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Depremler, Adıyaman'da da büyük yıkıma yol açtıFotoğraf: Orhan Pehlul/dpa/picture alliance
FelaketTürkiye

Kahramanmaraş depremi: Can kaybı 45 bini aştı

9 dakika önce

AFAD, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybının 45 bin 89'a yükseldiğini açıkladı. AFAD'ın verdiği bilgilere göre, bölgeden yaklaşık 2 milyon kişi tahliye edildi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 45 bin 89'a yükseldiğini açıkladı.

AFAD, Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ'ı etkileyen depremler sonrasında bölgeden 1 milyon 971 bin 589 vatandaşın tahliye edildiğini bildirdi.

358 bin 37 çadır kuruldu

AFAD'ın açıklamasında bölgede kalanlar için 358 bin 37 çadırın kurulduğu ve konteyner kent kurulması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

"11 ilimizdeki 332 noktada çadırkentler oluşturulmuştur. 10 il ve 162 noktada konteyner kent kurulumları devam etmektedir. Afet bölgesinde ve afet bölgesi dışında; çadır, konteyner, GSB yurtları, oteller, kamu misafirhaneleri, MEB tesisleri ve diğer tesislerde barınma hizmeti sunulan kişi sayısı 1 milyon 915 bin 687'dir."

Açıklamada, bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, İtfaiye, Tahlisiye, MEB, STK'lar ve uluslararası arama- kurtarma personelinden oluşan toplam 6 bin 368 kişinin görevini sürdürdüğü kaydedildi. Ayrıca afet bölgesinde başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör gibi iş makineleri olmak üzere toplam 18 bin 40 aracın da kullanıldığı belirtildi.

Bölgeye, personel ve malzeme sevkiyatı için hava köprüsü kurulduğu ve Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 116 helikopter ve 76 uçağın görev yaptığı ifade edildi.

11 bin 20 artçı sarsıntı

AFAD, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 ve Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 11 bin 20 artçı sarsıntı meydana geldiğini bildirdi.

DHA/JD, CÖ
 

 

 

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