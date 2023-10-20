Kahire'de Gazze için Barış Zirvesi

Ortadoğu'dan çok sayıda devlet ve hükümet başkanı ile BM ve Batılı devletlerin temsilcileri İsrail-Hamas çatışmalarına çözüm bulabilmek amacıyla Mısır'ın daveti üzerine yarın (Cumartesi günü) Kahire'de bir araya gelecek.

Barış Zirvesi olarak adlandırılan toplantıya ev sahibi Mısır'ın Devlet Başkanı Abdülfettah El Sisi'nin yanı sıra BM Genel Sekreteri António Guterres, Filistin Özerk Yönetim Başkanı Mahmud Abbas, Ürdün Kralı 2. Abdullah, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Tamim bin Hamad El Sani, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman, Almanya, İngiltere ve Fransa Dışişleri Bakanları ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa'nın katılması bekleniyor.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, zirvenin Gazze'deki çatışmaların bölgedeki diğer ülkelere de sıçrayıp genişlememesi yönünde bir mesaj vermesini beklediğini kaydetti. Baerbock bugün düzenlediği basın toplantısında, zirveden beklentisine ilişkin bir soruya, "Az önce de değindim, bir umut kıvılcımı bile olsa" yanıtını verdi.

İsrail katılmıyor

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Kahire'de düzenlenecek Barış Zirvesi'ne katılmayacaklarını açıkladı. Sözcü, İsrail'in davet edilmediğini ve toplantıya da katılmayacağını söyledi.

7 Ekim'de radikal İslamcı Hamas İsrail'in sınır bölgesindeki yerleşim yerlerine saldırmış ve İsrail'in verdiği bilgiye göre bin 400'den fazla kişiyi öldürmüştü. Ayrıca 200 İsrailli Hamas militanları tarafından kaçırılarak, rehin alınmıştı. O tarihten bu yana İsrail, Gazze Şeridi'ne havadan saldırılar düzenliyor. Ayrıca İsrail Gazze Şeridi'ni ablukaya alarak, bölgeye enerji,su ve gıda sevkiyatını kesti. Bu durum özellikle, Gazze Şeridi'nin güneyinde insani durumun giderek kötüleşmesine yol açtı.

dpa,AFP/TY,HT

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