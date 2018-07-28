Kadın pilotlar F1 için gaza basacak

Kadın pilotları Formula 1 seviyesine taşımayı amaçladığı açıklanan W Series (W Serisi) yarışlarının programı büyük ölçüde belli oldu. Organizatörlerin yaptığı açıklamaya göre, sadece kadın pilotların katılacağı bu yarışların önümüzdeki Mayıs ayında başlaması planlanıyor.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde altı ayakta gerçekleştirilecek olan yarışların her biri 30 dakika sürecek. Organizasyon kapsamında ev sahipliği yapacak olan pistlerin çoğunu, geçmişte Formula 1 yarışlarının yapıldığı pistler oluşturacak. Ancak bu pistlerin isimleri henüz açıklanmadı. Yarışların gelecekte Amerika, Asya ve Avustralya'daki pistleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi hedefleniyor.

Yarışlarda 1,8 litrelik motorlu Formula 3 araçları kullanılacak. Yarışlara katılacak olan 18 ila 20 pilot, yapılacak test ve değerlendirmelerin ardından seçilecek. Yarışlar için ayrılan ödül bütçesini 1,5 milyon dolar olarak açıklayan W Series organizasyonu, birinciye 500 bin dolar verileceğini duyurdu.

F1'de 1976'dan beri kadın pilot yok

Projenin destekçileri arasında kariyerinde 13 grand prix kazanan eski F1 pilotu David Coulthard, Red Bull takımının tasarımcısı Adrian Newey ve McLaren'in eski yöneticilerinden Dave Ryan da bulunuyor. Bu isimler, pilotların eğitim programlarında da yer alacak.

Eski F1 pilotu David Coulthard

Formula 1'de en son 1976 yılında İtalyan Lella Lombardi yarışmıştı. Lombardi 1974-1976 yılları arasında 12 yarışta yer almıştı. Formula 1 tarihinde şu ana kadar hiçbir kadın pilot puan alamadı.

Yarışları düzenleyecek olan organizasyondan yapılan açıklamada, "W Series'in DNA'sının kalbinde, kadınların motor sporlarında erkeklerle eşit olarak rekabet edebileceğine dair ciddi inanç var. Ancak daha fazla kadın katılımını zorlamak için de sadece kadınların yarıştığı bir seri elzem duruyor" denildi.

"Bir sonraki Hamilton neden kadın olmasın"

Kadın ve erkek pilotların eşit fırsatlar verilmesi hâlinde birbiriyle rekabet edebileceğini söyleyen Coulthard da kadınların yarıştıkları Formula 3 seviyesinden daha ileri gitme konusunda zorluk yaşadıklarını belirterek, bunun nedeninin de "yetenek eksikliğinden ziyade finansman eksikliği" olduğunu kaydetti.

Daily Mail gazetesine konuşan Coulthard, "Başarılı bir yarışçı olmanız için yetenekli, azimli ve fiziksel açıdan hazır olmak zorundasınız. Ama bir erkek olmak zorunda değilsiniz... Bir sonraki Lewis Hamilton'ın bir kadın olmaması için hiçbir neden yok" dedi.

Ayrımcılık eleştirisi

Sadece kadınların yarışacağı bir serinin düzenlenmesine dair tartışmalar uzun süredir devam ediyordu. Bazı üst düzey kadın pilotlar, böyle bir ayrımcılık yapılmasına şiddetle karşı çıkıyordu.

Williams Formula 1 ekibinin yöneticilerinden Claire Williams da bu yıl içinde yaptığı açıklamada, bu tür bir organizasyonun, "geriletici bir adım" olacağını savunmuştu.

İngiliz kadın pilot Pippa Mann ise W Series organizasyonunun düzenleneceğine dair açıklamanın yapıldığı 9 Ekim 2018 tarihini "motor sporları için üzücü bir gün" olarak niteledi. Organizatörleri, "kadın yarışçıları desteklemek yerine tecrit etmekle suçlayan" Mann, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "böylesine geriye doğru atılmış tarihi bir adıma" şahit olduğu için büyük hayal kırıklığına uğradığını ifade etti.

DW,AFP,dpa,rtr/CÖ,BK

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