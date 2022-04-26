Kapalı alanlarda maske zorunluluğu kaldırıldı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleriyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 3 yıldır uygulanan kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu tümüyle kaldırılmıştır" açıklamasında bulundu.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantıda salgının artık kitlesel bir tehdit olmaktan çıkmasıyla birlikte, Avrupa ülkelerinin neredeyse tamamında kısıtlamaların kaldırıldığını belirterek, "Ülkemizin de bu aşamaya geldiğine inanıyoruz. Nitekim bugün yapılan koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında bu hususlar değerlendirilmiştir" ifadesini kullandı.

Sadece toplu taşıma ve hastanelerde takılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, maske kullanımının "sadece toplu taşıma araçları ve sağlık kuruluşlarında, vaka sayısı binin altına düşene dek" devam edeceğini bildirdi.

Konuşmasında koronavirüs salgınının ortaya çıkışından bu yana verdikleri hizmetler için Bilim Kurulu üyelerine teşekkür eden Erdoğan, Türkiye'nin, bilim insanlarının gayreti ile yerli solunum cihazından tanı kitine, ilaç ve aşı üretimine kadar pek çok başarıya imza attığını ve kendi aşısını üretebilen dokuz ülkeden biri olduğunu vurguladı

Türkiye'nin salgın sürecinden çıkardığı dersi, "diğer alanlar gibi sağlık alt yapısı ve hizmetleri konusunda da kendi kendine yeterli hale gelmek" olarak dile getiren Erdoğan, bu hedefe hızla ulaşacaklarını belirtti.

DW / ET,BK