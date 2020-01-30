 Kasım dönemi işsizlik oranı yüzde 13,3 oldu | EKONOMİ | DW | 10.02.2020

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EKONOMİ

Kasım dönemi işsizlik oranı yüzde 13,3 oldu

İşsizlik oranı Kasım döneminde 1 puanlık artışla yüzde 13,3, genç nüfusta işsizlik oranı 0,9 puan artışla yüzde 24,5 oldu.

Türkei | Markt in Istanbul (DW/U.Danışman)

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan işgücü istatistiklerine göre 2019 yılının ekim, kasım ve aralık aylarını kapsayan Kasım döneminde işsizlik oranı 1 puanlık artış ile yüzde 13,3 olarak kaydedildi.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 327 bin kişi artarak 4 milyon 308 bin kişi oldu.

İstihdam edilenlerin sayısı 2019 yılı Kasım döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 145 bin kişi azalarak 28 milyon 169 bin kişi, istihdam oranı ise 0,9 puanlık azalış ile yüzde 45,6 oldu.

Genç işsizlik oranı yüzde 24,5

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,9 puan artışla, yüzde 24,5 oldu. Aynı yaş grubunda ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,9 puanlık artışla yüzde 25,2 seviyesinde gerçekleşti.

Tarım ve inşaatta istihdam azaldı

Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 147 bin, inşaat sektöründe 253 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe 102 bin, hizmet sektöründe ise 152 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 17,3'ü tarım, yüzde 20,4'ü sanayi, yüzde 5,6'sı inşaat, yüzde 56,6'sı ise hizmet sektöründe yer aldı.

DW / SSB, EC

© Deutsche Welle Türkçe

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