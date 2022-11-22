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Kadın Hakları
Ukrayna Savaşı

Kadın Hakları

Konu

Türkiye ve dünyada kadın hakları ile ilgili gelişmeleri DW Türkçe'den takip edebilirsiniz.

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Haberler

22 Kasım 2022

AB'de yönetim kurullarına kadın kotası geliyor

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Güncel Konular

Kadın örgütleri, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasının kadın cinayetlerini artırdığı görüşünde.

Kadın cinayetleri neden durdurulamıyor?

Kadın cinayetleri neden durdurulamıyor?

Kadın örgütleri, Türkiye'de kadın cinayetlerinin önlenememesinin nedenlerini DW Türkçe'ye anlattı.
Suç20 Kasım 2022

Gebze'deki cinsel saldırı davası: 13 yıl sonra yeniden

Gebze'deki cinsel saldırı davası: 13 yıl sonra yeniden

Hukukçular, cinsel saldırı suçlarında soruşturmaların mağdur aleyhine yürütüldüğü uyarısını yapıyor.
Hukuk ve Adalet15 Kasım 2022
CHP'nin başörtüsü konusundaki hamlesi tartışma yarattı

Başörtüsü tartışması hakkında kadınlar ne düşünüyor?

Başörtüsü tartışması hakkında kadınlar ne düşünüyor?

CHP'nin başörtüsü hakkını yasal güvence altına almak için sunduğu kanun teklifine kadınlar ne diyor?
Politika6 Ekim 2022

İstanbul Sözleşmesi davası: "Hani iç hukukumuz yeterliydi?"

İstanbul Sözleşmesi davası: "Hani iç hukukumuz yeterliydi?"

İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine dair kararın iptali istemiyle açılan davanın son duruşması görüldü.
Hukuk ve Adalet23 Haziran 2022
Kadın hakları savunucuları, Pınar Gültekin davasından çıkan karara tepkili

Erkeklik indirimi mi, haksız tahrik indirimi mi?

Erkeklik indirimi mi, haksız tahrik indirimi mi?

Pınar Gültekin davasında faile haksız tahrik indirimi verilmesi, kadın cinayetlerine ilişkin kararları tartışmaya açtı.
Hukuk ve Adalet21 Haziran 2022

İstanbul Sözleşmesi için gözler Danıştay kararında

İstanbul Sözleşmesi için gözler Danıştay kararında

İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi kararının iptali istemiyle açılan davanın duruşması sona erdi. Gözler kararda.
Hukuk ve Adalet28 Nisan 2022
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Rusya: Vicdani retçilere feministlerden yardım

Vicdani retçilerin kaçmalarına destek olan feministler Rusya’da siyasi bir güç haline geldi.
Politika22 Ekim 2022
Arşiv - İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması için düzenlenen eylemde protestocular

İstanbul Sözleşmesi'nden çekildikten bir yıl sonra

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı almasının üzerinden bir yıl geçti.
İnsan Hakları20 Mart 2022
Türkei Istanbul-Konvention Proteste Frauenrechte

Başsavcılık: İstanbul Sözleşmesi'den çekilmek hukuka aykırı

Danıştay Başsavcılığı, TBMM kararı olmadan İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilemeyeceği yönünde görüş bildirdi.
Hukuk devleti ilkesi3 Mart 2022
Türkei | Protest gegen Femizid und Gewalt gegen Frauen in Istanbul

Kadın cinayetlerinde eziyet tartışması

"Eziyet çektirerek öldürme" suçu, Yargıtay kararları nedeniyle kadın cinayetlerinde tartışma konusu.
Politika25 Kasım 2021

"Vazgeçmeyeceğiz çünkü karar yok hükmünde"

Kadın hareketi, çekilme kararının hukuksuz olacağı gerekçesiyle sözleşmenin uygulanması için çalışmaya devam edecek.
Politika29 Haziran 2021
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Taliban ile kadınları baş başa bıraktılar

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