Kadirova’nın avukatı: Şirin Ünal tanık değil, şüpheli olmalı

AKP İstanbul milletvekili Şirin Ünal’ın evinde intihar ettiği öne sürülen ancak ailesinin olayın intihar olmadığınısavunduğu Özbekistan vatandaşı Nadira Kadirova'nın ölümüne ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı.

Kadirova ailesinin avukatı Birol Öztürk, DW Türkçe'ye sunduğu fotoğraflara ve soruşturma dosyasında yer alan beyanlara göre, Şirin ile Kadirova arasındaki ilişkinin patron ile çalışan arasındaki ilişkiden fazlası olduğunu savunuyor.

Nadira Kadirova'nın avukatı tarafından verilen fotoğraflar

DW Türkçe’nin ulaştığı soruşturma dosyasına göre, Kadirova’nın tacize uğradığı iddiası, evdeki diğer Özbekistanlı çalışan Khlola Onarboeva'nın ifadesiyle örtüşüyor.

Dosyada, olay gecesi evde olmasına rağmen ifadesi iki gün gecikmeli alınan Onarboeva'nın, ölümünden kısa süre önce Kadirova’nın kendisine "Senin bilmediğin şeyler var. Ailemin yüzüne bakamam artık. İntihar edeceğim" dediğini öne sürdüğü yer alıyor.

Kadirova'nın yakın arkadaşı Leyla Niyazova da, polis ifadesinde bir başka detay daha anlatıyor. Ünal’ın İstanbul’daki Trump Towers’da bir rezidans dairesi olduğunu söyleyen kadın, Kadirova’nın belirli aralıklarla İstanbul’a gelip, vekille orada kaldığını iddia ediyor. Öyle ki, yine İstanbul’a geldiği bir gün Kadirova ile buluşan Niyazova, görüşmelerinin ardından genç kadını o rezidansa bıraktığını öne sürüyor.

Soruşturma dosyasındaki ifadesine göre Ünal da, Kadirova ile birlikte İstanbul’a geldiğini doğrulayan beyanda bulunuyor.

Olayın ardından ifadesine başvurulan Kadirova’nın arkadaşı Niyazova, intihar sebebinin taciz olduğunu belirtmişti. Niyazova, olaydan bir gece önce telefonda konuştuğu Kadirova'nın, Ünal’ın tacizine uğradığını, ailesinin yüzüne bir daha bakamayacağı için intihar edeceğini söylediğini öne sürmüştü.

"Kadirova, Ünal’ın İstanbul’daki evinde de kalıyor"

Ortaya çıkan yeni fotoğraflardan birinde Kadirova’nın Ünal’ın dairesinin bulunduğu Trump Towers önünde olduğu görülüyor. Bir başka fotoğrafta ise Kadirova’nın, Ünal’ın özel aracıyla İstanbul, Laleli’de olduğu anlaşılıyor.

Instagram paylaşımlarına göre Kadirova pek çok kez, vekil Ünal’ın TBMM’deki makamında da bulunmuş. Kadirova’nın Instagram hesabındaki paylaşımlara göre ölümünden üç gün önce, 19 Eylül’de, Meclis’te olduğu görülüyor. Genç kadın paylaştığı fotoğrafın üzerineyse şu notu yazıyor: "Planlarım bozulunca benim halim."

DW Türkçe’ye konuşan Kadirova ailesinin avukatı Birol Öztürk, "Hangi vekil yanında çalıştırdığı yardımcısını Meclis’teki makamına, başka şehirdeki dairesine götürür" diye soruyor.

Avukat Birol Öztürk

Kadirova’nın dosyasını inceleyen avukat Öztürk sözlerine şöyle devam ediyor: "Eğer intihar ettiyse, intiharın ardındaki nedenlerin gün yüzüne çıkarılması gerekiyor. Soruşturma dosyasındaki ifadelerde bazı çelişkiler tespit ettim. Olayın cinayet olup olmadığını söylemek içinse henüz çok erken. Aklımdaki şüpheleri gidermek için incelemelere devam ediyorum."

"Çelişkili tanık ifadeleri"

Avukat, şüpheleriniyse ‘çelişkili’ dediği tanık ifadelerine bağlıyor. Soruşturma dosyasındaki ifadelere göre Ünal, Kadirova’nın hayatını kaybettiği gün birdenbire kızı Duygu Ünal’a silahlarını kontrol edip etmediğini soruyor.

Meclis'ten paylaşılan fotoğraf

Kızı da üç aydır bakmadığını söylüyor. Aynı günün akşamı vekilin yemek masasından kalkan kızı, üst kata çıkarak silahlara bakıyor ve dört tabancadan birinin kayıp olduğunu söylüyor.

İfadelere göre Kadirova, kayıp olan tabancanın aranması sırasında kendini vuruyor. Avukat bu duruma şöyle açıklık getiriyor: "Aylardır bakmamışsınız. Ancak ne hikmetse Nadira’nın öldüğü gün silahları soruyorsunuz. Kaldı ki Ünal, ifadesinin bir bölümünde Nadira’nın kendini vurduğu silahla üç hafta önce Sinop’a gittiğini söylüyor. İfadelerin bu kısımlarında bazı çelişkiler var."

Avukat Öztürk, soruşturma dosyasıyla ilgili ilginç bir noktaya da işaret ediyor. Dosyada Ünal’ın tanık olarak kayda geçtiğini belirten avukat, ruhsatlı silah sahibinin silahını kimsenin ulaşamayacağı yerde saklaması gerektiğini savunuyor.

Öztürk’e göre vekil Ünal, silahını ulaşılmayacak bir yere saklamadığı için dosyada tanık olarak değil, taksirle ölüme sebebiyet verdiği için şüpheli sıfatıyla yer almalı.

Polis kayıtlarına göre 23 yaşındaki Kadirova, 23 Eylül akşamı saat 21:00 sularında Ünal’ın Ankara’daki evinde, Ünal'a ait silahla kendini vurarak intihar etti.

Tunca Öğreten

© Deutsche Welle Türkçe