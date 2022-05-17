  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Ukrayna Savaşı
Türkiye Ekonomisi
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu
Arşiv - Canan KaftancıoğluFotoğraf: Getty Images/AFP/B. Kilic
PolitikaTürkiye

Kaftancıoğlu: Suçluluğun telaşı içindeler

1 saat önce

Millet bahçesi yapılmak istenen Atatürk Havalimanı'na girmesi polis tarafından engellenen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, havalimanı önünde açıklama yaptı.

https://www.dw.com/tr/kaftanc%C4%B1o%C4%9Flu-su%C3%A7lulu%C4%9Fun-tela%C5%9F%C4%B1-i%C3%A7indeler/a-61823893

Hükümetin Atatürk Havalimanı'nın millet bahçesine dönüştürme planına tepki göstermek için dün Atatürk Havalimanı'nda buluşma çağrısı yapan Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu , polisin Atatürk Havalimanı'nı abluka altına alması sonrası havalimanı önünde basın açıklaması yaptı.

Kaftancıoğlu açıklamasında, "Bugün biz arkanızda tabelasını gördüğünüz Atatürk Havalimanı’nın önünde basın açıklaması yapacak ve Atatürk Havalimanı’nı katlederek nasıl ihanet içinde çetelerin olduğunu gösterecek ve iş makinalarının bulunduğu yerlerde sizlere açıklama yapacaktık. Ama ne yazık ki bugün ülkemizde kadınları, gençleri, mağdurları korumak yerine suçluları koruyan bir anlayış olduğu için iş makinalarının nasıl Atatürk Havalimanı pistini yerle bir ettiğinin görülmesini istemediler. Suçluların yani suçluluğun telaşı içindeler" ifadelerini kullandı.

1953 yılında uluslararası yolcu trafiğine açılan Atatürk Havalimanı'nın 2019 yılında İstanbul Havalimanı’nın açılmasını takiben tarifeli yolcu trafiğine kapatıldığını hatırlatan Kaftancıoğlu, "Malum pandemide sahra hastanesi açıldı, açılabilecek onlarca yer varken bir pistin yarısı katledilerek sahra hastanesi açıldı ve 2022 yani bu yıl kargo uçaklarının İstanbul Havalimanı’na taşınması sağlandı" dedi.

İstanbul Havalimanı'nın Atatürk Havalimanı ile beraber çalıştırılmamasının teknik nedenler kaynaklı olmadığını da belirten Kaftancıoğlu, "İstanbul ve Atatürk havalimanlarının aynı anda çalışacak şekilde düzenlenebileceği biliniyor. İstanbul Havalimanı'nın sadece yüzde 50'si inşa edilmiş durumda. İstanbul'daki havalimanlarının kapasitesine baktığınızda, Atatürk Havalimanı kapatıldığında yılda 65 milyon yolcu taşıyordu. Sabiha şu anda 35 milyon yolcu taşıyor. İstanbul Havalimanı'nın mevcut kapasitesi 90 milyon. Şu andaki halleri ile birlikte bu 3 havalimanının mevcut kapasitesi 220 milyon iken, yapımını tamamlamak için yüzde 50'yi tamamlamak için ekstradan 250 milyar euroluk yeni yatırımın gereksizliği ortada" diye konuştu.

Kaftancıoğlu açıklamasında, "Atatürk Havalimanı'na zarar verenlerden hesap soracağız. Yasa dışı ve hukuksuz bir şekilde buraya giren iş makinesinden hesap soracağız" ifadelerini kullandı.

Her şey hazır olmasa da açıldı: İstanbul Havalimanı

Ne olmuştu?

Hükümet tarafından "Millet bahçesi" yapılmak istenen Atatürk Havalimanı'na iş makinelerinin resmen giriş yaptığının ortaya çıkması üzerine Kaftancıoğlu sosyal medya hesabından Atatürk Havalimanı'nda buluşma çağrısı yapmıştı. Kaftancıoğlu, paylaşımında "Yarın saat 11.00'de Atatürk Havalimanına gidiyoruz. Atatürk'e, doğaya, kente düşman olanlara bir çift sözümüz var. Doğa dostu kurumlar ve kişileri bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise iki gün önce Twitter'den yaptığı açıklamada İstanbul Atatürk Havalimanı'nda inşa edilen millet bahçesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak fidan dikim töreninin hazırlıklarının sürdüğünü bildirmişti.

Kurum, Atatürk Havalimanı'nda "Türkiye'nin en büyük millet bahçesinin" yapılacağını açıklamıştı.

 

DW / BÖ,ET

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

external

Atatürk Havalimanı'nın taşınmasına başlandı

Atatürk Havalimanı'nın taşınmasına başlandı

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınma süreci başladı. THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı alternatif yolların belirlendiğini söyledi. Büyük taşınma çalışmasının 45 sürmesi bekleniyor.
5 Nisan 2019
02:19 dak.
external

İstanbul Havalimanında yaşananlar normal mi?

İstanbul Havalimanında yaşananlar normal mi?

İstanbul yoğun kar yağışı ile mücadele ederken büyük yatırımlarla inşa edilen İstanbul Havalimanının kara teslim olması soru işaretlerini beraberinde getirdi. Yaşananlar normal mi yoksa mega projede mi sorun var?
Politika
25 Ocak 2022
03:22 dak.
Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu

Kaftancıoğlu: Suçluluğun telaşı içindeler

Politika
1 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Hâkim ve savcılara coğrafi teminat ne zaman gelecek?

Hâkim ve savcılara coğrafi teminat ne zaman gelecek?

Hukuk ve Adalet
20 saat önce
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - (Brüksel / 14.06.2021)

NATO’nun tarihi kararı öncesinde Türkiye ile gerginlik

NATO’nun tarihi kararı öncesinde Türkiye ile gerginlik

Politika
6 saat önce

Almanya'da uyuşturucudan ölenlerin sayısı artıyor

Almanya'da uyuşturucudan ölenlerin sayısı artıyor

Sağlık
22 saat önce
Ana sayfaya dön