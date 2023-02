Kahramanmaraş merkezli deprem: Can kaybı artıyor

TSİ 00:40: Depremde ölenlerin sayısı 2 bin 379’a yükseldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay depremlerde can kaybının 2 bin 379’a yükseldiğini, 14 bin 483 kişinin de yaralandığını belirtti. Oktay yıkılan bina sayısının 4 bin 758 olduğunu söyleyerek, enkazdan 7 bin 840 kişinin sağ çıkarıldığını kaydetti.

TSİ 22:40: ABD Başkanı Biden Erdoğan’ı aradı

ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Biden hayatını kaybedenler için taziyelerini ileterek, yaralılara şifa dileğinde bulundu.

TSİ 22:30: Ölenlerin sayısı 2 bin 316’ya yükseldi

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar depremde ölenlerin sayısının 2 bin 316’ya yükseldiğini açıkladı. Yaralı sayısını 13 bin 293 olarak duyuran Tatar, 6 bin 217 binanın yıkıldığını, enkazdan 7 bin 340 kişinin sağ çıkarıldığını bildirdi.

TSİ 21:11: AFAD: Can kaybı 1762

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar depremde hayatını yitiren vatandaşların sayısını 1762, yaralıların sayısını ise 12 bin 68 olarak açıkladı. Tatar yıkılan bina sayısının 5 bin 606 olduğunu duyurarak 6 bin 445 vatandaşın enkaz altından kurtarıldığını belirtti.

TSİ 20.39: Türkiye'de 7 gün süreyle milli yas ilan edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrasında 7 gün süreyle ulusal yas ilan edildiğini duyurdu.

Erdoğan Twitter hesabından yaptığı açıklamada "6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle millî yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir" dedi.

TSİ 20.25: Sağlık Bakanı Koca: 1651 vatandaş hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Hatay'daki Afet Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada can kaybının 1651'e yükseldiğini söyledi. Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile birlikte incelemelerde bulunan Koca yaralı sayısının da 11 bin 119 kişiye ulaştığını söyledi. Koca: "Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanemizde ciddi hasar var. İskenderun hastanemizde blok çöktü. İskenderun’daki hastalarımızı Mersin’e, Hatay’daki hastalarımızı Adana’ya sevk ediyoruz" dedi.

TSİ 20.05: Macron'dan Erdoğan'a taziye telefonu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan’ı telefonla arayan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa temennisinde bulundu.

TSİ 20.00: Suriye'de ölü sayısı 968'e yükseldi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Suriye'de can kaybı 968'e yükseldi. Suriye Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre Halep, Hama, Lazıkiye ve Tartus gibi hükümetin kontrolü altında bulunan kentlerde 538 kişi hayatını kaybetti, 1353 kişi de yaralandı. Ülkenin silahlı muhalif grupların elinde bulunan kuzeybatısında ise en az 430 kişi hayatını kaybederken 1050'den fazla kişi de yaralandı.

TSİ 18.31: Depremde can kaybı 1541'e çıktı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 1541'e yükseldiğini açıkladı. Oktay, 9 bin 733 kişinin yaralandığını depremde 3 bin 471 binanın hasar gördüğünü açıkladı. Oktay'ın verdiği bilgilere göre il il bilanço şöyle:

