Karakolda dayak davasında iki polise para cezası

İstanbul'da Yenikapı-Marmaray İstasyonu girişinde üst araması sırasında başlayan tartışmada gözaltına aldıkları kadını "karakolun kamerası olmayan mutfağına götürerek darp etmekle" suçlanan iki kadın polis, mahkeme tarafından suçlu bulundu. İstanbul 38. Asliye Ceza Mahkemesi, sanık polisleri 4 bin 500'er TL adli para cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Dava dosyasına göre, 9 Ağustos 2016 tarihinde İstanbul Yenikapı Marmaray İstasyonu Aksaray ana girişine gelen ve olay tarihinde 30 yaşında olan R.A.S. adlı kadının çantası X-Ray cihazından geçişi sırasında sinyal verdi. Polisler tarafından durdurulan ve aranmak istenen R.A.S. çantasının içinde spor eşyalarının olduğunu, Yenikapı-Ayrılıkçeşmesi seferine yetişmek istediğini söyleyip çantasını açmak istemedi. Bunun üzerine polisler ile R.A.S. arasında başlayan tartışma arbedeye dönüştü. İddiaya göre polislerden biri, bu sırada müştekiye tokat attı. Gözaltına alınan ve karakola götürülen R.A.S.'nin karakolda kamera bulunmayan mutfak bölümüne alındığı ve burada iki kadın polis tarafından darp edildiği belirtiliyor.

Beraat Anayasa Mahkemesi'nden döndü

R.A.S.'nin avukatı Müzeyyen Ayça Uysal Gökay'ın suç duyurusu üzerine iki kadın polis hakkında dava açıldı. Ancak mahkeme, ilk olarak beraat kararı verdi. Daha sonra Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) hak ihlali olduğunu belirterek yeniden yargılama kararı vermesiyle dosya yeniden açıldı.

Ankara, Anayasa Mahkemesi Fotoğraf: Tuncay Yıldırım/DW

Duruşmada yeniden savunma yapan sanık polis S.K., orantısız güç kullanmadığını belirterek "Karakolda müşteki bayanın üst aramasını yapacaktık, bunun içinde kamerasız bir ortam gerekiyordu, bu nedenle müştekiyi karakolun çay ocağına götürüp üst aramasını yaptık" savunmasını yaptı. Sanık polis, karakolda başka kamerasız bir yer olmadığını, müştekinin üst aramasını bu nedenle çay ocağında yaptıklarını belirtti.

Diğer sanık Y.T.K. da savunmasında "Ben kesinlikle müştekiyi darp etmedim, kasti bir yaralanmaya sebebiyet vermedim, müştekiyi sakinleştirmek için yaptığım müdahale sırasında bana karşı zor kullandığında aramızdaki arbede de yaralanmış olabilir" dedi.

Mahkeme para cezası verdi

İstanbul 38. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 11 Temmuz'da karar çıktı. Mahkeme, polisler S.K. ve Y.T.K.'yı sahip oldukları nüfuzu kötüye kullanarak kasten yaralama suçundan 180 gün hapis cezasına çarptırdı.

"Sanıkların yargılama sürecinde dosyaya yansıyan olumsuz bir tutum ve davranışının bulunmaması, cezanın gelecekleri üzerindeki olası etkisi" gerekçesiyle cezayı 150'şer gün adli para cezasına indiren mahkeme, cezayı 4 bin 500 TL adli para cezasına çevirdi ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Bu kararla sanıklar beş yıl denetimli serbestliğe tabi tutulacak, bu sürede yeniden kasten bir suç işlemezlerse bu ceza da ortadan kalkacak. Cezaya karşı polislerin yaptığı itiraz da ağır ceza mahkemesi tarafından reddedildi ve karar kesinleşti.

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