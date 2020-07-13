Kaliforniya yeniden kapanıyor

ABD'de nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu Kaliforniya eyaletinde, korona vakalarının artması üzerine önlemler yeniden devreye sokuluyor. Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, Pazartesi günü yaptığı açıklamada barların, sinemaların ve müzelerin yeniden kapatılacağını, restoranların da kapalı bölümlerine müşteri alınmayacağını duyurdu.

Newsom, aralarında Los Angeles'ın bulunduğu 30 bölgede ise ayrıca spor salonları, kiliseler, kuaförler, çok sayıda büro ve alışveriş merkezinin de faaliyetlerinin durdurulduğunu belirtti. Yaklaşık 40 milyon nüfuslu eyaletin yüzde 80'i önlemlerin sıkılaştırıldığı bölgelerde yaşıyor.

Los Angeles'da 18 Ağustos'ta açılması planlanan okulların da bir sonraki karara dek sadece online üzerinden eğitim vereceği duyuruldu. Kent yönetiminden yapılan açıklamada, "Sağlık ve güvenlik, üzerinde uzlaşma sağlayabileceğimiz bir konu değildir" denildi. ABD Başkanı Donald Trump ise okulların yeni öğretim yılına normalleşerek başlamaları için eyalet yönetimlerine ve belediyelere baskı yapıyor.

Kaliforniya'daki kapatma kararı Pazar günü açıklanan yüksek korona vakaları üzerine alındı. Eyalette Pazar günü 8 bin 500 kişiye COVID-19 tanısı konulmuş, böylece vaka sayısı 320 binin üzerine çıkmıştı.

Oregon ve Batı Virginia'da da önlemler sıkılaştırılıyor

Kaliforniya'nın kuzeyindeki komşu eyalet Oregon'da ise yeterli sosyal mesafenin sağlanamadığı açık alanlarda maske takma yükümlülüğü getirildi. Ayrıca dini etkinlikler dışında kapalı alanlarda 10'dan fazla kişinin bulunması yasaklandı.

Batı Virginia Eyaleti Valisi Jim Justice de eyalette daha önce 100 kişi ile sınırlandırılan etkinliklerin artık en fazla 25 kişiyle düzenlenebileceğini açıkladı. Şenlikler, fuarlar, konserler de bir sonraki uyarıya dek yasaklandı. Justice, "Yeniden kapatmak keyif vermiyor. Ancak yeniden normale dönmenin tek yolu dikkatli olmak" şeklinde konuştu.

Disney World yeniden açıldı

Artan vaka sayılarına rağmen Florida eyaletinde ise gevşeme adımları devam ediyor. Eyaletin Orlando kentindeki dev eğlence parkı Disney World yeniden açıldı.

Florida gevşeme adımlarına devam ediyor

Florida'da Pazartesi günü 12 bin 600 kişiye daha COVID-19 tanısı konulmuştu. Eyaletteki bazı hastanelerde yoğun bakım yataklarının tümünün dolu olduğu ifade ediliyor. Pazar günü ise 15 binden fazla kişiye virüsün bulaştığı tespit edilmiş ve bu rakam eyalette bir gün içinde şimdiye kadar tespit edilen en yüksek rakam olmuştu.

ABD genelinde geçen hafta günlük ortalama vaka sayısısı 60 bin olmuştu. Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre Pazartesi günü ise ülkede 59 bin 222 kişiye daha koronavirüs bulaştı, 411 kişi de hayatını kaybetti. ABD'de hayatını kaybedenlerin toplam sayısı da 135 bin 582'ye yükseldi.

AP,dpa/HS,SSB

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