 Kahire ana tren garında yangın: En az 20 ölü | DÜNYA | DW | 27.02.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Kahire ana tren garında yangın: En az 20 ölü

Mısır'ın başkenti Kahire’de ana tren garındaki kaza ve ardından çıkan yangında ilk belirlemelere göre 20 kişi öldü, 40 kişi ise yaralandı.

Ägypten Feuer am Hauptbahnhof von Kairo (AFP/K. Desouki)

Mısır'ın başkenti Kahire'de ana tren garında çıkan yangında ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti. Güvenlik görevlileri ile doktorların verdiği bilgiye göre en az 40 kişi yaralandı. Ramses Tren Garı kapatılırken, olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Başsavcı yangınla ilgili soruşturma talimatı verirken olay yerine uzmanlardan oluşan bir ekip gönderildi. Trenin yakıt deposunun patladığından şüpheleniliyor.

Ägypten, Kairo: Tote und Verletzte nach Brand am Bahnhof

Mısır devlet televizyonundaki haberde bir trenin perona çarptığı, bu çarpmanın etkisiyle bir patlama yaşandığı ve yangın çıktığı belirtildi. Kurtarma ekipleri yangının kontrol altına alındığını bildirdi. Tren garından yoğun duman bulutları yükselirken, sosyal medyada yer bulan olay yerine ait fotoğraf ve videolarda trenin yandığı dikkat çekti. Tren garının içinden çekilen görüntülerde ise yangının bir treni ve trenin bulunduğu peronu etkisi altına aldığı, insanların trendeki kurbanlara yardım etmeye çalıştığı görülüyor.

Mısır, karayolu ve demiryollarının bakımsız olmasıyla tanınan bir ülke. Mısır hükümeti ülkenin bu sorununa karşı yeterli önlemler almamakla eleştiriliyor. İstatistiklere göre sadece 2017 yılında ülkede bin 792 tren kazası oldu.

AFP, AP / HT, AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Ankara'daki tren kazasında TCDD görevlileri tutuklandı

Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren ile ray hattındaki kılavuz trenin çarpışmasıyla meydana gelen kazada gözaltına alınan üç TCDD personeli tutuklandı. (17.12.2018)  

Ankara'da Yüksek Hızlı Tren Kazası

Ankara'da Yüksek Hızlı Tren'in bir kılavuz trene çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı dokuza yükseldi. En az 47 kişinin de yaralandığı bildirildi. Başsavcılık soruşturma başlattı. (13.12.2018)  

Danimarka'da tren kazası

Danimarka'da 1988 yılından bu yanaki en büyük tren kazası meydana geldi. Büyük Kemer Köprüsü'nde (Storebaelt) meydana gelen tren kazasında ilk belirlemelere göre altı kişi yaşamını yitirdi, 16 kişi de yaralandı. (02.01.2019)  

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Iran Außenminister Javad Zarif und Präsident Hassan Rohani (Irna)

Ruhani Dışişleri Bakanı Zarif'in istifasını reddetti

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in istifasını reddetti. Ruhani, "istifanın ülkenin yararına olmadığı" görüşünü dile getirdi. 

FOTO-GALERİ

Bildergalerie Women on view Exhibition Chaussee 36 | Franco Rubartelli (Courtesy Ira Stehmann Fine Art)

Seks satar: Reklamcılıkta kadının nesneleştirilmesi

"Sergilenen Kadınlar" sergisi, bazı fotoğrafçıların kadınları nasıl arzu objesi olarak işlediğine ışık tutuyor.  