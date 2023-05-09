Kamu işçilerine yüzde 45 zam yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu işçilerinin maaşlarına yüzde 45 zam yapıldığını ve en düşük maaşın 15 bin liraya çıkarıldığı açıkladı. Zam, yaklaşık 700 bin kamu işçisini ilgilendiriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu işçilerinin maaşlarına, refah payı dahil yüzde 45 zam yapıldığını duyurdu. Kamu işçilerinin, mali ve sosyal haklarının belirlendiği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nün imza töreninde konuşan Erdoğan, en düşük kamu ücreti maaşının da 15 bin liraya çıkarıldığını ifade etti. Erdoğan konuyla ilgili olarak Twitter hesabından da şu mesajı paylaştı:

İmza töreninde, "Arkadaşlarımızın yapmış oldukları görüşmeler üzerinde ben de vicdanımı, değerlerimi bunları bir kenara koymadan ülkemin de menfaatlerini bir kenara koymadan şöyle hesabi olmanın ötesinde hasbi bir değerlendirme yapalım istedim. Bu hasbi değerlendirmenin neticesinde bana gelen bilgileri aşmaya gayret ettim. Çalışma hayatımızın kıymetli temsilcilerini ve bunun yanında onların uzandığı tüm aile efradı düşünerek bugüne hazırlığımızı yaptık" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu protokol ile yaklaşık 700 bin kardeşimizin 2023-2024 döneminde alacağı ücretin çerçevesini belirliyoruz" dedi.

"Gazi, terör mağduru ve şehit yakını" işçilerin çıplak ücretlerine yüzde 10 zam yapılacağını vurgulayan Erdoğan, Fazla çalışma ücretlerinde yüzde 70'lik artışa gittiklerini, "gece çalışanların ücretlerinin de yüzde 8 zamlı ödenmesini öngördüklerini" belirtti.

Depremlerde çalışanlara teşekkür

Çerçeve anlaşma protokolünün, kamu idareleri ve bağlı döner sermayeli kuruluşlarını, fonlar ve kefalet sandıklarını, özel kanunla kurulan kurumları, genel bütçeden yardım alarak hizmet yürüten kuruluşları, kamu iktisadi teşekkülleri ve bağlı ortaklıkları, sermayesinin yarıdan fazlası kamuya ait kuruluşları, il özel idarelerini, belediyelerle bağlı kuruluşları ve "işletmelerinde alın teri döken işçileri" kapsadığını dile getiren Erdoğan, "Bu işçilerimizden 6 şubat depremlerinde canla başla kurtarma çalışmaları yürüten madencilerimize, karayolcularımıza, demiryolcularımıza, elektrikçilerimize, doğal gazcılarımıza, tersanecilerimize, ormancılarımıza, medikal kurtarmacılarımıza, il özel idaresi çalışanlarımıza şahsım milletim adına çok teşekkür ediyorum. Milletimiz de devletimiz de onların bu gayretini unutmamıştır, unutmayacaktır" dedi.

DW/ET,JD

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