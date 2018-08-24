 Katalan liderlerden hapiste açlık grevi | AVRUPA | DW | 01.12.2018

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AVRUPA

Katalan liderlerden hapiste açlık grevi

İspanya'dan bağımsızlık için yapılan referandum sürecine liderlik eden iki Katalan siyasetçi açlık grevine başladı. Tutuklu siyasetçiler adil yargılanma talep ediyor.

Symbolbild Spanien Katalonien (picture-alliance/AP Photo/E. Morenatti)

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İspanya'da Katalanların bağımsızlığı için mücadele eden iki ayrılıkçı lider açlık grevine başladığını duyurdu. Yaklaşık bir yıldır hapiste olan Jordi Sanchez ve Jordi Turull İspanya mahkemelerinin haksız muamelesini protesto için eyleme başladığını açıkladı.

Katalan hükümeti tarafından yayınlanan yazılı açıklamada Sanchez ve Turull'un "Adil yargılanma hakkından asla vazgeçmeyeceğiz" dediği belirtildi. Açlık grevi kararı sonrası İspanya hükümetinden yapılan açıklamada ise ayrılıkçı siyasetçilerin yasa önünde diğer vatandaşlarla aynı olduğuna dikkat çekildi. Ayrıca Katalan liderlerin adil bir yargılama sürecinden geçeceği vurgulandı.

Sanchez ve Turull, Katalonya'nın İspanya'dan bağımsızlık girişimi sonrası hapse atılan dokuz ayrılıkçı lider arasında yer alıyor. Sanchez ve Turull, Barcelona'da bir hapishanede tutuluyor. Savcılığın isyan suçlamasıyla Sanchez için 17, Turull için 16 yıl hapis cezası istemesi bekleniyor. 

Gözaltında tutulmalarına gerekçe olarak Katalanların bağımsızlık girişimini canlandırma riski ve ülkeden kaçma ihtimali gösteriliyor.

Anketler, 7.5 milyon nüfuslu Katalonya'da halkın bağımsızlık konusunda ikiye bölündüğünü gösteriyor. Katalonya'da parlamento yüzde 90 ile bağımsızlığa "evet" denilen referandumun ardından 27 Ekim'de tek taraflı bağımsızlık ilan etmiş, İspanya Parlamentosu bunun üzerine Anayasa'nın 155'inci maddesini işletme kararı alarak Katalan Parlamentosu ve hükümetini feshetmişti.

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Katalanlar bağımsızlığa 'evet' dedi

AP/ÖA,MY

© Deutsche Welle Türkçe

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Katalanlar bağımsızlığa 'evet' dedi  

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