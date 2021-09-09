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Kaddafi, Muammer

Libya’nın eski lideri Muammer Kaddafi, 1969’da iktidara gelip 2011 yılına kadar 42 yıl ülkeyi yönetti.

Libya’da patlak veren isyanların ardından 2011 yılının ağustos ayında devrilen Kaddafi, 20 Ekim 2011’de henüz tam açıklığa kavuşmayan bir biçimde öldürüldü. Kaddafi yıllar süren egemenliğini, şiddet ve rakip aşiretler arasındaki anlaşmazlıklara borçluydu. Diğer yandan Kaddafi ihracat, doğal gaz ve petrol gelirlerini dağıtarak ülke genelinde sınırlı bir refahın sağlanmasını da sağladı. DW Türkçe'nin Muammer Kaddafi ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

Bundesaussenminister Heiko Maas, SPD, und Scheich Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani, Aussenminister des Staates Katar geben eine gemeinsamme Pressekonferenz nach Ihrem Gespraech in Doha. 31.08.2021. Doha Katar *** German Foreign Minister Heiko Maas, SPD, and Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, Foreign Minister of the State of Qatar give a joint press conference after their talks in Doha 31 08 2021 Doha Qatar Copyright: xFelixxZahn/photothek.netx

Almanya Libya'daki büyükelçiliğini yeniden açıyor 09.09.2021

Almanya yedi yıl sonra Libya’daki büyükelçiliğini açıyor. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas açılış için bugün Libya’ya gitti.
Afghanistan, Kunduz+++Sherinagha Azizi lost his drug store in recent confilcts between Taliban and Afghan security forces in Khanabad district.

Batı'nın başarısızlığı: Afganistan, Libya, Irak 05.07.2021

Batı'nın müdahaleci politikası sadece Afganistan'da, başarısız olmadı. Irak ve Libya'da da elde edilen sonucun bir başarı olduğunu söylemek zor. Peki neden? Kersten Knipp'in analizi...
epa02976809 A general view of buildings ravaged by fighting in Sirte, Libya, on 22 October 2011. The tribe of slain Libyan leader Muammar Gaddafi urged the National Transitional Council on 22 Octopber to hand over his body to be buried in their hometown of Sirte according to Islamic rules. Gaddafi was captured alive on 20 October by council fighters in Sirte. Some witnesses said he was found hiding in a drainage pipe after a NATO airstrike on a convoy of alleged Gaddafi loyalists. As a result of the attack, the deposed leader was captured and reportedly shot by forces loyal to the National Transitional Council (NTC). EPA/MOHAMED MESSARA |

Libya’ya askeri harekatın bilançosu 19.03.2021

NATO’nun, Muammer Kaddafi’nin devrilmesiyle sonuçlanan askeri müdahalesi, 10 yıl önce bugün başladı. Büyük umutlar bağlanan bu müdahale beklentilere ancak kısmen yanıt verebildi.
17.04.2020, Libyen, Tripolis: Schwarzer rauch steigt von der Salah Al-Din-Frontlinie über der Stadt auf. Bei Kämpfen in der libyschen Hauptstadt Tripolis sind vier Menschen getötet und mindestens 18 verletzt worden. Foto: Amru Salahuddien/XinHua/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Libya görüşmeleri Tunus’ta başladı 09.11.2020

İç savaşın hüküm sürdüğü Libya’da istikrarın yeniden sağlanması için taraflar Tunus’ta bir araya geldi. BM Genel Sekreteri Guterres, “Libya'nın geleceği artık sizin elinizde” dedi.

CAIRO, EGYPT - APRIL 14: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - PRESIDENCY OF EGYPT / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Egyptian President Abdel-Fattah al-Sisi (R) meets East Libya-based military commander Khalifa Haftar (L) at Al Ittihadiyah Palace in Cairo, Egypt on April 14, 2019. Presidency of Egypt / Handout / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

El Sisi’den Libya’ya müdahale tehdidi 21.06.2020

Mısır Devlet Başkanı El Sisi, ülkesinin Libya’ya müdahale edebileceğini ifade etti. Ankara’nın desteklediği UMH ise, El Sisi’nin söylemlerini "ulusal güvenlik için bir tehdit" olarak nitelendirdi.