* Kahramanmaraş 234 vefat, 1700 yaralı, 310 yıkılan bina

* Hatay 520 vefat, 70 yaralı, 1278 yıkılan bina

* Osmaniye 205 vefat, 1003 yaralı, 101 yıkılan bina

* Adıyaman 20 vefat, 200 yaralı, 600 yıkılan bina

* Diyarbakır 46 vefat, 557 yaralı, 20 yıkılan bina

* Şanlıurfa 30 vefat, 1071 yaralı, 201 yıkılan bina

* Gaziantep 309 vefat, 1597 yaralı, 581 yıkılan bina

* Kilis 13 vefat, 244 yaralı, 50 yıkılan bina

* Adana 58 vefat, 750 yaralı, 24 yıkılan bina

* Malatya 106 vefat, 1941 yaralı, 300 yıkılan bina

* Elazığ 6 yıkılan bina

Oktay, depremden etkilenen 10 ilden 6'sında 11 trafo merkezinde elektrik verilemediğini diğer bölgelerde ise elektriğin kontrollü olarak verildiğini söyledi. Bölgedeki barajların denetlendiğini ve yapısal bir risk olmadığını, yüzeyde çatlaklar olduğunu ifade eden Oktay bu denetleme çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki ilk deprem sabah saat 04.17'de meydana gelmişti. Elbistan merkezli ikinci deprem ise saat 13.24'te meydana gelmiş, depremin büyüklüğü 7,6 olarak açıklanmıştı.

TSİ 18.15: Erdoğan, Bahçeli ve Akşener'i aradı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birer telefon görüşmesi yaptı. Erdoğan iki liderle deprem sonrası bölgedeki durum ve arama kurtarma çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

TSİ 17.50: Biden'dan deprem açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerle ilgili bir açıklama yayımladı. Biden Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Deprem nedeniyle Türkiye ve Suriye'deki can kaybından ve yıkımdan dolayı derin bir üzüntü içerisindeyim. Ekibime Türkiye ile koordinasyon halinde durumu yakından gözlemleme ve gerekli olan tüm desteği sağlama talimatı verdim" dedi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da Türkiye'ye yardımların yolda olduğunu söyledi. Ayrıca ABD destekli insani yardım kuruluşlarının Suriye'de müdahalede bulunduğunu belirten Blinken "Depremden etkilenenlere yardım etmek için önümüzdeki günlerde, haftalarda ve aylarda elimizden gelen her şeyi yapmaya kararlıyız" dedi.

TSİ 17.40: Romanya'dan 60 kişilik arama kurtarma ekibi

Romanya, enkaz altında arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Türkiye'ye 60 kişilik uzman ekibi gönderdi. Açıklamada ekibin, 4 arama kurtarma köpeği ve 7 tonluk teçhizatla birlikte başkent Bükreş'ten yola çıktığı belirtildi. Ekibi, Otopeni Havalimanı'ndan üç askeri uçağın Türkiye'ye taşıdığı açıklandı. Yardım misyonunun Birleşmiş Milletler ile istişare içinde başlatıldığı ve Avrupa Birliği'nin sivil savunma mekanizması kapsamında olduğu öğrenildi.

TSİ 17.25: Suriye'de ölü sayısı 800'ü geçti

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremler Suriye'de de şiddetli bir biçimde hissedildi. Suriye devlet medyası ve arama kurtarma ekiplerinin verdiği bilgilere göre depremde ölenlerin sayısı 810'u geçti. Fransız haber ajansı AFP, hükümetin kontrolündeki bölgelerde en az 430 kişinin hayatını kaybettiğini 1315 kişinin de yaralandığını duyurdu. Suriye Sağlık Bakanlığı Halep, Hama, Lazıkiye ve Tartus'un depremden etkilenen kentlerin başında geldiğini açıkladı. Silahlı muhalif grupların elinde bulunan bölgelerde ise en az 380 kişi enkaz altında can verirken binden fazla insan da yaralandı. Arama kurtarma çalışmalarını yürüten Beyaz Kasklılar, yüzden fazla ailenin halen enkaz altında olduğunu ve ölü sayısının daha da artabileceğini açıkladı.

TSİ 17.15: İngiltere 76 kişilik arama kurtarma ekibi gönderiyor

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Türkiye'ye 76 kişilik bir arama kurtarma ekibi göndereceğini duyurdu. Twitter hesabından bir açıklama yapan Cleverly "İngiltere, 76 arama kurtarma uzmanı, ekipman ve kurtarma köpeklerinin içinde olduğu bir ekibi acil destek için Türkiye'ye gönderiyor" dedi.

Cleverly dört arama kurtarma köpeğinin yanı sıra beton kesme, bina destekleme ve sismik dinleme cihazlarının da Ankara'nın talebi üzerine deprem bölgesine gönderildiğini belirtti. Yardımların TSİ 21'de Gaziantep'e ulaşacağı öğrenildi.

