 ″Kısıtlamalar çocuk gelişimini olumsuz etkileyebilir″ | ALMANYA | DW | 26.04.2020

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ALMANYA

"Kısıtlamalar çocuk gelişimini olumsuz etkileyebilir"

Pediatristler salgın nedeniyle uygulanan kısıtlamaların çocukların gelişimine olumsuz etkileri olabileceğini belirtiyor. Özellikle temas yasağı ve hapsedilmişlik hissi çocuklarda psikolojik sorunlara yol açabilir.

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Yeni tip koronavirüs salgının yayılmasını yavaşlatmak için dünya genelinde birçok kısıtlama ve yasak uygulanıyor. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlarına göre ise uygulanan bu kısıtlamalar çocukların gelişiminde olumsuz etkilere neden olabilir.

Merkezi Almanya’nın Köln kentinde bulunan Çocuk ve Genç Doktorları Meslek Birliği’nin (BVKJ) Başkanı Thomas Fischbach "Temas yasağı ve hapsedilmişlik hissi psikolojik sorunlara yol açma riski taşıyor" diye konuştu. Fischbach uygulanan tedbirlerin süresi arttıkça, söz konusu riskin de buna bağlı olarak arttığına dikkat çekti.

Aynı zamanda pediarti uzmanı olan Fischbach, aylarca anaokuluna veya okula gideme, arkadaşlarla bir araya gelememe ve çocuk parkına gidememe durumunun, çocukların dünyasına yönelik ağır bir müdahale olduğunu dile getirdi. Fischbach, Almanya’da siyasilere salgınla ilgili fikir veren danışmanlık kurullarında da şimdiye kadar çocuk ve gençlerin çıkarlarını savunan bir temsilci bulunmamasını eleştirdi.

Thomas Fischbach bundan sonraki görüşmelerde koronavirüsle ilgili kısıtlamaların gevşetilmesinin gündeme gelmesi halinde bu kez çocukların ihtiyaçlarının da göz önünde bulundurulması çağrısında bulundu.

dpa / BW,ET

©Deutschde Welle Türkçe

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