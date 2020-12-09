Kapanma öncesi alkol yasağı tartışması

Türkiye'de artan korona vakalarını kontrol altına alabilmek amacıyla Perşembe gününden bayram sonrasına kadar uygulanacak tam kapanma sırasında alkollü içecek satışının yapılmayacak olması tartışmaları da beraberinde getirdi.

Tartışma, yasak süresince marketler ve tekel bayilerinde içki satışının olmayacağı iddiasının sosyal medyaya yansıması üzerine başladı. Ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bakanlıkta düzenlediği toplantıda tekel bayilerinin tam kapanma süresince açık olup olmayacağı sorusuna “İstisnada yer almıyor ve kapalı. Bu açıdan hem bir muafiyet yok. Hem de bir soru işareti söz konusu değil" yanıtını verdi. İçişleri Bakanlığı’nın kısıtlama önlemlerine ilişkin genelgesinde yer almamasına karşın böyle bir uygulamaya gidilmesi, sosyal medyada çok sayıda kullanıcının tepkisini çekti. Öyle ki, #alkolümedokunma etiketi Türkiye gündeminde birinci sıraya kadar çıktı.

"Kararı mülki amirlikler veriyor"

DW Türkçe'nin ulaştığı Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, “Yönetimden arkadaşlar Emniyet’i aradılar. Emniyet, İçişleri Bakanlığı’nın şifahen kendilerine böyle bir bildirimde bulunduğunu aktardı. İçişleri Bakanlığı’nın genelgesinde böyle bir karar yok. Bu kararı verenler mülki amirlikler” dedi.

Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş

Akbaş, yasağa tepki gösterirken "18 günlük kapatma çok uzun bir süre. Zaten mevcut yasaklar sebebiyle, saate vurduğunuzda bir ay içinde 10 gün çalışmıyoruz. Akşam 17.00’da kapatıp, sabah 10.00’da açıyoruz. Ödemeleri yapmakta zaten zorlanıyoruz. Bu kararla tekel bayii esnafı kepenk kapatacak” ifadelerini kullandı. Aybaş ayrıca “İçişleri Bakanlığı’nın genelgesinde böyle bir ibare yokken mülki amirliklerin kendilerine görev bilip yasak koymasına” da tepki gösterdi.

"Yasal dayanağı bulunmuyor"

Hukukçular açısından da uygulama sorunlu. DW Türkçe'ye görüş veren İdare Hukuku Uzmanı Prof. Dr. Metin Günday'a göre, uygulamanın herhangi bir yasal dayanağı yok. Prof. Dr. Günday hem bayiilerin, hem tedarikçilerin hem de tüketicilerin bu konuda yasal yollara başvurma hakkı olduğunu belirterek, "Anayasa'ya göre devlet gençleri alkol alışkanlığından korumakla yükümlü. Ancak, korumak başka, yasaklamak başka şeyler. Zaten saat 10.00’dan sonra içki satışı yapılamıyor. Önlem alınmış zaten. Ancak içki satışını bu şekilde yasaklamanın hiçbir yasal dayanağı yok” dedi.

Hukukçu Metin Günday

Diğer kısıtlama önlemlerinin Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nca yasal bir dayanağı olduğunu söyleyen Günday, "Ancak içki yasağı konusunda bu söz konusu değil. Burada kamu yararı yoktur. Bu, tümüyle temel hak ve özgürlüğe ölçüsüz müdahaledir. İçki satışını önlemek için önlemler alabilirsiniz. Ama yasaklayamazsınız. Sosyalleşmeyi teşvik ettiği söyleniyor. Ancak insanlar içki içip sosyal mesafeye uyabilirler. Sosyal mesafeye uyup uymamak ayrı bir konu. İçki içmeyen kişi de uymayabilir. Bunu içkiye indirgeyemezsiniz. Mesafeye uymamanın bir yaptırımı varsa, içki içene de içmeyene de uygularsanız” diye konuştu.

DW / DBN,TY

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