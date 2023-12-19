Kızıldeniz'de gemi saldırılarına karşı çok uluslu misyon

Husi isyancıların Kızıldeniz'de gemilere düzenlediği saldırılar nedeniyle aralarında ABD, Fransa ve Bahreyn'in de bulunduğu 10 ülke çok uluslu misyon kurdu.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Husilerin Kızıldeniz'de ticari gemilere düzenlediği saldırılar nedeniyle çok uluslu misyon kurulduğunu duyurdu. ABD Savunma Lloyd Austin Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Refahı Koruma" operasyonu adı verilen (Operation Prosperity Guardian) çok uluslu güvenlik girişiminin on ülkeden oluştuğunu ve bu ülkelerin ABD, Bahreyn, Fransa, İngiltere, İtalya, Kanada, Hollanda, Norveç, Seyşeller ve İspanya olduğunu bildirdi.

Austin bu misyonun bütün ülkelerin deniz yolculuğunu özgürce yapabilmesine güvence sağlayacağını ve aynı zamanda "bölgesel refah ve güvenliği" de artıracağını belirtti. ABD Savunma Bakanı bu açıklama öncesinde ziyaret ettiği İsrail'de yaptığı açıklamada, "İran'ın ticari gemilere yönelik Husi saldırılarına verdiği desteğin sona ermesi" gerektiğini belirtmişti.

İsrail'e giden her gemi Husiler için bir hedef

İsrail ile radikal İslamcı Hamas arasındaki savaşın başlamasından bu yana İran'a yakınlığıyla bilinenYemen'deki Husi isyancılar İsrail'e insansız hava araçları ve roketlerle saldırılar düzenlemiş ve Kızıldeniz'deki gemilere saldırmıştı. Husi isyancılar Gazze Şeridi'ne gıda yardımı ve tıbbi malzemelerin sevk edilmesine izin verilmediği sürece Kızıldeniz'de İsrail giden her gemiye saldırılacağını duyurmuştu. Açıklamada hangi ülkeden şirkete ya da bandıraya sahip olursa olsun İsrail'e gitmekte olan gemilerin meşru hedef sayılacağı kaydedilmişti.

Lloyd Austin Fotoğraf: Heiko Becker/REUTERS

Geçen hafta Yemen açıklarında seyreden biri Alman diğeri İsviçreli şirkete ait iki yük gemisi vurulmuş; ilk saldırı Alman taşımacılık şirketi Hapag-Lloyd'a ait "Al Jasrah" isimli gemiye, ikinci saldırı ise İsviçreli bir şirkete ait "MSC Palatium III" isimli gemiye yapılmıştı.

Kızıldeniz, dünya ticaretinin yüzde 10-12'sinin yapıldığı, önemli deniz rotalarından biri olma özelliğine sahip. Hollanda ve İngiltere merkezli petrol ve doğal gaz şirketi BP saldırılar nedeniyle dün Kızıldeniz üzerinden yapılan tüm sevkiyatı geçici olarak sonlandırmaya karar verdiğini duyurmuştu. Hafta sonunda ise aralarında Danrimarkalı Maersk ile Alman Hapag-Lloyd'un da olduğu dört denizcilik şirketi, gemilerinin Kızıldeniz'deki Babül Mendeb Boğazı'ndan geçmeyeceğini duyurmuştu.

AFP/rtr / HT,ET

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