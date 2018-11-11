Karnavalda milyarlarca Euro dönüyor

Kasım ayından bu yana salonlardaki balolar şeklinde geçen geleneksel karnaval eğlencelerinin "sokak” faslı perşembe günü saat 11:11'de başladı. 11 Kasım'da açılan karnaval sezonunun son dört günü oldukça hızlı geçeceğe benziyor.

Hemen her konuda olduğu gibi karnavalın ne zaman başlayıp hangi tarihte biteceğine de sonunda mahkeme karar verdi. Bir garson sokak faslının ikinci ve üçüncü gününe rastlayan Cuma ve Cumartesi günlerinde de çalıştığının bonservisine işlenmesini istemiş, ancak patronu bu isteği yerine getirmemişti. Garsona hak veren mahkeme Köln’de Perşembe günü başlayıp, bir sonraki haftanın Çarşamba gününe kadar devam eden karnavalın tam 132 saat 49 dakika sürdüğünü hükme bağladı.

Karnaval sezonu 11.11. tarihinde saat 11:11'de başlıyor.

Karnaval sezonunun cirosu çoktan bir milyar euroyu geçti. Düsseldorf Karnaval Komitesi Pazartesi günkü geçit resmine 8 bin 700 dernek üyesiyle 124 araba ve 24 de orkestranın katılacağını açıkladı. Bu yıl da yüz binlerce karnaval meraklısının geçidi seyretmek için sokakları doldurması bekleniyor. Mainz ve Düsseldorf, 5'inci sezon olarak da adlandırılan karnavalın "kalelerinden” sayılmasına rağmen yüz yıllar öncesine dayanan bu geleneğin en yoğun kutlandığı yerin Köln olduğunu da bilmeyen kalmadı.

Karnaval sezonu 11.11. tarihinde saat 11:11'de başlıyor.

Milyar sınırı çoktan geride kaldı

Özel bir televizyonda yayımlanan Karun gibi zengin ve parasını nereye harcayacağını bilemeyen bir çiftin (Geissen'ler) öyküsünün karnavalla ne ilgisi var diyeceksiniz. Alman Haber Ajansı (dpa) araştırmış ve bu ilginin her gün pahalı kıyafet değiştiren Geissen’lerin karnavaldan para kazanmalarıyla ilgili olduğunu ortaya çıkarmış.

Dizinin başkahramanı karnaval kostümü satarak köşeyi dönmüş. Korsan, prenses, palyaço, kovboy ve saymakla bitmeyecek nice karnaval kıyafeti satan aile şirketi zamanla bütün Almanya’da 26 şube açmış.

1921 yılında kurulan aile şirketinin satış hasılatı beş yılda 13 milyondan 30 milyon euroya çıkmış. 300 kişi çalıştıran şirket geçen yıl 2 milyon euro kâr etmiş. Aynı branşta faaliyet gösteren karnaval şirketleri de her yıl daha fazla para kazanıyor.

Artan fiyatlar karnaval tutkunlarını ürkütmüyor

Alman özel sektörü tarafından finanse edilen Köln’deki ekonomik araştırma enstitüsünün başkanı Profesör Michael Hüther karnavalın son derece önemli bir ticari faaliyet alanı haline geldiğini ve karnaval sezonunda Köln ve Düsseldorf’ta her yıl bir milyar euronun el değiştirdiğini söylüyor.

Karnaval eğlenceleri çok sayıda turist çektiği gibi televizyondan naklen yayınlanan karnaval geçitleri de kentin tanıtımına önemli katkıda bulunuyor.

Geçit resmi sırasında izleyicilere atılan şekerlemeler de yapılan masrafların bir parçası.

Çılgınlık sezonunda en çok lokantalar para kazanıyor. Bir danışma şirketi lokantaların 257 milyon euro ek gelir elde ettiğini, kostüm satışlarının da 110 milyon euroyu bulduğunu hesaplamış. Karnavalın son dört gününde otellerde yer bulunmuyor. Köln’deki balo biletlerinin fiyatı da son on yılda astronomik boyutlara ulaşmış.

Bu yılın en sevilen karnaval kostümünün hangisi olduğuna gelince... Prenses, palyaço, korsan ve polis kıyafetlerinin modası geçmiş. Kostüm satan şirketin sahibi moda kıyafetlerin başında hippi giysileriyle zevksizliğin simgesi sayılan 80’li yılların eşofmanlarının geldiğini söylüyor.

Dirk Kaufmann

© Deutsche Welle Türkçe