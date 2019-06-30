 Kaptan Rackete′nin serbest bırakılmasına İtalyan hükümeti tepkili | AVRUPA | DW | 03.07.2019

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AVRUPA

Kaptan Rackete'nin serbest bırakılmasına İtalyan hükümeti tepkili

İtalya’da gözaltına alınan Alman yardım örgütü Sea-Watch 3 gemisinin kaptanı Carola Rackete’nin serbest bırakılması memnuniyetin yanı sıra tepkiyle karşılandı.

Carola Rackete

Carola Rackete

İtalya'da gözaltına alınan Alman yardım örgütü Sea-Watch 3 gemisinin kaptanı Carola Rackete'nin serbest bırakılmasına İtalyan hükümeti tepki gösterirken, Almanya'da karar memnuniyetle karşılandı.

Sea-Watch 3 gemisindeki 40'dan fazla sığınmacı ile izinsiz olarak Lampedusa limanına yanaştıktan sonra hafta sonunda gözaltına alınan 31 yaşındaki kaptan Rackete dün akşam serbest bırakıldı. 

İtalya Başbakan Yardımcıları Matteo Salvini ve Luigi Di Maio ise ev hapsinde tutulan Rackete'nin Agrigent kentinde çıkarıldığı mahkemede hakim tarafından serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Başbakan Yardımcısı Luigi Di Mario Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, mahkemenin kararının kendisini şaşırttığını belirti.

Aynı zamanda İçişleri Bakanı olan Salvini de, mahkemenin kararını iç güvenlik için bir tehdit oluşturduğunu söyledi. Salvini, Rackete'nin serbest bırakılmasının ardından mahkemenin kararının yanlış bir sinyal olduğunu vurguladı. İçişleri Bakanı, facebook üzerinden canlı yayınladığı video mesajda, "Bu kadının yeri hapishane olmalıydı ancak bir hakim aksi yönde karar verdi. Ne olursa olsun, yasal değişiklik yapacağız. (...) Zira bu karar İtalya'nın yararına değil." değerlendirmesinde bulundu.

Carola Rackete, serbest bırakılmasına rağmen hakkında yasa dışı göçe yardım suçlamasıyla başlatılan soruşturma sürüyor. Avukatının verdiği bilgilere göre, Rackete'nin 9 Temmuz’da ifade vermesi bekleniyor. İtalyan medyasına yansıyan haberlere göre, görev başındaki memura ve savaş gemisine mukavemet yönündeki suçlamalar ise düşürüldü.

Maas: Dava süreci hızlı bir şekilde neticelendirilmeli

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Rheinische Post gazetesine verdiği demecinde "Sayın Rakete hakkındaki iddiaların ve hakkındaki dava sürecinin hızlı bir şekilde neticelendirilmesini umuyorum." dedi. Maas, "Rackete olayının" sığınmacıların AB genelindeki dağılımıyla ilgli Avrupa genelini kapsayan bir çözüm bulunması gerektiğini ortaya koyduğunu söyledi.

Alman Sol Partili Michel Obmann, Alman hükümetini "denizdeki sığınmacıları kurtarma operasyonlarının bir suç gibi değerlendiriliyor olmasına karşı daha etkin adımlar atması çağrısında" bulundu.

Sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisi Meclis Grubu Başkan Vekili Beatrix von Storch ise Rackete'yi "insan tacirlerinin işbirlikçisi" olarak tanımladı.

Yardım örgütleri Rackete’nin serbest kalmasından memnun

Yardım örgütleriyse mahkemenin kararının denizdeki mültecileri kurtarma falliyetlerini tasdik anlamına geldiği görüşünü dile getirdi.

Uluslararası Af örgütünün Almanya büro şefi Markus N. Beeko, Rackete'nin denizde hayati tehlikeyle karşı karşıya olan insanları kurtardığını ve en yakın güvenli limana ulaştırdığını söyledi. Beeko, Rakete'nin uluslararası yasalar gereği buna yükümlü olduğunu mahkemenin de bu kararıyla onaylamış olduğunu söyledi. Beeko "Karar, denizdeki kurtarma ve yardım faaliyetlerinin meşruluğunu ve insan haklarının korunması hakkını pekiştirdiğini" vurguladı.

Sınır Tanımayan Doktorlar örgütünün Almanya sorumlusu Katja Carson da, denizlerdeki sivil kurtarma ve yardım faaliyetlerinin engellemesi ve suç kapsamında değerlendirilmesi uygulamasının derhal sonlandırılması gerektiğini belirtti.

31 yaşındaki Alman kaptan Carola Rackete ise mahkeme kararından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Rackete "Gözaltına alınmamadan sonra insanların benimle gösterdiği dayanışmadan çok etkilendim." diye konuştu.

Cumartesi günü İtalya açıklarında iki haftadır denizde seyreden 41 sığınmacı ile Lampedusa limanına izinsiz yanaşan Alman insani yardım örgütünün Sea-Watch 3 adlı gemisinin kaptanı Rackete, yasa dışı göçe yardım ve İtalya karasularını ihlal etmekle suçlanmış ve yasak olmasına rağmen yanaştığı Lampedusa limanında İtalyan güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınarak ev hapsinde tutulmuştu.

dpa, MK/JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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