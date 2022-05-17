Kaftancıoğlu: Suçluluğun telaşı içindeler

Hükümetin Atatürk Havalimanı'nın millet bahçesine dönüştürme planına tepki göstermek için dün Atatürk Havalimanı'nda buluşma çağrısı yapan Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu , polisin Atatürk Havalimanı'nı abluka altına alması sonrası havalimanı önünde basın açıklaması yaptı.

Kaftancıoğlu açıklamasında, "Bugün biz arkanızda tabelasını gördüğünüz Atatürk Havalimanı’nın önünde basın açıklaması yapacak ve Atatürk Havalimanı’nı katlederek nasıl ihanet içinde çetelerin olduğunu gösterecek ve iş makinalarının bulunduğu yerlerde sizlere açıklama yapacaktık. Ama ne yazık ki bugün ülkemizde kadınları, gençleri, mağdurları korumak yerine suçluları koruyan bir anlayış olduğu için iş makinalarının nasıl Atatürk Havalimanı pistini yerle bir ettiğinin görülmesini istemediler. Suçluların yani suçluluğun telaşı içindeler" ifadelerini kullandı.

1953 yılında uluslararası yolcu trafiğine açılan Atatürk Havalimanı'nın 2019 yılında İstanbul Havalimanı’nın açılmasını takiben tarifeli yolcu trafiğine kapatıldığını hatırlatan Kaftancıoğlu, "Malum pandemide sahra hastanesi açıldı, açılabilecek onlarca yer varken bir pistin yarısı katledilerek sahra hastanesi açıldı ve 2022 yani bu yıl kargo uçaklarının İstanbul Havalimanı’na taşınması sağlandı" dedi.

İstanbul Havalimanı'nın Atatürk Havalimanı ile beraber çalıştırılmamasının teknik nedenler kaynaklı olmadığını da belirten Kaftancıoğlu, "İstanbul ve Atatürk havalimanlarının aynı anda çalışacak şekilde düzenlenebileceği biliniyor. İstanbul Havalimanı'nın sadece yüzde 50'si inşa edilmiş durumda. İstanbul'daki havalimanlarının kapasitesine baktığınızda, Atatürk Havalimanı kapatıldığında yılda 65 milyon yolcu taşıyordu. Sabiha şu anda 35 milyon yolcu taşıyor. İstanbul Havalimanı'nın mevcut kapasitesi 90 milyon. Şu andaki halleri ile birlikte bu 3 havalimanının mevcut kapasitesi 220 milyon iken, yapımını tamamlamak için yüzde 50'yi tamamlamak için ekstradan 250 milyar euroluk yeni yatırımın gereksizliği ortada" diye konuştu.

Kaftancıoğlu açıklamasında, "Atatürk Havalimanı'na zarar verenlerden hesap soracağız. Yasa dışı ve hukuksuz bir şekilde buraya giren iş makinesinden hesap soracağız" ifadelerini kullandı.

Her şey hazır olmasa da açıldı: İstanbul Havalimanı To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ne olmuştu?

Hükümet tarafından "Millet bahçesi" yapılmak istenen Atatürk Havalimanı'na iş makinelerinin resmen giriş yaptığının ortaya çıkması üzerine Kaftancıoğlu sosyal medya hesabından Atatürk Havalimanı'nda buluşma çağrısı yapmıştı. Kaftancıoğlu, paylaşımında "Yarın saat 11.00'de Atatürk Havalimanına gidiyoruz. Atatürk'e, doğaya, kente düşman olanlara bir çift sözümüz var. Doğa dostu kurumlar ve kişileri bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise iki gün önce Twitter'den yaptığı açıklamada İstanbul Atatürk Havalimanı'nda inşa edilen millet bahçesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak fidan dikim töreninin hazırlıklarının sürdüğünü bildirmişti.

Kurum, Atatürk Havalimanı'nda "Türkiye'nin en büyük millet bahçesinin" yapılacağını açıklamıştı.

DW / BÖ,ET