TSİ 16.56: Türkiye'de okullar 13 Şubat'a kadar tatil

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tüm Türkiye'de okulların 13 Şubat'a kadar 1 hafta süreyle tatil edildiğini duyurdu.

Özer "Tüm Türkiye'deki iklim şartlarını göz önüne alarak ve deprem bölgelerindeki çalışmaların çok daha suhuletli olması bağlamında, sadece deprem bölgesindeki iller değil çevresindeki illerin de suhuletli bir şekilde süreçleri yönetmesi için, bugünden itibaren tüm Türkiye'de tüm okullarımızı 13 Şubat'a kadar bir hafta tatil ediyoruz" dedi.

TSİ 16.45 Can kaybı 1121'e yükseldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybının 1121'e yükseldiğini duyurdu. Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerde, 7 bin 634 vatandaşın yaralandığı, 2 bin 834 binanın yıkıldığı açıklandı. "Bu tür büyük depremlerden sonra ne yazık ki çok ciddi bir bilgi kirliliği oluşuyor" diyen AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar "Vatandaşlarımızdan bunlara itibar etmemesini rica ediyorum" diye konuştu.

TSİ 16.20 Adana Havalimanı uçuşlara açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Adana Havalimanı'nın uçuşlara açık olduğunu duyurdu. DHA'nın geçtiği haberde Adana Havalimanı'nın da ikinci bir kararada kadar uçuşlara kapatıldığı belirtilmişti.

TSİ 15.35 Almanya Başbakanı Scholz'dan Erdoğan'a taziye

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir taziye mesajı gönderdi. Depremlerdeki yüksek can kaybı ve yaralı sayısının kendilerini derinden sarstığını belirten Scholz "Federal Hükümet ve Alman halkı adına size en derin taziyelerimi sunuyorum. Düşüncelerimiz acil ve tam bir şifa dilediğimiz yaralılarla ve hiç umulmadık bir biçimde yakınlarını kaybedenlerle birlikte. Almanya bu felaketin üstesinden gelinmesinde yardım ve destek sunmaya hazırdır" dedi.

TSİ 15.15 Depremlerde ölenlerin sayısı bini geçti

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 1014'e yükseldiğini açıkladı. AFAD, sabah saat 04.17'de meydana gelen ve merkez üssü Pazarcık ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,7; öğlen saatlerinde meydana gelen Elbistan merkezli depremin büyüklüğü ise 7,6 olarak duyurdu. AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar "Bunların her ikisi de birbirinden bağımsız, birbirini tetikleyen depremler" dedi. Pazarcık merkezli depremin Suriye'nin İdlib, Halep, Hama, Lazkiye, Tartus ve Rakka illerinde de şiddetli hissedildiği belirtiliyor. Suriye'de şimdiye kadar deprem nedeniyle en az 574 kişinin hayatını kaybettiği kaydediliyor.

TSİ 15.00: AFAD'dan Tsunami açıklaması

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bugün meydana gelen depremler sonrasında tsunami oluşma tehlikesi bulunmadığını açıkladı.

AFAD resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerden sonra şu an itibarıyla Doğu Akdeniz'de kıyılarımızı etkileyecek herhangi bir tsunami tehlikesi bulunmamaktır" dedi. Depremler gibi tektonik olayların ya da deniz tabanındaki patlamaların ardından okyanus ya da denizlerde oluşan yüksek deniz dalgalarına tsunami adı veriliyor.

TSİ 14.35: Grönland'da bile hissedildi

Danimarka jeolojik araştırma enstitüsü, Türkiye'deki depremlerin Grönland'dan dahi hissedildiğini duyurdu.

Danimarka ve Grönland Jeolojik Araştırma (GEUS) kurumundan sismolog Tine Larsen, AFP'ye yaptığı açıklamada, "Türkiye'deki büyük depremler Danimarka ve Grönland'daki sismograflarca net şekilde kaydedildi" dedi.

TSİ 14.05: Adana Havalimanı uçuşlara kapatıldı

DHA, Adana Havalimanı'nın ikinci bir karara kadar uçuşlara kapatıldığını bildirdi. Depremde yaşanan hasar sebebiyle Hatay, Kahramanmaraş ve Gaziantep havalimanları da kapatılmış durumda.

