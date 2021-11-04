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Kadın

Kadın, yetişkin dişi cinsiyetinde olan insan. Türkçe'ye kadın kelimesi, Eski Türkçe'deki katun sözcüğünden, ses değişimine uğrayarak kadın ve hatun olarak iki farklı şekilde girmiştir.

DW Türkçe'nin kadın ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

Berlin, 17. Mai 2014 - Reichstagsgebäude in Berlin | Verwendung weltweit

Araştırma: Almanya'da on kadın politikacıdan dördü cinsel tacize maruz kaldı 04.11.2021

Almanya'da yapılan bir araştırmaya göre her on kadın politikacıdan dördü siyasi hayatında cinsel tacize maruz kaldığını belirtti. Genç kadınlarda bu oran çok daha yüksek.

Güçlü ve savaşçı kadınları anlatan tasarımlar 03.11.2021

Türkiye'de moda serimizin bu bölümünde, konuklarımız, Lady Gaga gibi dünyaca ünlü pek çok isimi giydiren, bu tasarımlarını Anadolu kadınları ile çalışarak üreten Zeynep Tosun ve "Şaman kadınları", "Kapıları Aralayan Kadınlar" gibi her koleksiyonunda farklı bir kadın hikayesi anlatan tasarımcı Simay Bülbül.
Sitzende Frau an einem Holzsteg, Chiemsee, Bayern, Deutschland, Europa, ÖffentlicherGrund, Europa | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Her beş Almandan biri yalnız yaşıyor 02.11.2021

Almanya’da yapılan bir araştırmaya göre evlerinde yalnız yaşayan kadın ve erkeklerin oranı yüzde 20’yi geçiyor. 25-30 yaş arası yalnız erkeklerde ise bu oran yüzde 35’e yakın.

Şebnem Şirin cinayetine kadınların tepkisi sürüyor 28.10.2021

Şebnem Şirin'in öldürülmesine tepki gösteren kadınlar, "öldürülen ben olabilirdim" derken, erkek şiddetine karşı mücadeleyi sürdürecekleri mesajı veriyorlar.

DW Haber - 28.10.2021 28.10.2021

Ekonomistler: "Enflasyon tahmini yıl sonuna dek aşılabilir". Şebnem Şirin cinayetine tepki: "Öldürülen ben olabilirdim". İzmir depreminin 1. yıldönümü. 98. yılında Türk ekonomisi: G-20'de milli gelir anlamında son sırada

Nur für die Türkische Redaktion! *** Turkish actor Tamer Karadagli presents Best Actress Award to Nihal Yalcin at Antalya Film Festival. Source: DHA BU YIL 58'INCISI DUZENLENEN ANTALYA ALTIN PORTAKAL FILM FESTIVALI'NDE ULUSAL UZUN METRAJ FILM YARISMASI'NDA 'EN IYI KADIN OYUNCU' ODULUNU ALAN NIHAL YALCIN (40) ILE ODUL VERMEK ICIN SAHNEYE CIKAN TAMER KARADAGLI (54) ARASINDA YASANAN DIYALOG, SOSYAL MEDYADA GUNDEM OLMAYA DEVAM EDIYOR. YALCIN'A BIR DESTEK DE 13 YAS KUCUK SEVGILISI BERKER GUVEN'DEN (27) GELDI.(FOTO:ANTALYA-DHA)

Oyuncular Sendikası'ndan Nihal Yalçın'a destek 12.10.2021

Ödül töreninde Tamer Karadağlı ile gerginlik yaşayan Nihal Yalçın'a destek veren Oyuncular Sendikası, yaşanan olayın Türkiye'de kadınların karşılaştığı mobbing ve baskıya iyi bir örnek olduğunu belirtti.
FILE PHOTO: Taliban soldiers stand in front of a sign at the international airport in Kabul, Afghanistan, September 9, 2021. WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY./File Photo

BM'den Taliban'a "verdiğin sözleri tut" uyarısı 12.10.2021

BM Genel Sekreteri Guterres, kadın hakları konusunda Taliban'ı verdiği sözleri tutmamakla eleştirdi. Taliban ise reform çağrılarına "Uluslararası toplumun 20 yılda yapamadığını 2 ayda yapamayız" yanıtı verdi.

