 Kaşıkçı cinayetinin 100. gününde uluslararası soruşturma çağrısı | TÜRKİYE | DW | 10.01.2019

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TÜRKİYE

Kaşıkçı cinayetinin 100. gününde uluslararası soruşturma çağrısı

Suudi gazeteci için bağımsız soruşturma çağrısını yineleyen Uluslararası Af Örgütü, Kaşıkçı'nın öldürüldüğü konsolosluk binasının bulunduğu sokağın adını sembolik tabelayla "Cemal Kaşıkçı Sokağı" olarak değiştirdi.

Amnesty International Demonstration Istanbul Khashoggi (Reuters/M. Sezer)

Uluslararası Af Örgütü, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülüşünün yüzüncü gününde Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde yaptığı eylemle, cinayetin aydınlatılması için uluslararası soruşturma çağrısını yineledi.

Eyleme katılanlar daha sonra Kaşıkçı'nın öldürüldüğü konsolosluk binasının bulunduğu sokağın adını hazırladıkları sembolik tabelayla "Cemal Kaşıkçı Sokağı" olarak değiştirdi.

Eylem aynı zamanda Türkiye'de kutlanan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne denk geliyor.

Kaşıkçı son olarak 2 Ekim'de Suudi Başkonsolosluğu'na girerken görülmüştü. Washington Post yazarı olan muhalif gazetecinin konsolosluk binasında öldürülmüş olabileceği iddialarını uzun süre reddeden Riyad yönetimi, Türkiye'nin kamuoyuyla paylaştığı delillerin ardından cinayeti kabul etmişti.

Cesedi halen bulunamayan Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili Suudi Arabistan'da açılan davada beş Suudi yetkilinin idamı isteniyor. Riyad yönetimi, cinayetin Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın emriyle gerçekleştirildiği iddialarını ise reddediyor.

AP/GY,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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