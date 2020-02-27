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Karnaval

Kostüm ve maskelerle kutlanan festival. Almanya'dan Brezilya'ya birçok ülkede kutlanan karnaval geleneğinin kökeni, Hristiyan dini geleneklerine dayanır.

Almanya'da karnavalın yoğun olarak kutlandığı yerlerin başında Ren bölgesinin önde gelen merkezleri Köln, Düsseldorf ve Mainz gelir. Karnavalda Katolikler için oruç dönemi başlar. Karnaval kelimesi Latince “carne vale” kelimesinden geliyor. Anlamı ise “ete veda” demektir. DW Türkçe'nin karnaval ile ilgili aktardığı haber ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

26.02.2020 Picture shows the main entrance to the Duesseldorf university clinic UKD, where a German tourist is treated after he was tested positive for the coronavirus following his stay in the Italian city of Milan, in Duesseldorf, Germany, February 26, 2020. REUTERS/Wolfgang Rattay

Kuzey Ren Vestfalya'da koronavirüs vakaları artıyor 27.02.2020

Almanya’nın Heinsberg kasabasında koronavirüse yakalananların sayısı 20'ye yükseldi. Heinsberg'de bir karnaval kutlamasına katılan 300 kişi koronavirüs bulaşmış olabileceği şüphesiyle aranıyor.

dpatopbilder - 24.02.2020, Hessen, Volkmarsen: Einsatzkräfte nehmen an der Unfallstelle in Volkmarsen Spuren auf. Im nordhessischen Volkmarsen ist ein Auto in einen Rosenmontagsumzug gefahren. Dabei gab es mehrere Verletzte. Die Polizei hat nach eigenen Angaben noch keine Erkenntnisse über die Hintergründe. Foto: Uwe Zucchi/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Volkmarsen'da 18'i çocuk 52 yaralı 25.02.2020

Hessen eyaletindeki Volkmarsen'da dün bir otomobilin karnaval geçidine kasıtlı olarak sürülmesi sonucu 18'i çocuk 52 kişi yaralandı. Yaralı halde tutuklanan sürücünün ifadesinin hala alınamadığı bildirildi.
People react at the scene after a car ploughed into a carnival parade injuring several people in Volkmarsen, Germany February 24, 2020. ATTENTION:NUMBER PLATE WAS PIXELATED FROM SOURCE. Elmar Schulten/Waldeckische Landeszeitung via REUTERS. NO RESALES. NO ARCHIVES

Almanya'da araç karnaval geçit törenine daldı 24.02.2020

Hessen eyaletindeki Volkmarsen'de bir aracın karnaval geçit törenine daldığı ve 30 kişinin yaralandığı bildiriliyor. Saldırı olasılığının ihtimal dahilinde olduğu belirtiliyor.

People react at the scene after a car ploughed into a carnival parade injuring several people in Volkmarsen, Germany February 24, 2020. Elmar Schulten/Waldeckische Landeszeitung via REUTERS. NO RESALES. NO ARCHIVES

Almanya'da araç karnaval alayına daldı, çok sayıda yaralı var 24.02.2020

Hessen eyaletindeki Volkmarsen'de karnaval kutlamaları sırasında bir aracın karnaval alayına daldığı ve çoğu çocuk en az 13 kişinin yaralandığı bildirildi.
Figures depicting Saudi Crown Prince Mohammad bin Salman and U.S. President Donald Trump are pictured during the Rosenmontag (Rose Monday) parade in Dusseldorf, Germany March 4, 2019. REUTERS/Wolfgang Rattay

Karnavalın siyasi hiciv geleneğinden bu yıl nasibini alanlar 04.03.2019

Almanya’da karnaval eğlencesi zorlu hava koşullarına rağmen yaratıcı siyasi hicivlerin sergilendiği "Rosenmontag" geçidiyle doruk noktasına ulaştı.

28.02.2019, Baden-Württemberg, Staufen: Die Bundesvorsitzende der CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, steht vor dem Narrengericht. Das Narrengericht in Stockach zitiert jedes Jahr politische Prominenz vor seine Schranken. Die Veranstaltung gilt als einer der Fastnachtshöhepunkte im Südwesten. Foto: Patrick Seeger/dpa | Verwendung weltweit

Merkel’in halefinden LGBTİ karşıtı şaka 03.03.2019

Angela Merkel’in yerine CDU Genel Başkanlığı’na seçilen Annegret Kramp-Karrenbauer'in bir karnaval eğlencesi sırasında interseks bireylere yönelik küçük düşürücü ifadeleri tepki çekti.
Ein als Hippie verkleideter Wertpapierhändler, der Brillengläser mit Dollarzeichen trägt, posiert am Dienstag (08.03.2011) beim Börsenfasching in der Börse in Frankfurt/Main für ein Fernsehteam vor der Dax-Kurve. Beim traditionellen Börsenfasching am Faschingsdienstag kommen die Händler kostümiert auf das Börsenparket. Foto: Marius Becker dpa/lhe | Verwendung weltweit

Karnavalda milyarlarca Euro dönüyor 28.02.2019

Karnaval sezonu çılgınlık zirvesine yaklaşıyor. Sadece Köln’deki karnaval geçidini en az bir milyon kişinin seyretmesi bekleniyor. Karnaval artık önemli ticari branşlardan sayılıyor.
Deutschland Karneval in Köln 11.11.

