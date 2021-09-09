Kaddafi, Muammer

Libya’nın eski lideri Muammer Kaddafi, 1969’da iktidara gelip 2011 yılına kadar 42 yıl ülkeyi yönetti.

Libya’da patlak veren isyanların ardından 2011 yılının ağustos ayında devrilen Kaddafi, 20 Ekim 2011’de henüz tam açıklığa kavuşmayan bir biçimde öldürüldü. Kaddafi yıllar süren egemenliğini, şiddet ve rakip aşiretler arasındaki anlaşmazlıklara borçluydu. Diğer yandan Kaddafi ihracat, doğal gaz ve petrol gelirlerini dağıtarak ülke genelinde sınırlı bir refahın sağlanmasını da sağladı. DW Türkçe'nin Muammer Kaddafi ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.