Kapatılan Zaman gazetesinin yazarlarına hapis cezası

Gülen yapılanmasının yayın organı olduğu gerekçesiyle kapatılan Zaman gazetesinin eski yazarları Mümtazer Türköne, Ali Bulaç, Şahin Alpay ve Ahmet Turan Alkan'ın "terör örgütüne üye olmak" suçundan ceza aldıkları ve Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından "eksik inceleme" gerekçesiyle bozulan davaya, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün devam edildi.

Mahkeme; Bulaç, Alpay ve Alkan'a "terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 2,5 yıl, Türöne'ye ise aynı suçtan 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

Duruşmaya, tutuksuz sanıklar Mümtazer Türköne, Ali Bulaç, Şahin Alpay ve Ahmet Turan Alkan katıldı. Duruşmada sanıkların avukatları da hazır bulundu.

Bulaç: Üyelik suçu mütalaada yer almadı

Duruşmada savunma yapan Ali Bulaç, Mümtazer Türköne, Şahin Alpay ve Ahmet Turan Alkan beraatlerini talep etti.

"Yargılanmaya başlandığımızda, 3-4 yıl önce yazmış olduğum yazılarım bana suç unsuru olarak yöneltildi" diyen Ali Bulaç, savcının kendisine yöneltilen "üyelik suçu" için mütalaada somut bir delil bulundurmadığına dikkat çekti. Bulaç, "Darbe öncesinde darbeye karşı yazılar yazdım. Darbeye yardım eden biri, darbeye karşı durmaz ve yazılar yazmaz. Benim bu örgüte yardım etmem ve sempati duymam, hayatın olağan akışına aykırıdır. Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum" dedi.

Alpay: Zaman gazetesinde yazarlık yaptığım için pişmanım

Şahin Alpay ise yaptığı savunmada, 5 yılı aşkın bir süredir yargılandığını söyleyerek, "FETÖ üyesi olduğum iddiası tümüyle geçersizdir. Ben, hiçbir zaman dini bir cemaate ya da FETÖ'ye üye olmadım" dedi.

Şahin Alpay, sözlerini şöyle sürdürdü: "Savcı, benim örgüt üyeliği suçundan cezalandırmamı istemiş. 15 Temmuz darbe girişimini lanetliyorum. Bu nedenle de Zaman gazetesinde yazarlık yaptığım için de pişmanım. Örgüt üyeliği suçundan bana karşı yöneltilen suçlar için elle tutulur delil yoktur. Hakkımda beraat kararı vermenizi bekliyorum" diye konuştu.

Türköne: Pişmanlık duyacağım bir şey yapmadım

Savunma yapan Mümtazer Türköne, "Benim 4 yıl 2 ay hapis yatmama sebep olan suçlar, sadece gazete makaleleri. Delil olarak, gazetelerde atılan başlıklar gösteriliyor" ifadelerini kullandı.

Türköne de beraatini talep etti: "Diğer arkadaşlardan farklı olarak 2,5 yıl daha hapis yattım. Bunun nedeni ise pişmanlık belirtisi göstermemem olarak belirtildi. Buna da açıklık getireyim; pişmanlık duyacağım herhangi bir şey yapmadım. Beraatimi talep ediyorum."

Alkan: Ben bu örgütü menfur buluyorum

Sanık Ahmet Turan Alkan ise "Bizler, gazetelerde yazdığımız yazılar için değil, örgüt üyeliği suçundan yargılanıyoruz. Ben, bu örgütü menfur buluyorum. Biz, bu örgüte ve darbeye de karşı çıkmıştık. Beraat kararını vermenizi bekliyorum" diye savunma yaptı.

Duruşmada beyanda bulunan sanık avukatları da müvekkillerinin beraatlerini talep etti.

Mahkeme kararını açıkladı

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Ali Bulaç, Şahin Alpay ve Ahmet Turan Alkan'a "terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan ayrı ayrı 2,5 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, Mümtazer Türköne'yi ise aynı suçtan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

Dava süreci

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında kapatılan Zaman gazetesinin eski yazarları Mümtazer Türköne ile Ali Bulaç'ın da aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 11 sanığın yargılandığı dava, 6 Temmuz 2018 tarihinde karara bağlanmıştı.

Mümtazer Türköne "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 10,5 yıl, Ali Bulaç ile Şahin Alpay ise aynı suçtan ayrı ayrı 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını incelemiş ve 25 Haziran 2019 tarihinde kararı onamıştı.

Yargıtay ilk kararı bozmuştu

Yargıtay 16. Ceza Dairesi ise yaptığı incelemeden sonra, 24 Eylül 2020'de yerel mahkemenin kararını bazı sanıklar yönünden bozmuş, bazı sanıklar yönünden ise onamıştı.

Yargıtay, yaptığı inceleme sonucunda, Ali Bulaç, Şahin Alpay ve Mümtazer Türköne hakkındaki kararları "eksik inceleme yapıldığı" gerekçesiyle bozmuştu.

Yargıtay'ın bozma ilamında, sanıkların eylemlerinin mevcut dosya durumuna göre "örgüte yardım" suçunu oluşturduğu, dosyadaki eksik incelemeler tamamlandıktan sonra karar verilmesi gerektiği belirtilmişti. Yargıtay, Mümtazer Türköne'nin tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine karar vermişti.

ANKA/JD, BÖ