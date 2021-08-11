Karadeniz'de 4 il sele teslim, güneyde yangınlar devam ediyor

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Afet ve Acil Durum (AFAD) Başkanlığı, Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle Sinop ve Bartın'da meydana gelen sel ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, Sinop'ta başlayan aşırı yağışların şehir merkezi ve Ayancık ilçesinde etkili olduğu, bölgede sel ve su baskınlarının meydana geldiği belirtildi. Sinop'ta mahsur kalan vatandaşlar için hava araçlarının görevlendirildiği, belediyenin itfaiye ekiplerinin su boşaltma çalışmaları yaptığı ifade edilen açıklamada, Sinop Ayancık Devlet Hastanesi'nin tahliye edildiği belirtildi.

Açıklamada Bartın'da başlayan aşırı yağışların da sel ve heyelan meydana getirdiği, Ulus Akörensöküler köyünde bir vatandaşın kaybolduğu ve arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Ayrıca, Karabük–Bartın yolu Bahçecik mevkiinde yoğun yağış sonucu bir köprüde meydana gelen göçükte yaralanan 13 kişiden 8'inin tedavisine devam edildiği, Ulus ilçesine bağlı 12 köye elektrik verilemediği belirtildi.

Kastamonu'da da etkili olan kuvvetli yağmur, 8 ilçede sele neden olurken; köprüler yıkıldı, araçlar sürüklendi, mahsur kalan çok sayıda kişi kurtarıldı.

Ordu'da da ise Cumartesi günü akşam saatlerinde başlayan ve 3 gün boyunca etkili olan şiddetli yağış sonrası başlatılan hasar tespit çalışmaları tamamlandı. İl genelinde 255 noktada heyelan meydana geldiği, 632 noktaya ekiplerin müdahale ettiği açıklandı.

Soylu: Yağış miktarı 300 kilonun üstüne geçti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yaptığı açıklamada, "Bölgede AFAD koordinasyonunda hem müdahaleler hem tahliyeler hem de arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Bazı haber alınamayan yerler var. Bunlarla ilgili de haber alındığı sürece vatandaşımıza bilgiyi intikal ettirmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Bazı yerlerde su yüksekliğinin 3-4 metreye ulaştığını ve vatandaşların bir kısmının evlerinin çatısında olduğunu belirten Soylu, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın meteorolojiden aldığı bilgiye göre, yağış miktarının 300 kilogramın üzerine geçtiğini, 100 kilonun üstünde yağış miktarını afet olarak sınıflandırdıklarını kaydetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da dün gece yaptığı açıklamada Sinop Ayancık Devlet Hastanesinin tahliye edildiğini, 4'ü yoğun bakım hastası, 45 hastanın Sinop Atatürk Devlet Hastanesine nakledildiğini bildirmişti.

Yangınlarda son durum

Ülkenin kuzeyinde sel ile mücadele edilirken, güneyde yangınlar sürüyor.

Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Çobanpınarı köyünde başlayan orman yangınına karadan ve havadan müdahale devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bugün yaptığı açıklamada, "Köyceğiz yangınında yerleşim yerlerine tehdidi ortadan kaldırdık. Yangının sonuna doğru geliyoruz" dedi. Burdur Bucak yangınının tehlikeli olduğunu ifade eden Pakdemir, "Yanan evler, boşaltılan evler var" bilgisini paylaştı.

Pakdemirli, yangınlara ilişkin 28 Temmuz'dan bu yana 53 ilde 275 orman yangını ve 219 kırsal alan yangını çıktığına işaret ederek "İklim değişikliğinin etkilerini tüm dünya gibi biz de yaşıyoruz. Yangınla mücadele eylem planlarımızı küresel ısınma risklerini de göz önüne alarak yeniliyoruz" diye konuştu.

DW/ AI, BK

© Deutsche Welle Türkçe