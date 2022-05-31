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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu - (10.05.2022)
Arşiv - CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu - (10.05.2022)Fotoğraf: CHP Press Service/AP/picture alliance / ASSOCIATED PRESS
PolitikaTürkiye

Kaftancıoğlu tahliye edildi

8 dakika önce

Silivri Cezaevindeki infaz işlemlerinin ardından tahliye edilen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Çalışmaya devam" mesajı verdi.

https://www.dw.com/tr/kaftanc%C4%B1o%C4%9Flu-tahliye-edildi/a-61990718

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Silivri Ceza İnfaz Kurumundakiinfaz işlemlerinin tamamlanmasının ardından tahliye edildi. Tahliyesi sonrasında cezaevi önünde kendini bekleyenlere "Nerede kalmıştık?" diye hitap eden Kaftancıoğlu, "Çalışmaya devam" vurgusu yaptı.

Kaftancıoğlu, "Hesap vermesi gerekenlerin adalet karşısında hesap vermesi için hep beraber ama hep beraber... Kendimiz için değil, yanımızdaki birkaç kişi için değil, zenginleştirmek istediklerimiz için hiç değil. Kötü sistemin bütün iyi insanları için; fikri, inancı, kimliği, mesleği ne olursa olsun kötü sisteme mahkum edilen bütün iyi insanlar için hep beraber çalışmaya, çalışmaya ve çalışmaya devam" diye konuştu. 

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu davalarına gönderme

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik 2019'daki linç girişimi ile ilgili davada bugün çıkan karara ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yarın görülecek davaya işaret eden Kaftancıoğlu, "Bugün genel başkanımızın da mahkemesi görüldü. Yarın 16 milyon İstanbullunun iradesini yargılamaya kalkacaklar. Biz CHP'de genel başkanımızın öncülüğünde Türkiye'ye nefes aldıracağız. Uzun lafın kısası yorulacağız ama bildiğim bir şey var ki inanan insanların yorgunluğunu tek bir şey giderebilir. O da çalışarak bu ülkeye nefes aldırmak" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu’na 2019'da Ankara'daki bir cenaze töreni sırasında yumruk atan tutuksuz sanık Osman Sarıgün’e bugünkü duruşmada "kamu görevlisine karşı basit yaralama" suçundan 1 yıl 15 gün, "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan ise 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verilmiş, ceza sürelerinin yanı sıra mahkemenin hükmün açıklanmasını geriye bırakması da tepkilere yol açmıştı. Sarıgün'e, "suç işlemeye alenen tahrik" suçundan ise 2 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. İBB Başkanı İmamoğlu hakkında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) başkan ve üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada da yarın karar çıkması bekleniyor.

Yargıtay 3. Dairesi'nin, hakkında beş ayrı suçlamadan verilen mahkumiyet kararının üçünü onamasıyla Kaftancıoğlu hakkında 4 yıl 11 ay 20 günlük hapis cezası kesinleşmiş, Kaftancıoğlu'na siyasi yasak getirilmişti. Kaftancıoğlu'nun hüküm giydiği "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçları, 2013 ve 2014 yıllarında sosyal medyadan yaptığı paylaşımlara dayandırılmıştı. Kaftancıoğlu bugün adliye ve Silivri Cezaevindeki işlemlerinin tamamlanması sonrasında denetimli serbestlik kapsamında serbest bırakıldı.

 

DW / BK,ET

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