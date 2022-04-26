  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Ukrayna Krizi
Türkiye Ekonomisi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanFotoğraf: Dogukan Keskinkilic/AA/picture alliance
SağlıkTürkiye

Kapalı alanlarda maske zorunluluğu kaldırıldı

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, Türkiye'de kapalı yerlerde maske zorunluluğunun kaldırıldığını duyurdu.

https://www.dw.com/tr/kapal%C4%B1-alanlarda-maske-zorunlulu%C4%9Fu-kald%C4%B1r%C4%B1ld%C4%B1/a-61597844

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleriyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 3 yıldır uygulanan kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu tümüyle kaldırılmıştır" açıklamasında bulundu.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantıda salgının artık kitlesel bir tehdit olmaktan çıkmasıyla birlikte, Avrupa ülkelerinin neredeyse tamamında kısıtlamaların kaldırıldığını belirterek, "Ülkemizin de bu aşamaya geldiğine inanıyoruz. Nitekim bugün yapılan koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında bu hususlar değerlendirilmiştir" ifadesini kullandı.

Sadece toplu taşıma ve hastanelerde takılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, maske kullanımının "sadece toplu taşıma araçları ve sağlık kuruluşlarında, vaka sayısı binin altına düşene dek" devam edeceğini bildirdi.

Konuşmasında koronavirüs salgınının ortaya çıkışından bu yana verdikleri hizmetler için Bilim Kurulu üyelerine teşekkür eden Erdoğan, Türkiye'nin, bilim insanlarının gayreti ile yerli solunum cihazından tanı kitine, ilaç ve aşı üretimine kadar pek çok başarıya imza attığını ve kendi aşısını üretebilen dokuz ülkeden biri olduğunu vurguladı

Türkiye'nin salgın sürecinden çıkardığı dersi, "diğer alanlar gibi sağlık alt yapısı ve hizmetleri konusunda da kendi kendine yeterli hale gelmek" olarak dile getiren Erdoğan, bu hedefe hızla ulaşacaklarını belirtti.

DW / ET,BK

Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Kapalı alanlarda maske zorunluluğu kaldırıldı

Sağlık
1 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Türkiye

Altılı masa ilk olarak Siyasi Ahlak Yasası'nı çalışacak

Altılı masa ilk olarak Siyasi Ahlak Yasası'nı çalışacak

Politika
10 saat önce
Daha fazla Türkiye içeriği

Almanya

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Litvanya ziyareti sırasında, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda tarafından kabul edildi - (22.04.2022)

Baerbock'tan yeni NATO stratejisi talebi

Baerbock'tan yeni NATO stratejisi talebi

Politika
22 Nisan 2022
Daha fazla Almanya içeriği

Avrupa

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

Fransa'da ikinci Macron dönemi başlıyor

Fransa'da ikinci Macron dönemi başlıyor

Politika
25 Nisan 2022
Daha fazla Avrupa içeriği
Ana sayfaya dön