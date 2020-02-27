Kostüm ve maskelerle kutlanan festival. Almanya'dan Brezilya'ya birçok ülkede kutlanan karnaval geleneğinin kökeni, Hristiyan dini geleneklerine dayanır.

Almanya'da karnavalın yoğun olarak kutlandığı yerlerin başında Ren bölgesinin önde gelen merkezleri Köln, Düsseldorf ve Mainz gelir. Karnavalda Katolikler için oruç dönemi başlar. Karnaval kelimesi Latince “carne vale” kelimesinden geliyor. Anlamı ise “ete veda” demektir. DW Türkçe'nin karnaval ile ilgili aktardığı haber ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.