Kamudaki uzman hekim açığı personel ilanına yansıdı

Kamuda istihdam edilmesi planlanan sözleşmeli sağlık personeli sayısının güncellenmesine yönelik Cumhurbaşkanlığı kararı bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni kararla 2022 yılı içerisinde "Eleman temininde güçlük çekilen yerlerde" istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 16 binden 27 bine çıkartıldı. Ancak söz konusu artışın büyük oranda uzman hekimlere yönelik olması dikkat çekti.

Hekim sayısı 6 bin 787'den 7 bin 114'e çıkartılırken uzman hekim sayısı yaklaşık iki katı oranında artırıldı. Bu yılın başında 9 bin 14 olarak açıklanan sözleşmeli uzman hekim sayısı 19 bin 694'e çıkartıldı. Sağlık meslek örgütleri, yeni düzenleme ile bir süredir dile getirdikleri istifaların artması ve uzman hekim açığı iddialarının doğrulandığını ifade etti. Türk Tabipleri Birliği (TTB) geçen Mayıs ayında yaptığı açıklamayla son bir yılda 10 bin hekimin kamudan istifa ettiğini duyurmuş ve yaşanan sorunlara dikkat çekmişti.

TTB 2. Başkanı Ökten: Hekim açığını kapatma çabası

Ali Ihsan Ökten Fotoğraf: Privat

DW Türkçe'nin sorularını yanıtlayan TTB İkinci Başkanı Ali İhsan Ökten, yeni düzenleme ilgili olarak, "Aslında son zamanlarda kamudan ayrılan yaklaşık 10 bin civarında hekim açığını bir şekilde kapatma çabalarıdır" ifadesini kullandı. İktidarın soruna günlük çözümler ve palyatif yöntemlerle yaklaştığı eleştirisinde bulunan Ökten, sorunun çözümü için aile hekimliği gibi birinci basamak sistemlerin güçlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, "Şu an bizim daha çok pratisyen ve aile hekimine ihtiyacımız var. Çünkü birinci basamak sisteminde sorunlarımız daha fazla" diye konuştu. Ökten ayrıca, "Zaten daha önce iyi bir basamak ve koruyucu hekimlik sistemimiz olsaydı ikinci ve üçüncü basamağa bu kadar fazla hasta gitmez, bu kadar ağır çalışma koşulları karşısında meslektaşlarımız ayrılmaz ve sağlık sistemi bu kadar fazla çöküş noktasına gelmezdi" ifadesini kullandı.

ATO Başkanı Baytemür: Tek başına sorunu çözmez

Ankara Tabip Odası Başkanı Muharrem Baytemür de, tek başına sözleşmeli personel sayısını artırmanın sorunu çözmeyeceğini savundu. Baytemür, "Tümüyle sağlık sisteminde egemen olan sağlıkta şiddet, mobbing, beş dakikada hasta bakma, bunun gibi sorunlara yönelik çözüm süreçleri geliştirmeden ve bunları değiştirmeden yaşanan sıkıntıları çözmek olanaklı gözükmüyor" ifadesini kullandı.

Muharrem Baytemür Fotoğraf: privat

"Çalışma barışını bozacak"

TTB İkinci Başkanı Ökten, bir başka sıkıntıya daha dikkat çekti. Sözleşmeli şekilde çalışanların iş güvencesinin olmadığını kaydeden Ökten, diğer yandan kamuda çalışan hekim ile sözleşmeli hekim arasında ücret farkı olduğunu da vurguladi. Ökten, "Bu yaklaşık iki katı oluyor. Yani sözleşmeli hekime, kamuda çalışandan yaklaşık iki katı fazla ücret veriliyor" diye konuştu. Ökten, bu tür farklılıkların çalışma barışını bozduğunu ve bozmaya devam edeceğini de kaydetti. Bu arada istifa ederek yurt dışına çalışabilmek için TTB'den belge talep eden doktor sayısı da her geçen gün artıyor. Bu rakam geçtiğimiz yıl boyu toplam bin 405'ti. Son açıklanan verilere göre söz konusu sayı sadece yılın ilk beş ayında 945'e ulaştı.

CHP'li Emir: Hastalar günlerce randevu alamıyor

Düzenleme ile ilgili CHP'den de tepki geldi. CHP'nin hekim milletvekili Murat Emir, sağlık çalışanlarının zor koşullar altında çalıştığına ve istifaların bu nedenle arttığına dikkat çekti. "Hastalar, hastanelerde günlerce randevu alamazken, acil ameliyatlar yapılamazken bir yandan da sağlık personeli çok zor koşullar altında çalışmaktadır" diyen Emir, Sağlık Bakanlığı'nın uyarıları dikkate almadığını öne sürerek, "Ancak bugün Cumhurbaşkanlığı kararıyla görülmüştür ki; kamudaki uzman hekim açığı artık önlenemez boyutlara ulaşmıştır" ifadesini kullandı.