'a verilmesi şüphe uyandırmış ve tesislerin inşasında yüksek sayıda yabancı işçinin ölmesi Katar'ın imajına gölge düşürmüştü.

DW, sid, dpa/AG, GA

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