Libya's eastern-based military leader Khalifa Haftar is seen in an unknown location in this screen grab taken from a video released on April 27, 2020. LIBYAN NATIONAL ARMY HANDOUT/Reuters TV via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES.

Libya'da UMH'dan Hafter’e "darbeci" suçlaması 28.04.2020

General Hafter’in 2015 yılında varılan ve iktidar bölüşümünü öngören BM anlaşmasını tanımadığı ilanı üzerine Ulusal Mutabakat Hükümeti, Hafter’i darbecilikle suçladı. ABD ve Rusya’dan taraflara diyalog çağrısı geldi.
December 9, 2019, Brussels, Brussels, Belgium: First press conference of the new head of European diplomacy Joesep Borrell after the Foreign Affairs Council of the European Union. (Credit Image: © Nicolas Landemard/Le Pictorium Agency via ZUMA Press |

AB'den Türkiye'ye Libya tepkisi: Karşı çıkıyoruz 07.01.2020

Avrupa Birliği'nin en üst düzey diplomatı Josep Borrell, Almanya, Fransa, İngiltere ve İtalya'nın dışişleri bakanlarıyla yaptığı toplantının ardından Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesine "karşı çıktıklarını" söyledi.
26.05.2019 This image grab taken from a video published on the Facebook page of the War Information Division of military strongman Khalifa Haftar's self-proclaimed Libyan National Army (LNA) on May 26, 2019 shows fighters loyal to Haftar reportedly advancing on a road south of the capital Tripoli. (Photo by - / various sources / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / LNA WAR INFORMATION DIVISION - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

Libya için uluslararası konferans çağrısı 26.08.2019

Kaddafi yönetiminin sona erdiği 2011'den bu yana istikrarın sağlanamadığı Libya'da çatışmaları sona erdirmek amacıyla bir toplantı düzenlenmesi hedefleniyor. Çağrı, G7 ülkelerinden geldi.

26.05.2019 This image grab taken from a video published on the Facebook page of the War Information Division of military strongman Khalifa Haftar's self-proclaimed Libyan National Army (LNA) on May 26, 2019 shows fighters loyal to Haftar reportedly advancing on a road south of the capital Tripoli. (Photo by - / various sources / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / LNA WAR INFORMATION DIVISION - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

Libya'daki vekalet savaşında Türkiye 03.07.2019

Libya’da Trablus’u almaya çalışan Hafter yanlısı güçlerle karşı karşıya gelen Türkiye, siyasi belirsizliğin hakim olduğu ve fiilen ikiye bölünmüş olan ülkede nüfuzunu artırmaya çalışıyor. Peki ama neden?

Vehicles damaged by an overnight shelling are seen in Abu Salim district in Tripoli, Libya April 17, 2019. REUTERS/Ahmed Jadallah

Libya'da Hafter'e bağlı birliklere IŞİD saldırısı 04.05.2019

General Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu mensubu sekiz asker, bir askeri eğitim merkezinde ölü bulundu. Saldırıyı IŞİD üstlendi.
Ein Geländewagen des Internationalen Roten Kreuzes aus Genf mit Schweizer Nummernschild und einem Anti-Waffen-Aufkleber an der Heckscheibe in den Straßen von Tripolis, aufgenommen am 03.2.2011. Foto: Matthias Tödt Schlagworte Umsturz, Verkehr, Hilfsorganisationen, Gesundheit, Gesellschaft, Auto, Hauptstadt, Afrika, Libyen, Straße, zb, Straßenszene, Rotes Kreuz, Schweiz

