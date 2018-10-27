 Kadın sünneti Afrika′da azalıyor Ortadoğu′da artıyor | YAŞAM | DW | 07.11.2018

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YAŞAM

Kadın sünneti Afrika'da azalıyor Ortadoğu'da artıyor

Dünya genelinde yılda 200 milyon kadın ve kız çocuğu sünnet ediliyor. Yapılan bir araştırma büyük hasarlar bırakan kadın sünnetinin birçok Afrika ülkesinde gerilerken, Ortadoğu’da ise arttığını ortaya koydu.

Symbolbild FGM (picture alliance/dpa/EPA/UNICEF/HOLT)

Afrika ülkelerini kapsayan bir araştırma, geçen 30 yıl içinde sünnet edilen kız çocuklarının sayısında düşüş olduğunu ortaya koydu. Tıbbi araştırmalar dergisi BMJ'da yayınlanan sonuçlara göre, en belirgin düşüş Doğu Afrika bölgesinde kaydedildi. İngiltere ve Güney Afrika'dan uzmanların yaptığı araştırmada,  2016 yılı verilerine göre 14 yaşından küçük kız çocuklarının yüzde 8'inin sünnet edildiği, 1995 yılında ise bu oranın yüzde 71,4 olduğu belirtildi.

Araştırma, Batı Afrika ülkelerinde de sünnet edilen kız çocuklarının sayısının düştüğü, ancak Yemen ve Irak gibi Ortadoğu ülkelerinde ise arttığına dikkat çekildi.

Uzmanlar araştırma kapsamında aralarında Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) da bulunduğu farklı kuruluşlara ait istatistikleri değerlendirdi. 1990 yılına kadar geriye giden istatistikler 29 ülkeye ait verileri kapsıyor.

Ancak uzmanlar, sünnet edilen kız çocuklarının oranının düştüğünü gösteren bu araştırmanın sonuçlarını değerlendirmede yine de dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıyor.

Birçok ülkede yasak olmasına rağmen kız çocukları sünnet edilmeye devam ediyor

Birçok ülkede yasak olmasına rağmen kız çocukları sünnet edilmeye devam ediyor

Araştırmaya katılan uzmanlardan, sünnete karşı mücadele eden Forward örgütünden Naana Otoo-Oyortey, araştırma sonunda çıkan tablonun tam olmadığına dikkat çekti. Otoo-Oyortey, bazı ülkelerde kız çocuklarının sünneti yasal düzenlemeler ile yasaklandığı için ailelerin gerçeği söylememiş olabileceğini belirtti.

Araştırmayı yapanlar, sünnetin psikolojik ve fizyolojik sonuçları konusunda kampanyalara devam edilmesini talep etti.

UNICEF'in tahminlerine göre, yılda 200 milyon kadın ve çocuk, sünnet mağduru oluyor. Afrika'nın yanı sıra Asya ülkelerinde de birçok kadın ve çocuğun sünnet edildiği belirtiliyor.

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Kadın Sünnetine Karşı Sıfır Tolerans Günü

 

AFP/JD,GA

© Deutsche Welle Türkçe

 

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Kadın Sünnetine Karşı Sıfır Tolerans Günü  

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