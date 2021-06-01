Kademeli normalleşme başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından duyurduğu Haziran ayına ilişkin kademeli normalleşme takvimiyle ilgili İçişleri Bakanlığı da 81 ilin valiliklerine gönderdiği "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge ile değişen uygulamaların detaylarını duyurdu. Genelgeye göre, haziran ayı boyunca uygulanacak tedbirler bugünden itibaren yürürülüğe girdi.

Genelge ile iki doz aşı olmuş 65 yaş ve üzeri vatandaşlarla 18 yaş altındakilere ayrıca bir yasak uygulanmayacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması

Pazar günleri tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri 22.00-05.00 saatlerinde, pazar günleri ise cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak ve pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması ayrıca sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla belirtilen yer ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacak.



Tam gün sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı pazar günleri bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu süre ve günlerde fırınlar ve ekmek satışı devam edecek. Vatandaşlar zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak kaydıyla evlerine en yakın marketlerden alışveriş yapabilecekler.

Turistik gezi amacıyla Türkiye'de bulunan yabancılar sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulacak. İkamet izni olanlar, geçici koruma statüsündekiler veya uluslararası koruma başvuru ve statü sahipleri sokağa çıkma kısıtlamalarına tabi olacak.

İki doz aşı olmuş 65 yaş ve üzeri vatandaşlarla 18 yaş altındakilere ayrıca bir yasak uygulanmayacak. Ancak aşı olmayan 65 yaş ve üzeri kişiler pazar günleri dışındaki diğer günlerde sadece 10.00 - 14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler.

65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altındakiler toplu taşıma araçlarını kullanamayacak.

Kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olan ileri yaştakiler veya ağır hastaların temel ihtiyaçları, VEFA Sosyal Destek Gruplarınca karşılanacak.

Şehirler arası seyahat kısıtlaması

1 Haziran'dan itibaren sadece sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirler arası seyahat kısıtlaması uygulanacak, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre içerisinde şehirler arası seyahate ilişkin herhangi bir kısıtlama uygulanmayacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşlardan uçak, tren, otobüs gibi toplu taşıma vasıtalarıyla yapacakları şehirler arası seyahatler için ayrıca seyahat izni alması istenmeyecek.

Şehirler arası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz etmeleri yeterli olacak. Bu durumdaki kişiler kalkış-varış saatleriyle uyumlu olmak kaydıyla toplu ulaşım araçlarını kullanabilecek, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

Yeme- içme

Genelge ile restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yeme içme yerlerinin Sağlık Bakanlığı'nın öngördüğü tüm kurallara uyulması kaydıyla pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günlerinde 07.00-21.00 saatlerinde masada servis, gel-al ve paket servis, 21.00-24.00 saatlerinde ise sadece paket servis, pazar günleri ise 07.00-24.00 saatlerinde sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebilecek.

Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi, çay ocağı gibi yerlerde herhangi bir şekilde oyun (kağıt-okey, tavla dahil) oynanmaması, aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi, sinema salonlarında yüzde 50 kapasite (bir koltuk dolu, bir koltuk boş) sınırına uyulması kaydıyla 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren (pazar günleri hariç) 07.00-21.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

Kapalı yüzme havuzları, hamamlar, saunalar ve masaj salonları, nargile salonu/kafeleri ile gazino, taverna, birahane gibi işyerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar kapalı kalacak.

Pazar günleri marketlerde zorunlu temel ihtiyaç haricinde ürün satılamayacak. AVM'ler pazar günleri hariç 07-21 saatleri arası açık olacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanmakta olan 10.00 - 16.00 saatleri arası mesai sistemi ile uzaktan/dönüşümlü gibi esnek çalışma usulünün uygulanmasına devam edilecek.

Toplantı, etkinlikler ile nikahlar, düğün ve ziyaretler

Dönemsel açıdan zorunluluk taşıyan spor kulüplerinin genel kurulları hariç olmak üzere sivil toplum kuruluşları, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatiflerin genel kurul dahil yapacakları geniş katılımlı her türlü etkinlikleri 15 Haziran 2021 tarihine kadar ertelenecek.

Nikah törenleri ile nikah merasimi şeklindeki düğünlerin; açık alanlarda Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde nikah törenleri ve düğünlerle ilgili belirlenen tüm kurallara eksiksiz riayet edilmesi, masa ve sandalyeler arasında gerekli mesafenin bırakılması ile temizlik, maske, mesafe kurallarına uyulması, yiyecek-içecek ikramının yapılmaması, kapalı alanlarda ise bu kurallara ilave olarak kişi başı asgari 6 metrekare alan bırakılması, azami 100 davetli ile sınırlandırılması kaydıyla 1 Haziran Salı gününden itibaren yapılabileceği belirtildi.

Toplu ulaşım

Şehirler arası faaliyet gösteren toplu taşıma araçları (uçak hariç); araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50’si oranında yolcu kabul edebilecekler ve araç içindeki yolcuların oturma şekli yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek (1 dolu 1 boş) şekilde olacak.

Konaklama tesisleri

Şehirler arası karayolları üzerinde bulunan dinlenme tesisleri (yerleşim sahası içerisinde bulunanlar hariç) ile konaklama tesislerinin (otel, motel, apart otel, pansiyon vb.) içerisinde bulunan yeme-içme yerleri (sadece konaklamalı müşterilerle sınırlı olacak şekilde); aynı masada aynı anda açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemek kaydıyla hizmet verebilecekler.

Konaklama tesislerinin kapalı alanlarında bulunan eğlence merkezleri kapalı tutulacak ve bu alanlarda müşteri kabul edilmeyecek.

Konaklama tesislerinin açık alanlarında toplu eğlence şeklinde etkinliklere kesinlikle izin verilmeyecek, bu yerlerde yoğunlaşmanın önüne geçilebilmek adına fiziksel mesafe kurallarına azami özen gösterilecek.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan yerler ve kişilerin listesine de yer verildi.

Yüz yüze eğitim

Halihazırda faaliyetlerine devam eden kreşler ve anaokulları kademeli normalleşmenin ikinci etabında da faaliyetlerine devam edecek.

İçişleri Bakanlığı genelgesinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı da yüz yüze eğitimle ilgli açıklama yaptı.

İlkokul öğrencileri için bugün, ortaokul ve lise öğrencileri için haftada iki gün yüz yüze eğitim 7 Haziran'da başlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda yüz yüze eğitime bugünden itibaren haftanın 5 günü tam zamanlı olarak başlanacak.

2020-2021 eğitim-öğretim yılı karneleri okullarda 18 Haziran'da dağıtılacak.

Telafi eğitimler

Türkiye genelinde öğrenciler, 2 Temmuz'a kadar okullardaki telafi programına isteğe bağlı olarak katılabilecek.

İsteyen öğrencilere telafi programı için okullar 2 Temmuz'a kadar açık olacak.

DW/ MK,HT

© Deutsche Welle Türkçe