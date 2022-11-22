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Konu
Türkiye ve dünyada kadın hakları ile ilgili gelişmeleri DW Türkçe'den takip edebilirsiniz.
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Haberler
22.11.2022
22 Kasım 2022
AB'de yönetim kurullarına kadın kotası geliyor
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Güncel Konular
Kadın cinayetleri neden durdurulamıyor?
Kadın cinayetleri neden durdurulamıyor?
Kadın örgütleri, Türkiye'de kadın cinayetlerinin önlenememesinin nedenlerini DW Türkçe'ye anlattı.
Suç
20.11.2022
20 Kasım 2022
Gebze'deki cinsel saldırı davası: 13 yıl sonra yeniden
Gebze'deki cinsel saldırı davası: 13 yıl sonra yeniden
Hukukçular, cinsel saldırı suçlarında soruşturmaların mağdur aleyhine yürütüldüğü uyarısını yapıyor.
Hukuk ve Adalet
15.11.2022
15 Kasım 2022
Başörtüsü tartışması hakkında kadınlar ne düşünüyor?
Başörtüsü tartışması hakkında kadınlar ne düşünüyor?
CHP'nin başörtüsü hakkını yasal güvence altına almak için sunduğu kanun teklifine kadınlar ne diyor?
Politika
06.10.2022
6 Ekim 2022
İstanbul Sözleşmesi davası: "Hani iç hukukumuz yeterliydi?"
İstanbul Sözleşmesi davası: "Hani iç hukukumuz yeterliydi?"
İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine dair kararın iptali istemiyle açılan davanın son duruşması görüldü.
Hukuk ve Adalet
23.06.2022
23 Haziran 2022
Erkeklik indirimi mi, haksız tahrik indirimi mi?
Erkeklik indirimi mi, haksız tahrik indirimi mi?
Pınar Gültekin davasında faile haksız tahrik indirimi verilmesi, kadın cinayetlerine ilişkin kararları tartışmaya açtı.
Hukuk ve Adalet
21.06.2022
21 Haziran 2022
İstanbul Sözleşmesi için gözler Danıştay kararında
İstanbul Sözleşmesi için gözler Danıştay kararında
İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi kararının iptali istemiyle açılan davanın duruşması sona erdi. Gözler kararda.
Hukuk ve Adalet
28.04.2022
28 Nisan 2022
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DW'nin Önerileri
Rusya: Vicdani retçilere feministlerden yardım
Vicdani retçilerin kaçmalarına destek olan feministler Rusya’da siyasi bir güç haline geldi.
Politika
22.10.2022
22 Ekim 2022
İstanbul Sözleşmesi'nden çekildikten bir yıl sonra
Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı almasının üzerinden bir yıl geçti.
İnsan Hakları
20.03.2022
20 Mart 2022
Başsavcılık: İstanbul Sözleşmesi'den çekilmek hukuka aykırı
Danıştay Başsavcılığı, TBMM kararı olmadan İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilemeyeceği yönünde görüş bildirdi.
Hukuk devleti ilkesi
03.03.2022
3 Mart 2022
Kadın cinayetlerinde eziyet tartışması
"Eziyet çektirerek öldürme" suçu, Yargıtay kararları nedeniyle kadın cinayetlerinde tartışma konusu.
Politika
25.11.2021
25 Kasım 2021
"Vazgeçmeyeceğiz çünkü karar yok hükmünde"
Kadın hareketi, çekilme kararının hukuksuz olacağı gerekçesiyle sözleşmenin uygulanması için çalışmaya devam edecek.
Politika
29.06.2021
29 Haziran 2021
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Görüş
Taliban ile kadınları baş başa bıraktılar
Banu Güven
Yorum
Politika
23.08.2021
23 Ağustos 2021
"Şahsım" ülkesinin kadınları
Banu Güven
Yorum
Toplum
04.07.2021
4 Temmuz 2021
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