Dünya Sağlık Örgütünden Libya'da salgın hastalık uyarısı 12.04.2019

Libya'da son bir haftada 75 kişi ölürken 323 kişi yaralandı. DSÖ, ülkede salgın hastalıkların baş gösterebileceğini söylerken, AB ve Almanya taraflara çatışmaları durdurma çağrısında bulundu.
Forces loyal to Libya's UN-backed unity government arrive in Tajura, a coastal suburb of the Libyan capital Tripoli, on April 6, 2019, from their base in Misrata. - Anti-government forces led by Libyan strongman Khalifa Haftar said Saturday they had been targeted by an air strike about 50 kilometres (30 miles) south of Tripoli. (Photo by Mahmud TURKIA / AFP) (Photo credit should read MAHMUD TURKIA/AFP/Getty Images)

Libya'da General Hafter'e karşı operasyon 07.04.2019

Libya'da başkent Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlatan General Hafter'e bağlı güçlere karşı Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri operasyon başlattı. İki taraf arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.
United States President Donald J. Trump listens to remarks during the National Prayer Breakfast, February 8, 2018, in Washington, DC. Thousands from around the world attend the annual ecumenical gathering and every president since President Dwight Eisenhower has addressed the event. CAP/MPI/RS ©RS/MPI/Capital Pictures | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Trump'tan Kim'e tehdit: Sonun Kaddafi gibi olabilir 18.05.2018

ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore lideriyle planlanan zirvenin gerçekleşmesi durumunda Kim Jong Un'a iktidar garantisi verdiklerini, aksi takdirde sonunun Kaddafi gibi olabileceğini söyledi.
Libyan leader Moammar Gadhafi, right, welcomes French President Nicolas Sarkozy at the Bab Azizia Palace in Tripoli Wednesday, July 25, 2007. Sarkozy promised to boost relations with long-isolated Libya as he met with the oil-rich country's leader Moammar Gadhafi on Wednesday as a reward for the release of five Bulgarian nurses and a Palestinian doctor. (ddp images/AP Photo/Michel Euler)

Sarkozy'den yargıya "iftira" suçlaması 22.03.2018

Fransa eski Cumhurbaşkanı Sarkozy, seçim finansmanında usulsüzlük yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınmasıyla ilgili konuştu. Sarkozy, yargının iftirasına uğradığını savundu.
French President Nicolas Sarkozy gestures during a media conference at an EU summit in Brussels on Sunday, Oct. 23, 2011. Greece's prime minister is pleading with European leaders in Brussels to act decisively to solve the continent's debt crisis. At a summit Sunday, the leaders are expected to ask banks to accept huge losses on Greek bonds to ease the pressure on the country, and to raise billions more in capital to weather those losses. (ddp images/AP Photo/Yves Logghe)/ eingest. sc

Sarkozy usulsüzlük suçlamasıyla gözaltına alındı 20.03.2018

Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin 2007'deki seçim kampanyasında usulsüzlük yaptığı suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirildi. Sarkozy, Kaddafi rejiminden yasa dışı finansman sağlamakla suçlanıyor.
In this image made from video provided by the Zintan Media Center posted on YouTube internet site, Seif al-Islam Gadhafi makes remarks while in captivity in Zintan, Libya, Sunday, Nov. 20, 2011. The Libyan fighters holding Libya's former leader Moammar Gadhafi's son, Seif al-Islam Gadhafi have released this video of him saying an injury to his hand was the result of a NATO airstrike a month ago. In the video posted Sunday on YouTube, he says the raid struck his convoy in Wadi Zamzam, about 90 miles (140 kilometers) southeast of Tripoli. On screen Arabic script reads Media Centre Zintan (AP Photo / Zintan Media Center via YouTube, HO) EDITORIAL USE ONLY - LOGO MUST BE USED - MANDATORY CREDIT ZINTAN MEDIA CENTER

Seyfülislam Kaddafi serbest bırakıldı 11.06.2017

Libya'da 2011 yılında çıkan ve kısa zamanda iç savaşa dönüşen ayaklanmada yakalanan Seyfülislam Kaddafi serbest bırakıldı.
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