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Canan Kaftancıoğlu
Canan KaftancıoğluFotoğraf: DW/A. Agac
PolitikaAlmanya

Kaftancıoğlu kararına Avrupa'dan tepkiler

26 dakika önce

Yargıtay’ın, CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'na verilen 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezasının 4 yıl 11 ay 20 gününü onamasına Avrupa’dan tepkiler geldi.

https://www.dw.com/tr/kaftanc%C4%B1o%C4%9Flu-karar%C4%B1na-avrupadan-tepkiler-yeni-bir-dip-nokta/a-61782595

Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na verilen hapis cezasının 4 yıl 11 ay 20 günlük kısmını onamasınaAvrupa’dan da tepkiler geldi. 

Yeşiller milletvekili, Almanya Federal Meclisi İnsan Hakları Komisyonu üyesi Max Lucks, "Arkadaşım, Türk muhalif politikacı Canan Kaftancıoğlu, İmamoğlu İstanbul seçimlerini kazandığından beri Türk yargısının hedefindeydi. Şimdi de 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Avrupa’daki insan hakları için yeni bir dip nokta" diye tepki gösterdi.

Almanya Federal Meclisi Başkan Vekili, Sosyal Demokrat Parti (SPD) üyesi Aydan Özoğuz da, "Canan Kaftancıoğlu’na verilen ceza siyasi bir skandal ve sarsıcı bir karar. 2019’daki davasında oradaydım. Hukuk devleti ilkelerine yönelik çokça ihlal var. Tam da AKP'ye karşı başarılı seçim kampanyası yürütebilen bir kadına karşı. Rezalet" ifadelerini kullandı.

Sosyal Demokrat Parti‘nin (SPD) Dış Politikalar Sözcüsü Nils Schmidt de "Canan Kaftancıoğlu’na yönelik karar hiçbir hukuk devleti ilkesine karşı ayakta kalamaz. Tam bir skandal" diye yazdı

Dışişleri Bakanlığı’nda görevli Devlet Bakanı Anna Lührmann da, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Hayret verici bir karar. Canan Kaftancıoğlu’na ve Türkiye'de demokrasi, hukuk devleti ve düşünce özgürlüğü için mücadele edenlere büyük saygı duyuyorum. Söz konusu değerler Türk-Alman ilişkileri için de merkezi öneme sahip" diye yazdı.

Avrupa Parlamentosu milletvekili, Avrupa Birliği-Türkiye Delegasyonu Başkan Vekili, Alman Sol Parti üyesi Özlem Alev Demirel de "Erdoğan emrediyor, mahkemeler yerine getiriyor" başlıklı bir açıklamayla sert tepki gösterdi. Özlem Alev Demirel, "Bu siyasi ve rejim tarafından emri verilmiş mahkeme kararını en sert biçimde kınıyorum. Türkiye'de yargı, uzun süredir rejimin elinde bir araca dönüşmüş ve kendisi için tehlikeli olabilecek her sesi susturmakta kullanılıyor. AB, Türkiye'deki rejime yönelik 'pozitif gündem' politikasıyla Avrupa kamuoyunu yanıltmaktan vazgeçmeli. Ortada olumlu bir şey yok" dedi.  

AP milletvekili Özlem Alev Demirel
AP milletvekili Özlem Alev DemirelFotoğraf: Europäisches Parlament

SPD’den kınama açıklaması

Almanya’da federal hükümeti oluşturan koalisyonun büyük ortağı ve Başbakan Olaf Scholz’un partisi SPD’nin meclis grup başkanlığı da konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, "SPD Meclis Grubu bu siyasi kararı ve muhalif politikacılara yönelik sistematik yaptırımları protesto ediyor" dendi ve kararın Türkiye'nin hukuk devleti ilkeleri bakımından ne kadar kötü bir yerde bulunduğunu da bir kez daha ortaya koyduğu vurgulandı. 

Açıklamada ayrıca, Türkiye'de önümüzdeki yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler öncesinde hukuk devleti ilkelerinin korunması ve ona göre hareket edilmesinin belirleyici öneme sahip olduğunun da altı çizildi.

"SPD Federal Meclis Grubu arkanızdadır Canan Kaftancıoğlu" ifadesine yer verildi. "Sizinle ve Türkiye'de liberal demokrasiye inanan ve onun için mücadele eden herkesle dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı.

PES’ten de tepki geldi

Avrupa'daki sosyal demokrat partilerin çatı örgütlenmesi olan Avrupa Sosyalistler Partisi (PES) de yaptığı açıklamada karara tepki gösterdi ve Canan Kaftancıoğlu’nın hiçbir suç işlemediğinin altını çizdi.

PES, Kaftancıoğlu’na verilen hapis cezasının bir kısmını onaylayan bu kararın, Türkiye'de yargının muhalefetten intikam almak için kullanıldığını bir kez daha gözler önüne serdiğine işaret etti. PES, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetini kınadıklarını, Canan Kaftancıoğlu'nun, CHP‘nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ve tehdit, baskı ve tutuklamalara maruz kalan sayısız muhalefet politikacısının yanında olunduğu da belirtildi ve "sınırsızca yanınızdayız" ifadesine yer verildi.

Avrupalı sosyalistler ve demokratların, Türkiye'deki gelişmeleri yakından takip edeceği de belirtildi.

DW/ETO,EC

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