 Kaftancıoğlu′ndan Erdoğan ve Soylu′ya tazminat davası | TÜRKİYE | DW | 12.01.2021

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TÜRKİYE

Kaftancıoğlu'ndan Erdoğan ve Soylu'ya tazminat davası

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu kendisini "militan olmakla" suçlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Soylu hakkında suç duyurusunda bulundu ve tazminat davası açtı.

Türkei Istanbul | Canan Kaftancioglu hält Ansprache nachdem Sie zu einer Haftstrafe verurteilt wurde

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, kendisini "militan olmakla" suçlayan AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında suç duyurusunda bulundu; Erdoğan'a bir milyon bir liralık, Soylu'ya ise bir milyon liralık tazminat davası açtı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen hafta Boğaziçi Üniversitesi'ne daha önce AKP milletvekili aday adayı olan Prof. Dr. Melih Bulu'yu ataması üzerine başlayan protesto gösterileriyle ilgili olarak yaptığı açıklamada gazetecilerin "Öğrencilerle görüşecek misiniz?" şeklindeki sorusu üzerine, "Arkadaşlar ben neden öğrencilerle görüşeyim? Öğrenciler bu işin içinde değil. Bu işin içinde teröristler var. Öğrencilerle alakası olmayan CHP'nin İstanbul İl Başkanı orada. Kendisi DHKP-C militanıdır. Bunlar öğrenci değil. Yaptıkları nedir?" şeklinde konuşmuştu.

Kaftancıoğlu: Sistematik saldırı altındayım

Canan Kaftancıoğlu yaptığı açıklamada, "Bilindiği üzere 2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi, Millet İttifakı çatısı altında girdiği seçimlerde, İstanbul'da önemli bir seçim başarısı elde etmiştir. Bu başarıyı bir türlü hazmedemeyen AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, CHP İstanbul İl Başkanı olduğum andan itibaren sürekli ve sistematik saldırı altında, asılsız suçlamalara, dayanaksız/delilsiz ceza davalarına ve hakaretlere maruz kalmaktayım" ifadelerini kullanmıştı.

Kaftancıoğlu sözlerini, "Bugün de AKP Genel Başkanı, yalanlarına yeni bir tanesini ekleyerek DHKP-C militanı olduğum savsatasında bulunmuştur. Bu saçma suçlamasına ilişkin elinde hangi delili varsa derhal kamuoyuna açıklamak zorundadır" şeklinde sürdürmüştü.

Kaftancıoğlu, "Terör ve terör örgütleri ile hiçbir zaman işim olmamıştır, bundan sonra da olmayacaktır" diyerek tüm yasal haklarını sonuna kadar kullanacağını, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında "hakaret, adil yargıyı etkileme ve yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs" suçundan suç duyurusunda bulunacağını ve ayrıca tazminat davası açacağını ifade etmişti.

Anka,DW/BÖ,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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