TSİ 14.00: "Birbirini tetikleyen depremler"

AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, bölgede gerçekleşen 7,7 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin "birbirinden bağımsız, birbirini tetikleyen depremler" olduğunu söyledi.

"(Kahramanmaraş) Bölgede ciddi bir deprem aktivitesi var. 6,5- 6,7 büyüklüklere kadar artçı sarsıntılar devam edecektir" ifadelerini kullanan Tatar, ""Vatandaşlarımızdan hasarlı binalardan uzak durmalarını ve toplanma alanlarında bulunmalarını istiyoruz" diye ekledi.

TSİ 13.25: Bölgede ikinci büyük deprem

Bölgede TSİ 13.24'te şiddetli bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü AFAD tarafından 7,6; Kandilli Rasathanesi tarafından ise 7,5 olarak duyuruldu.

AFAD depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiğini bildirdi. Kandilli Rasathanesi ise depremin derinliğinin 16,4 kilometre olduğunu belirtti.

TSİ 13.15: Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in mesajı

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Türkiye'de yaşanan deprem ile ilgili bir basın açıklaması yayınladı. Steinmeier mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Büyük bir üzüntü ile Türkiye-Suriye sınır bölgesinde ağır bir deprem yaşandığı bilgisini aldım. Can kayıplarının ve yıkımın boyutu beni derinden sarsıyor. Düşüncelerim hayatını kaybeden çok sayıda insanda; ailelerine de taziyelerimi iletiyorum. Yaralılara acil şifa dilerim. Umuyorum ki, enkazların altından daha çok sayıda insan kurtarılabilir."

TSİ 13.10: Can kaybı 900'ü geçti

AFAD Koordinasyon Merkezi'ndeki değerlendirmelerinin ardından açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde şu ana kadar 912 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 385 kişinin yaralandığını duyurdu.

Toplamda 2 bin 818 binanın yıkıldığını açıklayan Erdoğan, enkaz altından kurtarılan kişi sayısının 2 bin 470'i bulduğunu belirtti.

TSİ 12.50: AFAD da 7,7'ye yükseltti

Kandilli Rasathanesi'nin ardından AFAD da depremin büyüklüğünü 7,7 olarak revize etti. AFAD, depremin derinliğini ise 8,6 kilometre olarak güncelledi.

Her iki kurum da depremin büyüklüğünü ilk olarak 7,4 olarak duyurmuştu.

TSİ 12.30: Rusya'dan Akkuyu açıklaması

Rus devletine bağlı enerji şirketi Rosatom, Mersin'de inşası süren Akkuyu Nükleer Santrali'nin depremde hasar görmediğini duyurdu.

Reuters'ın haberine göre, santrali inşa eden Rosatom şirketinin yetkililerinden Anastasia Zoteeva, RIA ajansına yaptığı açıklamada, "Burada yaklaşık 3 büyüklüğünde sallantılar hissedildi. Ancak uzmanlarımız bina yapılarında, vinçlerde ya da ekipmanda herhangi bir hasar olmadığını tespit etti" dedi. Zoteeva ayrıca, "Buna karşın inşa ve kurma faaliyetlerimizin güvenli şekilde devam edebileceğinden emin olmak için geniş çaplı tanı ölçümleri gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

TSİ 12.10: Fransa acil yardım sağlamaya hazır

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkçe attığı tweet'te, "Görülmemiş şiddetteki bir deprem sonrasında Türkiye ve Suriye’den korkunç görüntüler alıyoruz. Fransa, olay yerindeki nüfusa acil yardım sağlamaya hazırdır. Kalbimiz, yaslı ailelerin yanındadır" paylaşımında bulundu.

Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ie görüşerek taziyelerini ilettiğini belirten Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna da "Fransa yanınızda" ifadesini kullandı.

TSİ 11.50: "Üç şehidimiz var"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar "Silahlı Kuvvetler olarak hasar ve zayiat belirleme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Maalesef üç şehidimiz, yaralılarımız var. Birliklerimizde tekrar yoklamaları alıyoruz" açıklamasında bulundu.

