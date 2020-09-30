 Kars′ta HDP′lilere yönelik operasyon: 19 gözaltı | TÜRKİYE | DW | 01.10.2020

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TÜRKİYE

Kars'ta HDP'lilere yönelik operasyon: 19 gözaltı

Kars'ta HDP'lilere yönelik operasyon genişliyor. Kars'ta Belediye Eş Başkanı Şevin Alaca’nın da aralarında olduğu 19 HDP'li hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

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PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen Kars merkezli operasyonda Kars'ta HDP'li belediye yöneticilerinin de arasında olduğu 19 kişinin gözaltına alındığı, Kars Belediye Eş Başkanı Şevin Alaca'nın da gözaltına alınanlar arasında olduğu bildirildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında, Şevin Alaca ile Başkan Yardımcısı Muazzez Çağrıtekinci, HDP Belediye Meclis üyeleri, HDP İl Genel Meclis üyeleri, HDP İl Başkanı Cengiz Anlı ile partinin bazı ilçe teşkilatı yöneticilerinin de arasında olduğu 19 kişi hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı çıkartıldı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 19 kişinin ikametinde, Belediye Başkanlığı binası ile HDP İl binasında arama yapıldı.

Ayhan Bilgen'in istifası

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2014 tarihli Kobani olaylarıyla ilgili başlattığı soruşturma çerçevesinde HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen de geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmıştı. Bilgen gözaltına alınması sonrasında Kars belediye başkanlığından istifa edeceğini dün Twitter'dan yaptığı bir açıklama ile duyurdu. "Türkiye'de demokrasicilik oynama yaşını geçtiğini" belirterek açıklamasına başlayan Bilgen, keyfi gözaltılarla bir şehrin iradesi ile oynanmasına izin vermeyeceğini ifade etmişti. Bilgen açıklamasında belediye meclisinde beş partinin uzlaşarak yeni bir yönetim oluşturabileceğini de vurgulamıştı.

Ayhan Bilgen, belediye başkanlığından istifa etti

Ayhan Bilgen, belediye başkanlığından istifa etti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 25 Ağustos'ta Kobani olaylarıyla ilgili Ankara merkezli yedi ilde düzenlenen operasyonlarda 82 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurmuştu. Gözaltına alınanlar arasında çok sayıda HDP üyesi bulunuyor. Savcılık, "6-7-8 Ekim 2014 tarihlerinde meydana gelen 'Kobani olayları' olarak adlandırılan eylemlerin terör amaçlı olduğunu" ileri sürüyor. Olaylardan altı yıl sonra savcılığın harekete geçmesi ise tartışmalara neden olmuştu.

Gözaltına alınanların bugün Ankara'da savcılığa çıkarılması bekleniyor.

DHA / SSB, HS

© Deutsche Welle Türkçe

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