 Kaftancıoğlu için 10,5 yıla kadar hapis talebi | TÜRKİYE | DW | 14.12.2020

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TÜRKİYE

Kaftancıoğlu için 10,5 yıla kadar hapis talebi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evinin görüntülenmesiyle ilgili iddianamede, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında dokuz aydan 10,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evinin görüntülenmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki iddianamesini hazırladı. Kaftancıoğlu hakkında "suç işlemeye tahrik" ve "suçu ve suçluyu övme" gerekçeleriyle dokuz aydan 10,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianame kabul edilirse, Kaftancıoğlu önümüzdeki günlerde hâkim karşısına çıkacak.

Kaftancıoğlu hakkında hazırlanan iddianamede, Altun'un Kuzguncuk'taki evinin görüntülenmesinde CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ı azmettirdiği öne sürüldü. Hakkında "özel hayatın gizliliği ihlal etme" suçlamasıyla geçtiğimiz haftalarda dava açılan Özçağdaş, ifadesinde İl Başkanı'nın talimatıyla eylemi gerçekleştirdiğini söylemişti.

Takipsizlik kaldırılmıştı

Kaftancıoğlu hakkında daha önce aynı suçlamayla ilgili savcılık tarafından takipsizlik kararı verilmişti. CHP'li siyasetçinin sosyal medya paylaşımları ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilirken, kararda Kaftancıoğlu'nun özel hayatın gizliliğini azmettirme suçundan delil yetersizliği, diğer suçlardan ise unsur yokluğu nedeniyle kovuşturma yapılmasına olanak bulunmadığı bildirilmişti. Ancak Altun'un avukatının itirazı üzerine İstanbul Anadolu Adliyesi 8'inci Sulh Ceza Hâkimliği "Canan Kaftancıoğlu hakkında yargılama yapılması için yeterli şüphe ve delillerin bulunması nedeniyle özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan azmettirici olup olmadığı, diğer suçları işleyip işlemediği hususunda takdir ve değerlendirmenin yetkili mahkeme tarafından yapılması gerekir" gerekçesiyle takipsizlik kararını kaldırarak dosyayı yeniden soruşturma savcılığına göndermişti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'un Kuzguncuk'taki evinin yanında kiraladığı arazide inşa ettiği yapıların İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından kaçak olduğu tespit edilmiş ve tutulan zapta göre yapı sahibi aykırılıkları ortadan kaldırma sözü vermişti. Altun'un bu araziyi Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden aylık 258 liraya kiraladığının ortaya çıkması da tartışma yaratmıştı.

DW,DHA/CÖ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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