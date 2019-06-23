 Karşı protesto aşırı sağcıları vazgeçirdi | ALMANYA | DW | 20.07.2019

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ALMANYA

Karşı protesto aşırı sağcıları vazgeçirdi

Almanya'nın Kassel şehrinde aşırı sağcıların eylem düzenleyeceği haberi üzerine yaklaşık 8 bin kişi protesto için sokağa çıktı. Aşırı sağcılar eyleme gelmedi.

Deutschland Demo gegen rechte Kundgebung in Kassel (picture-alliance/dpa/S. Pförtner)

"Medyanın Walter Lübcke cinayetini sağ hareketleri radikal olarak göstermek üzere kullandığını" savunan Sağ Parti’nin Almanya’nın Kassel kentinde Cumartesi günü yaptığı eylem çağrısına katılım olmadı.

Kentte aşırı sağcıların eylem düzenleyeceği haberi üzerine yaklaşık 8 bin kişi protesto için sokağa çıktı. Emniyet yetkilileri, Sağ Parti'nin (Die Rechte) eylemine 500 kişilik katılım beklendiğini ancak saat 12:00'de düzenlenmesi beklenen eyleme herhangi bir katılım gerçekleşmediğini açıkladı.

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Alman ARD televizyonunun yaptırdığı bir anket Almanların aşırı sağcılık konusundaki kaygılarını ortaya koydu. Buna göre ankete katılanların üçte ikisi devletin aşırı sağcıların faaliyetlerine mâni olamadığını düşünüyor. (05.07.2019)

Aşırı sağcı şiddet olaylarına adı karışan Stephan E.'nin Kassel Valisi Walter Lübcke'yi öldürdüğüne ilişkin itirafı Alman basınında yorum konusu. (27.06.2019)

Almanya’da Kassel Bölge Valisi’nin bir aşırı sağcı tarafından öldürüldüğünün belirlenmesi, NSU cinayetlerinde yaşanan ihmalleri gündeme getirdi. İçişleri Bakanı 12 bin şiddet eğilimli aşırı sağcının bulunduğunu açıkladı. (27.06.2019)

Kassel Valiliğinin Sağ Parti'nin eyleminin yasaklanması için Hessen Eyalet İdare Mahkemesi’ne yapmış olduğu başvuru reddedilmişti.

Almanya Adalet Bakanı Christine Lambrecht, Sağ Parti'nin eylem düzenleme kararına tepki gösterdi. Vali Lübcke cinayetinin sadece birkaç hafta önce işlendiği bir ortamda Sağ Parti'nin eylem düzenlemesini eleştiren Lambrecht, "Nefreti körükleyen bu insanların Kassel sokaklarında yürüyüş düzenleyecek olması çirkin ve ikiyüzlü" ifadesini kullandı.

Almanya'da 2 Haziran'da öldürülen Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke soruşturmasının şüphelisi Stephan E.'nin aşırı sağcı çevrelerle bağlantısı olduğu iddia ediliyor. E. cinayeti işlediğini itiraf etmiş ancak tek başına hareket ettiği yönünde ifade vermişti.

dpa/MY,BW

©Deutsche Welle Türkçe

 

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