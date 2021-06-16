 Kanından ″pudra şekeri″ değil kokain çıktı | Türkiye | DW | 26.07.2021

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Türkiye

Kanından "pudra şekeri" değil kokain çıktı

Adli Tıp, araç içerisinde uyuşturucu madde kullanırken görüntülenen Kürşat Ayvatoğlu'nun "Kokain değil pudra şekeriydi" savunmasını çürüttü, kanında uyuşturucu madde tespit etti.

Kürşat Ayvatoğlu

Kürşat Ayvatoğlu

Lüks araç içinde uyuşturucu madde kullanırken görüntüleri ortaya çıkan ve ifadesinde "Kokain değil, pudra şekeriydi" diyen eski AKP Genel Merkez çalışanı Kürşat Ayvatoğlu'ndan alınan kan, kıl ve idrar örnekleriyle ilgili inceleme raporu soruşturma dosyasına ulaştı. Adli Tıp'ın gönderdiği rapora göre, Ayvatoğlu'ndan alınan numunelerden "uyuşturucu maddesi" çıktı. Savcılık, Ayvatoğlu hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlıyor.

AKP Genel Merkezi'nde çalışan Ayvatoğlu'nun lüks bir araç içerisinde arkadaşlarıyla birlikte kokain çektiği görüntülerin sosyal medyada yayınlanması gündem yaratmış, kamuoyu geçen Mart ayında Kürşat Ayvatoğlu olayını konuşmuştu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltına alınan Ayvatoğlu'nun alınan ilk ifadesinde "Bu madde pudra şekeridir. Biz zaten arkadaş ortamında yabanca müzik dinlerken şaka, taklit amaçlı sanki uyuşturucu madde kullanıyormuşuz gibi yaparak eğleniyorduk. Bazen burundan sanki kokain çeker gibi bazen de esrarlı sigara içer gibi yapmış olduğumuz şakalar vardır. Ancak bugüne kadar yapmış olduğum bu şekildeki şakaları kesinlikle videoya çekmedik. Zaten bu görüntünün de benim haberim olmadan çekildiği aşikârdır. Benim kesinlikle hayatım boyunca kokain maddesi kullanmadım" şeklindeki sözleri büyük yankı yaratmıştı.

İkinci ifadesinde itiraf etti

Şüpheli Ayvatoğlu, adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. Ancak kamuoyunun tepkisi üzerine Ayvatoğlu yeniden gözaltına alınmış ve bu kez ifadesinde kokain kullandığını kabul eden Ayvatoğlu, yakın dönemde uyuşturucu kullanmadığını öne sürmüş, görüntülerin 2 yıl öncesine ait olduğunu savunmuştu. Savcılık ise ev hapsi kararı verilen Ayvatoğlu'nun doğruyu söyleyip söylemediğini anlamak için kan, kıl ve idrar örnekleri aldırmıştı.

Adli Tıp "kokain" dedi

Adli Tıp Kurumu, gönderilen numuneler üzerindeki incelemesini tamamladı. Yapılan incelemede Ayvatoğlu'ndan alınan örneklerde son 6 ay içinde uyuşturucu madde kullandığına dair bulgular edildi. Rapor, soruşturmayı yürüten savcılığa gönderildi.

Raporu dosyaya delil olarak koyan savcılık, Ayvatoğlu hakkında dava açmaya hazırlanıyor. İddianamenin yazımına başlayan savcılığın Ayvatoğlu hakkında uyuşturucu madde kullanmak ve uyuşturucu madde kullanılmasını özendirmek suçlarından 7 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteyeceği belirtildi.

Alican Uludağ

© Deutsche Welle Türkçe

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