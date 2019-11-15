 Kadına şiddet: Panik butonuna 16 bin tıklama | TÜRKİYE | DW | 16.12.2019

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TÜRKİYE

Kadına şiddet: Panik butonuna 16 bin tıklama

Şiddete maruz kalan kadınlara acil ulaşılması amacıyla geliştirilen "Panik butonu" uygulamasını 21 ayda 16 binden fazla kadın kullandı.

Türkei Demonstration Gewalt gegen Frauen (DHA)

Türkiye'de kadınlara yönelik şiddet vakalarına ivedi müdahale etmek amacıyla Mart 2018'de hizmete giren Kadın Destek Uygulaması (KADES) 21 ayda 353 bin 334 kişi tarafından cep telefonlarına yüklendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından aktarılan verilere göre, şiddet tehlikesi altında bulunan veya şiddete maruz kalan kadınlara hızlı yardım edilmesini amaçlayan uygulamaya, aynı zaman diliminde 16 bin 442 kadın tarafından ihbar geldiği kaydedildi. İhbarların yarıya yakınının ise gerçek dışı olduğu aktarıldı.

Yapılan açıklamada ayrıca, 2019 yılının ilk 10 ayında 124 bin 521 kez aile içi ve kadına karşı şiddet olayının meydana geldiği kaydedildi. Bakanlık açıklamasında, buna göre aile içi şiddet vakalarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,1 azalış gerçekleştiği ifade edildi. Bakanlık, aynı zaman diliminde 70 bin 897 kişi hakkında koruyucu tedbir kararı verildiğini, geçen yılın aynı dönemine göre bu rakamın yüzde 2 artış gösterdiğini kaydetti.

KADES, İçişleri Bakanlığı ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliğinde şiddet mağduru veya şiddet görme riski altındaki kadınlara hızlı müdahalenin sağlanması amacıyla bir mobil uygulama olarak 24 Mart 2018 tarihinde hizmete girmişti. Akıllı telefonu olanlar, KADES uygulamasını telefonlarına indirebiliyor. Uygulama ile kadınların acil durumlarda cihaz konum bilgisini açarak 155 Polis İmdat Acil Çağrı Merkezi‘ne ulaşmaları amaçlanıyor. Sözkonusu sistem, "panik butonu”" olarak nitelendiriliyor.

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© Deutsche Welle Türkçe

DW/BÜ,TY

 

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