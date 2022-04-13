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Fotoğraf: Adem Altan/AFP/Getty Images
İnsan HaklarıTürkiye

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'na kapatma davası

2 saat önce

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği'ne "Ahlaka aykırı faaliyet yürütmek" suçlamasıyla kapatma davası açıldı.

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Türkiye'de kadınlara yönelik cinayet ve saldırılarla mücadele etmek ve bu tür eylemleri kayıt altına almak amacıyla 2010 yılında Münevver Karabulut cinayetinin ardından kurulan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği’ne "Kanuna ve ahlaka aykırı faaliyet yürütmek" suçlamasıyla kapatma davası açıldı.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, "Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneğimize, hukuksuz ve hiçbir dayanağı olmayan iddialarla ‘Kanuna ve ahlaka aykırı faaliyet yürütmek' suçlamasıyla fesih davası açıldığını kamuoyunun bilgisine sunuyoruz" denildi.

Derneğe yönelik muhtelif şikayet dilekçelerinden yola çıkılarak "kuvvetli suç şüphesi" ile dava açıldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu dilekçeler derneğimizin ‘Kadın haklarını savunmak kisvesi altında aile mevhumunu yok sayarak aile yapısını parçaladığı’ gibi somut hiçbir olguya dayanmayan yazılı başvurulardan oluşuyor. Ayrıca dosyada dernek yöneticilerimize yönelik, davaya bile dönüşmemiş, suç oluşmamış soruşturmalar dahil bir dizi kolluk kayıtları listelenmiş."

"Bu hukuksuz ve hiçbir dayanağı olmayan iddialarla bizlere suç uydurmaya çalışmak mevcut hukuk düzeni açısından bile içler acısıdır" denilen açıklamada, "Biz siyasi iktidarı, savcıları, mahkemeleri kadınlar lehine göreve çağırırken, onlar bu konunun muhataplarını böylesi içi boş davalarla hedef almayı tercih ediyor. Tüm kamuoyu bilir ki bu coğrafyada Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun önünde eylem yapmadığı adliye yoktur. Bizim açımızdan bu dava da kadınların yaşam mücadelesinden, eşitlik ve özgürlük mücadelesinden ayrı değildir" ifadeleri yer aldı.

DW/TY

 

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