Kızıldeniz'de Norveç gemisine saldırıyı Husiler üstlendi

Kızıldeniz'de dün Norveç bandıralı bir tankere düzenlenen saldırıyı Yemen'deki Husiler üstlendi. Grup, İsrail'e giden tüm gemileri meşru hedef sayacağı tehdidinde bulunmuştu.

Kızıldeniz'de Norveç bandıralı bir petrol tankerine dün düzenlenen roket saldırısını Yemen'deki Husi grubu üstlendi. İran destekli Husilerin askeri sözcüsü Yahya Saree, İsrail'e petrol taşıdığını iddia ettiği geminin Süveyş Kanalı'na doğru yol almaktayken Yemen Silahlı Kuvvetleri deniz güçleri tarafından hedef alındığını bildirdi.

Norveçli J. Ludwig Mowinckels Rederi şirketi, kendine ait Strinda gemisini hedef alan saldırıda, hepsi Hindistan vatandaşı olan mürettebatın çıkan yangını söndürmeyi başardığını ve saldırıda yaralanan olmadığını açıklamıştı. Saldırının geminin Aden Körfezi'ni Kızıldeniz'e bağlayan Babülmendep Boğazı'ndan geçişi sırasında meydana geldiği bildirilmişti. Şirket, 144 metre uzunluğundaki geminin İtalya'dan Malezya'ya gitmekte olduğunu ve biyoyakıt taşıdığını açıklayarak İsrail'e petrol taşıdığı iddiasını yalanlamıştı.

Yemen'in batısındaki bölgeleri kontrolü altında bulunduran Husiler, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e saldırmasıyla başlayan savaşta daha önce de "Filistinlilerle dayanışma" adına çeşitli hedeflere insansız hava araçları ve roketlerle saldırılar düzenlemişti. Uluslararası toplumca tanınmayan Husi yönetimi, İsrail'e karşı oluşturulan İran destekli "direniş ekseni"nin bir parçasını oluşturuyor.

Husilerden tehdit

Husilerin Cumartesi günü yaptığı açıklamada, kuşatma altındaki Gazze'ye gıda ve ilaç girişine izin verilmediği sürece İsrail'e gitmekte olan gemilerin geçişinin engelleneceği tehdidinde bulunulmuştu. Açıklamada hangi ülkeden şirkete ya da bandıraya sahip olursa olsun İsrail'e gitmekte olan gemilerin meşru hedef sayılacağı bildirilmişti.

Kızıldeni'de bulunan ABD, Fransa ve İngiltere'ye ait savaş gemileri, saldırılar başladığından bu yana birçok kez Husi insansız hava araçları ve roketlerini etkisiz hale getirdi.

AFP/BK,JD

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