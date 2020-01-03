 Kasım Süleymani, Kirman′da toprağa verildi | DÜNYA | DW | 08.01.2020

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DÜNYA

Kasım Süleymani, Kirman'da toprağa verildi

ABD'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlediği hava saldırısıyla öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin cenazesi, memleketi Kirman'da toprağa verildi.

Süleymani’nin cenazesi toprağa verildi

Süleymani’nin cenazesi toprağa verildi

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin cenazesi, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun, Irak'ın Anbar ve Erbil şehirlerindeki ABD askerlerinin de konuşlu olduğu hava üslerine balistik füzelerle düzenlenen saldırıların ardından toprağa verildi.

Cenaze törenine katılan binlerce kişinin defin işlemi sırasında ağladıkları görüldü.

Süleymani cuma günü öldürülmüştü

Süleymani cuma günü öldürülmüştü

Kirman'da dün düzenlenen cenaze töreninde çıkan izdihamda 56 kişi hayatını kaybetmiş, 213 kişi de yaralanmıştı. Yaşanan bu olaydan sonra defin işleminin ertelendiği açıklanmıştı. Ancak açıklamaya rağmen cenaze İran'ın, ABD askerlerinin konuşlandırıldığı Irak'taki üslere füze saldırılarının ardından toprağa verildi.

Kasım Süleymani ABD güçlerinin Cuma günü Bağdat yakınlarındaki uluslararası havalimanına düzenlediği hava saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti. Süleymani'nin intikamının alınacağını açıklayan İran, misilleme için gece yarısı Irak'ta ABD askerlerinin kullandığı üslere hava saldırısı düzenledi.

DW, DHA / TY,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

 

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