Almanya’da karnaval sezonu başladı 11.11.2018

Her sene 11 Kasım’da saat 11:11’de kostüm giymiş insanlar belediye binalarına hücum ediyor ve sembolik olarak yönetimi ele alıyorlar. Bu eğlence ile Almanların “beşinci mevsim” dedikleri karnaval sezonu başlıyor.

12.02.2018, Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf: Ein politischer Mottowagen mit der Figur der Bundeskanzlerin Angela Merkel, CDU als Schwarze Witwe nimmt an dem Rosenmontagszug teil. Foto: Ina Fassbender/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Almanya'da karnaval coşkusu 12.02.2018

Hristiyanlıkta oruç dönemi başlamadan önce insanların çılgın kostümler, içki ve danslarla doyasıya eğlendiği karnavalın en önemli geleneklerinden biri siyasilerin hicvedildiği geçit töreni.

06.02.2018, Rheinland-Pfalz, Mainz: Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan (r) weisst einem deutschen Urlauber unter dem Motto Urlaub bei Freunden den Weg ins Gefängnis. Der Mainzer Carneval-Verein (MCV) präsentierte seine Motivwagen für den Rosenmontagsumzug in der Wagenhalle. Foto: Andreas Arnold/dpa | Verwendung weltweit

Karnavalın gözdeleri Trump ve Erdoğan 09.02.2018

Şarkı söylemek, içmek ve dans etmek karnavalın olmazsa olmazları. Buna bir de siyasi hiciv ekleniyor. Siyasileri hicveden el yapımı araçlarla yapılacak geçit töreni, karnavalın en renkli görüntüleri arasında yer alıyor.
HANDOUT - Das undatierte Handout, das am 26.01.2018 zur Verfügung gestellt wurde, zeigt einen Entwurf für einen Wagen mit dem Thema Brexit für den Rosenmontagszug in Köln (Nordrhein-Westfalen). Hier stellte das Festkomitee Kölner Karneval die Entwürfe der Wagen für den Rosenmontagszug in Köln vor. ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur bei Urhebernennung Foto: Festkomitee Kölner Karneval/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Karnaval zamanı geldi 07.02.2018

Ren Bölgesi'nin bütün kentlerinde 8 Şubat'ta başlayacak karnaval, 12 Şubat'ta doruk noktasına ulaşacak. Bu yıl da siyasiler karnaval geçitlerinin olmazsa olmazı siyasi hicivden nasibini fazlasıyla alacak.

Revellers celebrate the start of the carnival season, a season of controlled raucous fun that reaches a climax during the days before Ash Wednesday and the start of Lent, at 11.11 am in Cologne, Germany, November 11, 2016, REUTERS/Wolfgang Rattay

10 maddede Almanya’da karnaval sezonu 11.11.2017

Her sene 11 Kasım’da saat 11:11’de kostüm giymiş insanlar belediye binalarına hücum ediyor ve sembolik olarak yönetimi ele alıyorlar. Bu eğlence ile Almanların “beşinci mevsim” dedikleri karnaval sezonu başlıyor.

ARCHIV - Eine Wählerin wirft ihren Wahlzettel zur Bundestagswahl am 22.09.2013 in Berlin in eine Wahlurne. Nun steht es so gut wie fest: Der neue Bundestag soll am 24. September gewählt werden. (zu dpa Regierung plädiert für 24. September als Termin für Bundestagswahl vom 17.01.2017) Foto: Michael Kappeler/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Türkiye Alman seçim kampanyalarına taşınıyor 01.03.2017

Almanya'da karnaval sonrasında siyasi konuşmaların damgasını vurduğu Kül Çarşambası'nda Türkiye'deki gelişmeler de geniş yer buldu.

Köln’de ''Rosenmontag’’ coşkusu 27.02.2017

Almanya’da karnaval coşkusu devam ediyor. Köln’de karnavalın en önemli günü sayılan Rosenmontag (Güller Pazartesisi) renkli görüntülere sahne oldu.

Der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan fährt auf einem Rasenmäher, der Menschenrechte und Pressefreiheit niedermäht und US-Präsident Donald Trump wird als Trump-el-tier am 21.02.2017 in Mainz (Rheinland-Pfalz) dargestellt. Der Mainzer Carneval-Verein (MCV) präsentierte seine Motivwagen für den Rosenmontagsumzug 2017 der unter dem Motto De Dom gehört zu Meenz am Rhoi, wie Fassenacht, Weck, Worscht und Woi läuft. Foto: Andreas Arnold/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Almanya’da karnaval temaları 27.02.2017

Bu yıl karnaval geçitlerinde Erdoğan çim biçme makinesiyle demokrasiyi biçerken gösterilirken, Schulz neşeli bir kelebek, Merkel ise ters dönmüş bir uğur böceği olarak gösterildi. Trump da karnavalcılardan nasibini aldı.
27.02.2017+++ Revellers of the Imperatriz Leopoldinense samba school perform during the first night of Rio's Carnival at the Sambadrome in Rio de Janeiro, Brazil, early on February 27, 2017. / AFP / Yasuyoshi Chiba (Photo credit should read YASUYOSHI CHIBA/AFP/Getty Images)

Rio karnavalında Samba finalinde kaza 27.02.2017

Rio de Janeiro'daki karnaval gösterileri sırasında kaza oldu. Karnaval aracının yol açtığı kazada 8 kişi yaralandı.
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