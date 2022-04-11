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Fotoğraf: Muhammad Fauzy/NurPhoto/picture alliance
FelaketTürkiye

Karadeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem

1 saat önce

AFAD'ın açıklamasına göre Karadeniz Ereğli açıklarında 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Zonguldak'ın yanı sıra İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bartın, Bolu ve Düzce'den de hissedildi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre saat 20.38'de merkez üssü Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem en yakın kara parçası Ereğli'ye 89,23 kilometre uzaklıkta ölçüldü. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

AFAD'ın sosyal medya hesabından, "Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" açıklaması yapıldı.

Zeminden 37,72 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Zonguldak'ın yanı sıra İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bartın, Bolu ve Düzce'den de hissedildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Karadeniz'de, Zonguldak Ereğli açıklarında, saat 20.38'de meydan gelen 4,4 büyüklüğündeki deprem sonrası yaptığı açıklamada, İstanbul'da da hissedilen deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını duyurdu.

Vali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Karadeniz Zonguldak Ereğli merkezli AFAD verilerine göre 4.4 büyüklüğünde meydana gelen deprem İstanbul'umuzda da hissedildi. İlimizde ve ilçelerimizde herhangi bir olumsuz durum yoktur. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun" ifadelerine yer verdi.

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DHA/BÖ,EC

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