Akar, "Sağlık ve arama kurtarma ekiplerini, araçlarını deprem bölgesine sevk etmek için uçaklarımızı seferber ettik. Uçaklarımızın hazırlık durumunu en yüksek seviyeye çıkardık" dedi.

TSİ 11.40: Spor organizasyonlarına ara verildi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, ülke çapında spor organizasyonlarına ara verildiğini duyurdu:

TSİ 11.25: Eğitim öğretime ara

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitim öğretime Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerinde iki hafta; Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye ve Kilis'te ise bir hafta ara verildiğini açıkladı.

TSİ 11.25: Almanya Başbakanı Scholz: Almanya elbette yardım göndercek

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye-Suriye sınır bölgesinde meydana gelen deprem ile ilgili haberleri endişeyle takip ediyoruz. Ölü sayısı giderek artıyor. (Ölenlerin) yakınlarıyla birlikte yas tutuyor ve enkaz altında kalanlarla birlikte endişeleniyoruz. Almanya elbette yardım gönderecek" ifadelerini kullandı.

TSİ 11.25: Petrol boru hatlarında hasar yok

Reuters'a konuşan bir enerji yetkilisi, Irak'tan Türkiye'ye petrol taşıyan Kerkük-Ceyhan boru hattı ya da Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattında deprem nedeniyle herhangi bir hasar oluşmadığını söyledi. Yetkili, her iki boru hattında da petrol akışının devam ettiğini belirtti.

TSİ 11.15: Suriye'de can kaybı artıyor

Suriye'deki Beyaz Baretliler kurtarma grubu, muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde deprem nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının en az 120 olduğunu duyurdu.

Beyaz Baretliler, Suriye'nin İdlib vilayeti ve Halep kırsalını kapsayan bu bölgede 230'dan fazla kişinin de yaralandığını bildirdi.

TSİ 11.10: Putin'den taziye mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'deki deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

TSİ 11.05: Erdoğan AFAD Başkanlığına gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depreme ilişkin çalışmaları koordine etmek üzere AFAD Başkanlığına geçiyor.

TSİ 10.42: "Yunanistan derhal yardımda bulunacak"

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, Türkiye ve Suriye'deki depremler nedeniyle derin üzüntü duyduğunu belirterek taziyelerini iletti.

Mitsotakis, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Yunanistan'ın kaynaklarını seferber ettiğini ve derhal yardımda bulunacağını" söyledi.

TSİ 10.35: Almanya: Yardıma hazırız

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye ve Suriye'den korkunç haberlerle uyandık. Düşüncelerim, hem bu korkunç depremde hayatını kaybedenlerin aileleri hem de hâlen akrabaları, dostları ya da komşuları için endişelenen herkesle birlikte. Ortaklarımızla birlikte hızlı bir şekilde yardım sağlayacağız" dedi.

TSİ 10.30: NATO'dan destek

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Türkiye ile "tam dayanışma" gösterdiklerini ve kendisinin de hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile temas hâlinde olduğunu belirtti.

Stoltenberg, NATO müttefiklerinin şu an Türkiye'ye destek göndermek için seferber olduğunu aktardı.

TSİ 10.25: "Almanya Türkiye'nin yanında"

Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği, Twitter'dan "Bu sabah Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illerde de yıkıma yol açan şiddetli deprem haberini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Düşüncelerimiz hayatını kaybedenlerle ve yakınlarıyla. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Almanya bu zor anlarda Türkiye'nin yanındadır" açıklamasında bulundu.

TSİ 10.10: AB kurtarma ekipleri gönderiyor

Avrupa Komisyonu'nun kriz yönetimi ve insani yardımlardan sorumlu üyesi Janez Lenarcic, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Türkiye'nin de katılımcıları arasında yer aldığı AB Sivil Koruma Mekanizması'nın harekete geçirildiğini duyurdu.

AB Acil Durum Müdahalesi Koordinasyon Merkezi'nin Avrupa genelinden kurtarma ekiplerinin gönderilmesini koordine ettiğini belirten Lenarcic, "Hollanda ve Romanya'dan arama kurtarma ekipleri şu anda yolda" ifadesini kullandı.

