 Kaş ve Girit açıklarında tekne battı | Avrupa | DW | 23.07.2021

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Avrupa

Kaş ve Girit açıklarında tekne battı

Milli Savunma Bakanlığı Kaş açıklarında içinde 45 kişinin olduğu bir teknenin battığını açıkladı. Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında da sığınmacıların bulunduğu bir tekne battı.

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Milli Savunma Bakanlığı Kaş'ın güneybatısında 45 kişinin bulunduğu bir teknenin battığını ve bölgede arama kurtarma faaliyetinin devam ettiğini açıkladı. Teknede göçmenlerin olduğu tahmin ediliyor.

Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Perşembe akşamı Kaş’ın 161 mil güneybatısında, Kerpe Adası’nın yaklaşık 60 mil güneyinde içinde 45 kişinin bulunduğu bir teknenin batmak üzere olduğu bilgisi alındı. Bakanlık bölgeye arama kurtarma çalışmaları için iki fırkateyn yolladı. Ticari gemilere de arama sektörleri verilerek, çalışmalara destek olmaları sağlandı.

Girit açıklarında da tekne battı

Yunanistan'ın Girit adası açıklarında da Perşembe günü sığınmacıları taşıyan bir teknenin battığı açıklandı. Yunan Sahil Güvenlik, çoğunluğu Suriye ve Irak'tan gelen 37 kişinin kurtarıldığını duyurdu. Kaybolan sığınmacıları arama çalışmaları ise sürüyor. Batan tekneden kurtarılanların beşi helikopterle Kerpe'ye, diğerlerinin ise Girit'e gönderildiği kaydedildi.

Pandemi etkisini sürdürmesine rağmen Avrupa'ya göç etmek isteyenlerin Akdeniz üzerinden Avrupa'ya geçme girişimleri sürüyor. Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) verilerine göre bu yıl 890'dan fazla sığınmacı Avrupa'ya gitmeye çalışırken Akdeniz'de hayatını kaybetti. Kuruluş bu rakamın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 130 fazla olduğuna dikkat çekti.  

DW, AFP / HT , GA

© Deutsche Welle Türkçe

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