Kadınlar İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesini protesto etti

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nden çekilmesini protesto eden kadınlar sokaklara çıktı. İstanbul'da Taksim Tünel Meydanı'nda "İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz. Bizim için bitmedi" yazılı pankartın arkasında bir araya gelen kadınlar buradan Galatasaray Meydanı'na yürüdü.

"Hayatlarımıza, haklarımıza kast edenlere, eşit değilsiniz diyenlere, failleri serbest bırakıp bizi gözaltına alanlara, erkek adalete , erkek egemenliğine, erkek devlet şiddetine, homofobi ve transfobiye karşı isyandayız" diyen yüzlerce kadın "İstanbul Sözleşmesi Bizim", "İstanbul Sözleşmesi yaşatır", "Kadınlar özgürlük için isyanda", "Erkek devlet katliamda sözleşti" yazılı dövizler taşıdı.

İstanbul'da da kadınlar sokaktaydı

Yürüyüşte "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz", "Asla yalnız yürümeyeceksin", "Bu daha başlangıç, mücadeleye devam", "Kadın cinayetleri politiktir", "Yaşasın kadın dayanışması" sloganları atıldı.

İstiklal Caddesi'nde grubun önü polis barikatıyla kesilirken grup barikata yüklendi. Polislerin geri çekilmesiyle barikatın ön kısmındaki demir parmaklıklar devrildi. Polis bunun üzerine gruba biber gazıyla müdahale etti. Tünel Meydanı'na çekilen kadınlar buradan Galata Kulesi yönüne doğru yürüyerek eylemi sonlandırdı.

İstanbul'un yanı sıra Ankara, İzmir, Kocaeli, Balıkesir, Artvin Hopa, Muğla Fethiye ve Bodrum'da da gösteriler düzenlendi.

Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddeti bir insan hakkı sorunu olarak ele alıyor ve bu tür şiddete sıfır tolerans gösterilmesini hedefliyor.

Gösterilere çok sayıda kadın katıldı.

Türkiye, 11 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul'da imzaya açılan sözleşmeyi imzalayan ilk ülke olmuştu. Sözleşme 10 Şubat 2012'de Bakanlar Kurulu kararıyla onaylanmıştı. Türkiye 19 Mart 2021 tarihli Cumhurbaşkanı kararıyla sözleşmeden çekilme adımını atmış, nisan ayında da sözleşmenin 1 Temmuz 2021'de sona ereceğine ilişkin karar Resmî Gazete'de yayımlanmıştı.

DW / EC, TY

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