Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde Pazartesi sabahı 04:17’de bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetmeliği (AFAD), Gaziantep, Hatay, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya, Kilis ve Şanlıurfa başta olmak üzere çevre illerde de yoğun şekilde hissedilen depremin büyüklüğünü 7,4 olarak açıkladı. AFAD’ın daha sonra büyüklüğünü 7,7 olarak revize ettiği depremin ardından merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan bir deprem daha meydana geldi. Depremin büyüklüğü AFAD tarafından 7,6; Kandilli Rasathanesi tarafından ise 7,5 olarak duyuruldu.

AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, bölgede gerçekleşen depremlerin "birbirinden bağımsız, birbirini tetikleyen depremler" olduğunu söyledi.

"(Kahramanmaraş) Bölgede ciddi bir deprem aktivitesi var. 6,5- 6,7 büyüklüklere kadar artçı sarsıntılar devam edecektir" ifadelerini kullanan Tatar, "Vatandaşlarımızdan hasarlı binalardan uzak durmalarını ve toplanma alanlarında bulunmalarını istiyoruz" diye ekledi. AFAD, meydana gelen depremler sonrası bir tsunami tehlikesinin ise bulunmadığını belirtti.

Depremden etkilenen kentlerden biri olan Diyarbakır'da enkaz altındakileri kurtarma çalışmaları sürüyor Fotoğraf: Mahmut Bozarslan/AP Photo/picture alliance

Depremlerde Karmanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay ve Kilis’te 1541 kişi hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 9 bin 733 kişinin yaralandığı depremde 3 bin 471 binanın hasar gördüğünü açıkladı.

Erdoğan: AFAD’la koordine olmadan bölgeye gitmeyin

AFAD Koordinasyon Merkezine giderek burada açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yardım için bölgeye gidecek kişi ve kurumların mutlaka AFAD ile koordinasyon içinde hareket etmesi gerektiğini belirterek, "AFAD koordinasyonu dışında bölgeye gönderilen yardımlar hem kargaşaya yol açmakta hem de amacına ulaşması zorlaşmaktadır" şeklinde konuştu.

Uluslararası yardımlar için Türkiye’yle temasların kurulmaya başlandığını da söyleyen Erdoğan, "NATO ve AB yanında 45 ülkenin yardım teklifleri tarafımıza ulaşmıştır" dedi.

Kızılay’dan kan bağışı çağrısı

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, yaşanan deprem sonrası kan ve kan ürünleri ihtiyacına dikkat çekerek, "Bölge kan bankalarımızda ilk etap sevkiyat için ulusal kan stoklarımız mevcuttur. Ancak ilerleyen saatlerde olabilecek ilave ihtiyaçlar için vatandaşlarımızı gün içinde tüm Türkiye'de kan bağışına davet ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Okullar tüm Türkiye’de tatil edildi

Depremlerin ardından eğitime de ara verildi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesindeki çalışmaların yürütülebilmesi için tüm Türkiye’de okulların 13 Şubat’a kadar tatil edildiğini duyurdu. Özer, "Ama bu kararı alırken tüm illerimizdeki, özellikle 10 ilimizdeki okullarımızın tamamı vatandaşlarımızın hizmeti için açık tutulacak. Konaklama, yemek ikramıyla ilgili her türlü hizmet okullarımızda, öğretmenevlerimizde vatandaşlarımıza 7/24 kesintisiz bir şekilde intikal ettirilecek" diye konuştu.

Yüksek Öğretim Kurumu da depremden etkilenen 10 ilin yanı sıra yurt ve kampüs imkânlarının ihtiyaç hâlinde kullanıma sunulmak üzere Antalya, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Karaman, Kayseri, Konya, Mardin, Mersin, Niğde, Sivas, Tunceli’deki yükseköğretim kurumlarında da bahar yarıyılı eğitim ve öğretim döneminin daha sonra açıklanacak bir tarihe kadar ertelendiğini açıkladı.

AB'den destek açıklaması

Almanya, Fransa, İngiltere’den gelen yardım sözleri ve taziye mesajlarının yanı sıra, Avrupa Birliği de acil yardım ekiplerinin Türkiye’ye gönderilmek üzere mobilize edildiğini duyurdu. AB üyeleri ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu sekiz ülke arasında sivil koruma ve insani yardım alanında işbirliğini sağlayan AB Sivil Koruma Mekanizması’nın da etkinleştirildiği belirtildi.

"Akkuyu Nükleer Santrali zarar görmedi" açıklaması

Rus devletine bağlı enerji şirketi Rosatom, Mersin'de inşası süren Akkuyu Nükleer Santrali'nin depremde hasar görmediğini duyurdu.

Reuters'ın haberine göre, santrali inşa eden Rosatom şirketinin yetkililerinden Anastasia Zoteeva, RIA ajansına yaptığı açıklamada, "Burada yaklaşık 3 büyüklüğünde sallantılar hissedildi. Ancak uzmanlarımız bina yapılarında, vinçlerde ya da ekipmanda herhangi bir hasar olmadığını tespit etti" dedi. Zoteeva ayrıca, "Buna karşın inşa ve kurma faaliyetlerimizin güvenli şekilde devam edebileceğinden emin olmak için geniş çaplı tanı ölçümleri gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

DW/CÖ,ET,SÖ,HT