Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.
Kadın, yetişkin dişi cinsiyetinde olan insan. Türkçe'ye kadın kelimesi, Eski Türkçe'deki katun sözcüğünden, ses değişimine uğrayarak kadın ve hatun olarak iki farklı şekilde girmiştir.
DW Türkçe'nin kadın ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.
Türkiye'de moda serimizin bu bölümünde, konuklarımız, Lady Gaga gibi dünyaca ünlü pek çok isimi giydiren, bu tasarımlarını Anadolu kadınları ile çalışarak üreten Zeynep Tosun ve "Şaman kadınları", "Kapıları Aralayan Kadınlar" gibi her koleksiyonunda farklı bir kadın hikayesi anlatan tasarımcı Simay Bülbül.
Afganistan’da Taliban’ın yönetimi ele geçirmesinin üzerinden bir aydan fazla zaman geçti. Ancak ülkeden gelen haberler kadınların durumunun her geçen gün daha da kötüleştiğini gösteriyor. Kadınlar işe, kız çocukları okula gidemiyor. Dünya genelinde pek çok Afgan ise protesto gösterileri düzenleyerek Taliban yönetimine karşı çıkıyor.