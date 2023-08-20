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Kadınlar Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya

3 saat önce

İspanya, Sidney'de 75 bin seyirci önünde oynanan FIFA Kadınlar Dünya Kupası finalinde İngiltere'yi 1-0 yenerek ilk kez şampiyonluğa uzandı.

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FIFA Fußball Frauen-WM | Finale Spanien vs England
Fotoğraf: Frank Fife/AFP/Getty Images

Avustralya ve Yeni Zelanda'nın ortak düzenlediği 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nı final maçında İngiltere'yi 1-0 yenen İspanya kazandı. 

İspanya ilk kez şampiyon oldu
İspanya ilk kez şampiyon oldu Fotoğraf: Morgan Hancock/Shutterstock/IMAGO

İspanya ve İngiltere Avustralya'nın Sidney kentindeki Accor Stadyumu'nda 75 binden fazla seyircinin önünde karşı karşıya geldi. İspanya'ya kupayı getiren golü 29. dakikada kaptan Olga Carmona Garcia kaydetti.

İspanya, 69'uncu dakikada Jenifer Hermoso'nun ayağından bir de penaltı atışından faydalanamadı.

FIFA Fußball Frauen-WM | Finale Spanien vs England | Aitana Bonmati
Fotoğraf: Charlotte Wilson/Offside Sports Photography/IMAGO

1991 yılından itibaren düzenlenmeye başlayan Kadınlar Dünya Kupası'nda ilk kez finale yükselen İspanya, bu skorla ilk şampiyonluğunu da elde etmiş oldu.

Maç sonunda göz yaşları içinde duygularını dile getiren İspanya'nın orta saha oyuncusu Hermoso, "Hayatımdaki en güzel his. İstediğimiz futbolu oynadık" diye konuştu.

Şampiyonayı Avustralya ve Yeni Zelanda ortak düzenledi
Şampiyonayı Avustralya ve Yeni Zelanda ortak düzenledi Fotoğraf: Catherine Ivill/Getty Images

Kadınlar Dünya Kupası'nı en çok kazanan takım 4 şampiyonlukla ABD; onu 2 şampiyonlukla Almanya takip ediyor. Norveç ve Japonya da bu kupayı birer kez kazanma başarısını gösteren diğer ülkeler.

Reuters / GY,HT

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