TSİ 10.00: İsrail Cumhurbaşkanı Herzog başsağlığı diledi

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, attığı Türkçe tweet'te, "İsrail halkı adına, dün gece Türkiye'de yaşanan deprem felaketi nedeniyle derin üzüntülerimi bildiririm. Yaşanan can kayıpları nedeniyle Cumhurbaşkanı @RTErdogan ve Türk halkına başsağlığı diliyorum. İsrail Devleti mümkün olan her yolla yardım göndermeye her zaman hazır durumdadır. Kalplerimiz bu acı dolu zamanda yas tutan ailelerin ve Türk halkının yanında" ifadelerini kullandı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı Direktörü Ronen Levi de, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Dışişleri Bakanımız liderliğinde, Türkiye'ye acil yardım göndermek için bir acil durum toplantısı gerçekleştirdik. İsrail Devleti ve Dışişleri Bakanlığı bu zor zamanlarda Türk halkına ve Türk hükümetine destek olmak için elinden geleni yapacaktır." ifadelerini kullandı.

Levi ayrıca, "Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum" diye ekledi.

TSİ 10.00: Fuat Oktay: 284 ölü, 2 bin 323 yaralı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depremde 284 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Oktay, 2 bin 323 kişinin de yaralandığını duyurdu. Oktay, şu ana kadar 78 artçı deprem meydana geldiğini açıkladı. Bunların en şiddetlisinin 6,6 büyüklüğünde olduğunu belirten Oktay, 6'dan büyük üç artçı deprem gerçekleştiğini ifade etti.

Oktay; Gaziantep'te 80, Kahramanmaraş'ta 70, Malatya'da 47, Osmaniye'de 20, Şanlıurfa'da 18, Diyarbakır'da 14, Adıyaman'da 13, Adana'da 10, Kilis'te sekiz ve Hatay'da dört kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

TSİ 09.40: Zelenskiy'den başsağlığı mesajı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Türkiye'deki depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Türkiye halkının yanında olduklarını belirten Zelenskiy, "Afetin sonuçlarının üstesinden gelmek için gerekli yardımı sağlamaya hazırız" açıklamasında bulundu.

TSİ 09.30: Emniyet'ten duyuru

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya platformları üzerinden yardım çağrısında bulunan vatandaşların adres bilgilerinin ivedilikle tespit edilerek ilgili birimlerle koordinasyon kurulduğunu açıkladı. EGM ayrıca, provokatif paylaşımda bulunduğu değerlendirilen 13 hesap yöneticisinin tespit edildiğini duyurdu.

TSİ 09.30: Suriye'de en az 237 ölü

Suriye Sağlık Bakanlığı; Halep, Hama, Lazkiye ve Tartus'ta deprem nedeniyle en az 237 kişinin yaşamını yitirdiğini, 600'den fazla kişinin de yaralandığını açıkladı.

Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki bölgelerdeyse en az 47 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Suriye lideri Beşar Esad'ın depremde yaşanan hasarı ve bundan sonra atılacak adımları değerlendirmek üzere kabinesiyle acil durum toplantısı gerçekleştirdiği açıklandı.

TSİ 09.20: Gaziantep Kalesi'nin surları yıkıldı

Depremde Gaziantep Kalesi'nin surları da yıkıldı. Gaziantep Savunma ve Kahramanlık Panoraması Müzesi olarak kullanılan kalenin taş bloklardan yapılan surlarının bir bölümü ile çevresindeki istinat duvarının yıkıldığı görüldü.

TSİ 09.15: Kızılay'dan kan bağışı çağrısı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) deprem bölgelerindeki sağlık hizmetlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması için durumu acil olmayan hastaların hastanelere başvurmaması çağrısında bulundu. Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık da tüm Türkiye'ye kan verme çağrısında bulundu:

TSİ 08.35: Cumhurbaşkanı Erdoğan valilerle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Hatay, Adıyaman, Osmaniye ve Şanlıurfa valileri ile deprem sonrası durumla ilgili görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, valilerle görüşmelerinde depremden etkilenen bölgelerdeki durum ve arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı.

