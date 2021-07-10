Kapatma davasının iddianamesi HDP'ye iletildi

Anayasa Mahkemesi (AYM), Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kapatılması istemiyle açılan davanın iddianamesini partiye iletti. HDP Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamada, "kapatma davasının iddianamesi ve 70 klasörlük ekleri dün (9 Temmuz Cuma) tarafımıza tebliğ edildi" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, HDP'ye "siyasi bir saldırı niteliği taşıdığı" belirtilen iddianameye karşı, "Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonumuz öncülüğünde, demokrasiden yana dost hukukçuların ve akademisyenlerin de aralarında bulunduğu savunma ekibi, sadece HDP’yi değil, demokrasiyi, hukuku savunacak kapsamlı siyasi savunmayı hazırlıyor" denildi.

İddianamenin Başsavcılığa iadesi

AYM Genel Kurulu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ilk iddianamede usul eksiklikleri olduğu gerekçesiyle 31 Mart'ta Başsavcılığa iade etmişti.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin tarafından yeniden hazırlanan ve 7 Haziran tarihinde Mahkeme'ye gönderilen iddianame 21 Haziran'da AYM tarafından kabul edilmişti.

Anayasa Mahkemesi'nin HDP'ye gönderdiği iddianame 70 klasörden oluşuyor

Dava süreci nasıl işleyecek?

HDP'nin Anayasa Mahkemesi'nin tanıdığı süre içinde ön savunmasını vermesi gerekiyor. Partinin bu sürenin uzatılması talebinde bulunması da mümkün.

Söz konusu ön savunmanın verilmesinin ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin esas hakkındaki görüşünü sunacak ve bu görüş HDP'ye gönderilecek. Daha sonra AYM‘nin belirlediği tarihlerde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı sözlü açıklama, HDP yetkilileri de sözlü savunma yapacak.

Bütün sürecin ardından davaya ilişkin bilgi ve belgeleri toplayacak raportör, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Bu işlemler sürerken gerek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı gerekse davalı HDP ek delil veya yazılı ek savunma verebilecek.

Raporun, mahkeme üyelerine dağıtılmasının ardından AYM Başkanı Zühtü Arslan toplantı için bir gün belirleyecek ve üyeler belirlenen günde bir araya gelerek kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.

HDP hakkındaki kapatma davasını 15 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi heyeti karara bağlayacak. Karar toplantıya katılan üyelerin 3'te 2 oy çokluğuyla yani 15 üyenin 10'unun oyuyla verilebilecek.

DW / ET,EC

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