DW Haber - 30.09.2021 30.09.2021

AYM'den kadın cinayetlerinde kamu görevlilerinin rolüne dair emsal karar, kızları ölen Çakır ailesi: Yasaklı pestisitler toplatılsın, HDP: Ankara'da bir yılda en az 15 HDP'li kaçırıldı, Alman Meclis Başkanlığı için adı geçen Aydan Özoğuz kimdir?
The Constitutional Court of Turkey (T.C. Anayasa Mahkemesi) in Turkey, August 2019

AYM ilk kez bir kadın cinayetinde devleti suçlu buldu 30.09.2021

Anayasa Mahkemesi (AYM) eski eşi tarafından öldürülen akademisyen Serpil Erfındık'a yönelik yeterli önleyici ve koruyucu tedbirler alınmadığı gerekçesiyle ihmali olan kamu görevlilerinin yargılanmasına karar verdi.

Ehemaliges Konzentrationslager in Sztutowo (ehemals Stutthof /Ostpreussen) an der polnischen Ostseeküste an der Frischen Nehrung. Polen, Europa.

Nazi davasında firar eden 96 yaşındaki sanık yakalandı 30.09.2021

Nazi rejimi döneminde Stutthof toplama kampı komutanının sekreterliğini yapan 96 yaşındaki kadın sanık, bugünkü ilk duruşması öncesinde firar etmesinin ardından polis tarafından yakalandı.

"Taliban kadınların sadece yemesi, içmesi ve uyuması gerektiğini düşünüyor" 30.09.2021

Afganistan’da Taliban’ın yönetimi ele geçirmesinin üzerinden bir aydan fazla zaman geçti. Ancak ülkeden gelen haberler kadınların durumunun her geçen gün daha da kötüleştiğini gösteriyor. Kadınlar işe, kız çocukları okula gidemiyor. Dünya genelinde pek çok Afgan ise protesto gösterileri düzenleyerek Taliban yönetimine karşı çıkıyor.
Tunisia's President Kais Saied meets with newly appointed Prime Minister Najla Bouden Romdhane, in Tunis, Tunisia September 29, 2021. Tunisian Presidency/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES.

Tunus'ta ilk kadın başbakan atandı 29.09.2021

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said jeolog Necla Buden Ramazan'ı ülkenin başbakanı olarak atadı.
RABAT, MOROCCO - SEPTEMBER 08: People arrive to cast their votes in the parliamentary and municipal elections, at a polling station in Rabat, Morocco on September 08, 2021. Jalal Morchidi / Anadolu Agency

Fas'ın üç büyük kenti kadınlara emanet 24.09.2021

Fas'ta 8 Eylül'de yapılan yerel seçimlerde Rabat, Kazablanka ve Marakeş'i kadın adaylar kazanarak belediye başkanı seçildiler.

JALALABAD, AFGHANISTAN - AUGUST 17: Taliban members patrol the streets of Jalalabad city, Afghanistan on August 17, 2021, as the Taliban takes control of Afghanistan after President Ashraf Ghani fled the country. Stringer / Anadolu Agency

Celalabad saldırılarını IŞİD-H üstlendi 20.09.2021

Afganistan’ın Celalabad kentinde düzenlenen dört bombalı saldırının sorumluluğunu, IŞİD’in Afganistan’daki kolu olan IŞİD-Horasan üstlendi. Bu arada başkent Kabil’de kadınların Taliban’a karşı protestoları devam ediyor.
KABUL, AFGHANISTAN - OCTOBER 4: Afghan female students at the Rukhshana high school listen to a IFES (International Foundation For Election Systems) instructor who is teach them about the election process October 4, 2004 in Kabul, Afghanistan. IFES is an NGO (non governmental organization) that is jointly funded by the U.S.AID and Canada who has educated over 300,000 men and women about the upcoming elections. On Saturday, October 9, Afghans will have the chance to vote for the first time in a direct election choosing a presidential candidate. The election is seen as a crucial step towards democracy and peace in the war-torn country after the fall of the Taliban. (Photo by Paula Bronstein/Getty Images)

Afganistan'da kız öğrencilerin okullarına dönmesine izin yok 18.09.2021

Ortaokulların eğitime devam edeceğini belirten Taliban, erkek öğretmen ve öğrencilere okullara dönme çağrısı yaptı. Taliban’ın çağrısında kız öğrencilere ilişkin bir ifade ise yer almadı.

Students attend a class bifurcated by a curtain separating males and females at a private university in Kabul on September 7, 2021, to follow the Taliban's ruling. (Photo by Aamir QURESHI / AFP)

Afgan kadınlar erkeklerle aynı sınıfta okuyamayacak 12.09.2021

Taliban, Afganistan'da kadınların üniversiteye gitmeye devam edebileceğini ancak erkek öğrencilerle aynı sınıfta bulunamayacağını açıkladı.

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