TSİ 08.30: ABD, Türkiye'ye yardıma hazırlanıyor

Beyaz Saray, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) dâhil federal hükümet ortaklarına, Türkiye ve Suriye'de depremden en fazla etkilenen bölgelere yapılabilecek yardımları değerlenmedirme talimatı verdi.

Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin deprem sonrası bölgeden gelen haberler nedeniyle son derece endişeli olduğu belirtildi.

TSİ 06.40: Elon Musk: Türkiye'ye Starlink gönderebiliriz

Tesla, SpaceX ve Twitter'ın CEO'su Elon Musk, deprem bölgesinde yaşanan iletişim sıkıntısının giderilebilmesi için Türkiye'ye Starlink internet uydusu gönderebileceğini açıkladı.

Yale Üniversitesi öğretim üyesi Mehmet Emin Adin, Twitter'da Musk'ı etiketleyerek, "Türkiye ve komşu ülkeleri büyük bir deprem vurdu. Ciddi iletişim sıkıntıları yaşanıyor. Starlink uydularınızla yardım etme şansınız var mı?" diye sordu. Musk, "Starlink henüz Türk hükümeti tarafından onaylanmadı. SpaceX, onaylanır onaylanmaz gönderebilir" yanıtını verdi.

Starlink, dünya çapında altyapıdan yoksun bölgelere yüksek hızlı geniş bant internet erişimi sağlamak için tasarlandı.

TSİ 04.15: Kahramanmaraş'ta 7,7 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ta Pazartesi sabaha karşı 04.17'de 7,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olarak açıklanırken, depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği ifade edildi. Yakın illerde birçok binanın yıkıldığı, göçük altında kalan insanların olduğu kaydediliyor.

Kandilli Rasathanesi, ilk önce 7,4 olarak duyurduğu depremin büyüklüğünü daha sonra 7,7 olarak güncelledi. Kandilli, depremin merkezinin Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Sofalıcı mahallesi olduğunu ve 5 kilometre derinlikte gerçekleştiğini belirtti.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) ise depremin büyüklüğünü 7,8 olarak duyurdu.

AFAD alınan ilk bilgilere göre, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman ve Malatya’da 76 kişinin hayatını kaybettiğini, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay ve Kilis’te ise 440 kişinin yaralandığını kaydetti.

AFAD, depremin Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana başta olmak üzere çevre illerde yoğun şekilde hissedildiğini aktarırken, depremin ardından en büyüğü 6,6 büyüklüğünde olmak üzere artçı depremlerin meydana geldiği kaydedildi.

Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında depremin seviyesi 4. Seviye olarak ilan edilirken, Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde kentsel arama ve kurtarma alanında uluslararası yardım çağrısında bulunulduğu aktarıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan deprem, Adana'da da binaların yıkılmasına neden oldu Fotoğraf: Eren Bozkurt/AA/picture alliance

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremde hayatını kaybeden vatandaşların olduğunu ifade etti ancak vefat edenlerin sayısıyla ilgili bir bilgi vermedi. Soylu, bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildiğini ve kendisinin de diğer bakanlarla bölgeye gideceğini söyledi. Soylu enkaz altında kalan vatandaşlar olduğunu ifade ederek, "Vatandaşlarımızın bulunduğu yerlerde araçları hareket ettirmemeleri önem taşımaktadır. Önceliğimiz, enkaz altından kurtarılmaları ve hastaneye sevk edilmeleridir" dedi.

Deprem sonrasında açıklama yapan Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, depremde en az 15 kişinin öldüğünü, 30 kişinin de yaralandığını söyledi.

Malatya Valisi Hulusi Şahin ise kentte şu ana kadar 140 binanın yıkıldığının tespit edildiğini, kentte hayatını kaybedenlerin sayısının ise 23 olduğunu ifade etti.

Twitter'da ise kullanıcılar enkaz altında kaldıklarına dair, adreslerini de paylaşarak tweetler paylaşıyor.

DW,DHA / DÇÜ,AÜ,CÖ,ET, EC,HT