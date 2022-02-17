Karma Komisyon'da, HDP'li Güzel'in 'dokunulmazlığı kaldırılsın' kararı

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, bir PKK'lı ile çekilmiş fotoğrafları kamuoyuna yansıyan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına oyçokluğu ile karar verdi. Bu konuda nihai karar TBMM Genel Kurulu'nda alınacak.

TBMM Adalet ve Anayasa Komisyonu, Yusuf Beyazıt başkanlığında HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında hazırlanan iki fezlekeyi görüşmek üzere toplandı. Görüşmeler, yaklaşık yedi saat sürdü.

Semra Güzel, Karma Komisyon'a yazılı savunma vermedi. Güzel'e vekaleten HDP Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki savunma yaptı. Karma Komisyon üyeleri de savunmanın ardından değerlendirmelerini sundu.

Sonrasında Karma Komisyon bünyesinde kurulan Hazırlık Komisyonu'nun "dokunulmazlığın kaldırılması" yönündeki raporunun oylamasına geçildi. Yapılan oylamada oy çokluğu ile dokunulmazlığın kaldırılmasına yönelik karar çıktı.

İki fezleke TBMM Genel Kurulu'na sevk edilecek. Genel Kurul görüşmelerinde de Semra Güzel'in kendisi ya da vekaleten bir milletvekili savunma yapabilecek. Genel Kurul'da yapılacak görüşmelerin ardından Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmayacağına oylamayla karar verilecek.

Ne olmuştu?

Adıyaman'da 2017 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği hava destekli operasyonda öldürülen PKK militanı Volkan Bora'nın cep telefonu incelemesinde HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile çekilmiş fotoğrafları Ocak ayında kamuoyuna yansımıştı.

Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, dokunulmazlığının kaldırılması için Güzel hakkında "terör örgütü üyeliğinden" fezleke hazırlamış ve Adalet Bakanlığı'na göndermişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Karma komisyona süratle bunu gönderdik. Gereği yapılacaktır. Biz parlamentomuzda bu tür birilerini görmek istemiyoruz" demişti.

Semra Güzel, hakkında çıkan iddialara ilişkin, "Madem bu fotoğraflar 5 yıl önce elinize geçti, milletvekili olmadığım bir yıl boyunca neden hakkımda herhangi bir soruşturma başlatılmadı?" sorusunu yöneltmişti. Bora'nın sözlüsü olduğunu belirten Güzel, "2013-2015 yılları arasında başlatılan çözüm ve barış sürecinin olumlu havası içerisinde çocuklarını, annelerini, babalarını ve sevdiklerini görmeye çalışan birçok kişi gibi ben de Volkan Bora'ya ulaşmaya çalıştım. Bahsi geçen bölgeye gittiğimde iki kadın tarafından karşılandım. Bana güvenlik koşulları nedeniyle kendi kıyafetlerinden giymem gerektiği söylendi. Bir süre bekledikten sonra orada olduğunu öğrendim ve görüştük. İşte basına servis edilen fotoğraflar bu görüşmeye ait fotoğraflardır" açıklamasında bulunmuştu.

DW, DHA, ANKA/JD, EC

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