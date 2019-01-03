Kaşıkçı cinayetinin 100. gününde uluslararası soruşturma çağrısı

Türkiye’nin yeni gündemi: Erdoğan ve ünlüler

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Müjdat Gezen ve Metin Akpınar ile başlayan sanatçılara yönelik açıklamaları bu hafta Rutkay Aziz ve Deniz Çakır ile devam etti. Erdoğan’ın sert çıktığı isimler soruşturmalar ile karşı karşıya.