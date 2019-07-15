Kalın: Gereken cevap verilecektir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Erbil'de bir Türk diplomatın hayatını kaybettiği silahlı saldırı hakkında, "Bu hain saldırıya gereken cevap verilecektir" açıklamasını yaptı.

Bugün Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil'de yapılan silahlı saldırıda, Türkiye Cumhuriyeti Erbil Başkonsolosluğu çalışanı bir kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada bir konsolosluk görevlisinin hayatını kaybettiğini silahlı saldırının faillerinin süratle bulunması için Irak makamları ve yetkilileri nezdinde girişimlerin sürdüğü belirtildi.

Bu açıklamanın ardında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Twitter'da bir açıklama yaptı.

Kalın açıklamasında, "Erbil'deki menfur saldırıda hayatını kaybeden konsolosluk çalışanımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Faillerin bulunması için çalışma başlatıldığını duyuran Kalın, "Bu hain saldırıyı yapanlara gereken cevap verilecektir" dedi.

Reuters'ın haberine göre ise saldırıda üç Türk Başkonsolosluğu çalışanı hayatını kaybetti. DW Türkçe'nin edindiği bilgiye göre saldırı bugün yerel saat ile 14:30 sularında, Erbil'deki Hoqqabaz isimli restoranda gerçekleşti.

Saldırıyı yapan kişiler olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen emniyet güçleri Erbil-Kerkük karayolunu trafiğe kapattı. Saldırganların yakalanmaları için yol güzergâhında operasyon başlatıldı. Saldırının kim veya kimler tarafından gerçekleştirildiği henüz tespit edilemedi.

PKK yöneticilerinden Diyar Deniz, Westga News isimli siteye yaptığı açıklamada, Erbil'deki olayla ilgili bir ilgilerinin olmadığını söyledi.

DW, DA,GA

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